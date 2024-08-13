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Новини
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Попри бої у Курській області, Україна та Росія планують продовжити транзит газу в Європу, - Bloomberg

Газорозподільча станція Суджа

Ні Росія, ні Україна не мають наміру припиняти постачання газу через газоприймальну станцію Суджа в Курській області Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg із посиланням на власні джерела.

Зазначається, що бойові дії у Курській області призвели до зростання цін на газ до найвищого рівня цього року. Це пов’язано з побоюваннями, що поставки газу в Європу взагалі можуть бути порушені. Проте у Москви та Києва є фінансовий стимул продовжувати постачання газу.

"Для України транзит палива забезпечує життєво важливі кошти для економіки, зруйнованої війною - близько $1 млрд, у той час, як європейські держави залишаються одними з найбільших покупців російського газу", - йдеться в повідомленні.

За словами двох неназваних співрозмовників агентства, зараз газовимірювальна станція "Суджа" перебуває під контролем українських військових.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Курській області українські військові почали заходити в Суджу та закріплятися повноцінно у Гончарівці, - DeepState. КАРТА

Україна також хоче мати вигляд надійного партнера Європейського союзу, сподіваючись на те, що країни блоку активніше використовуватимуть її підземні газові сховища.

Один зі співрозмовників агентства підкреслив, що близькість бойових дій до станції "Суджа" може призвести до припинення постачання газу.

Нагадаємо, Радіо Свобода оприлюднило світлини на яких видно пошкодження газовимірювальної станції "Суджа".

Автор: 

газ (10410) транзит (787) Bloomberg (235) Курськ (1094)


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Топ коментарі
+10
Попри бої у Курській області України та Росія планують продовжити транзит газу в Європу

Дуже зворушливо!

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13.08.2024 10:51
+5
И ради Бога, не нужно тут вешать лапшу что Украине выгоден транзит газа. ***** получает за газ в 100 раз больше чем Украина за транзит. Тоесть ***** во встолько же раз получает больше денег для войны чем Украина. Я уже не говорю о политических девидендах для ***** типо того что Запад нас держит за руки пока ***** нам бьет морду
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13.08.2024 11:01
+4
******* війни- це парадокс в усьому!
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13.08.2024 10:52
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Попри бої у Курській області України та Росія планують продовжити транзит газу в Європу

Дуже зворушливо!

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13.08.2024 10:51 Відповісти
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13.08.2024 13:43 Відповісти
******* війни- це парадокс в усьому!
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13.08.2024 10:52 Відповісти
и не только современные....вон когда бриты спалили белый дом американцам,между ними торговля не прекращалась,война войной а бизнес по расписанию
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13.08.2024 10:53 Відповісти
******* війни - відзеркалення ********* суспільства ...
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13.08.2024 13:44 Відповісти
Курській області України

я, проти приєднання кацапорилих до україни.
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13.08.2024 10:53 Відповісти
Ну вот вам и ответ почему Запад не дает нам разрешение бить дальнобойными ракетами по рашке. Как всегда, с одной стороны воюем а с другой торгуем. Вот и вся западная цивилизация
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13.08.2024 10:56 Відповісти
И ради Бога, не нужно тут вешать лапшу что Украине выгоден транзит газа. ***** получает за газ в 100 раз больше чем Украина за транзит. Тоесть ***** во встолько же раз получает больше денег для войны чем Украина. Я уже не говорю о политических девидендах для ***** типо того что Запад нас держит за руки пока ***** нам бьет морду
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13.08.2024 11:01 Відповісти
Якщо не буде транзиту ракети полетять не тільки в енергосистему а й по ГТЗ, на відновлення якої потрібно роки....

А без транзиту внутрішнє постачання буде призупинене в багатьох регіонах
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13.08.2024 11:08 Відповісти
+++
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13.08.2024 11:54 Відповісти
вже нормально ракети ********* ГТС, а на заході відмовились від використання наших сховищ...
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13.08.2024 13:42 Відповісти
Орки ще її не пох... раз прокачує газ...
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13.08.2024 17:26 Відповісти
"И ради Бога, не нужно тут вешать лапшу что Украине выгоден транзит газа. "
Транзит вигідний Словаччині, Чехії та Австрії, які отримують цей газ, і яким ми домовлялися транзитом цей газ доставляти. Є підписані контракти і наші зобов'язання. Хочете посваритися з Заходом ? В грудні 2024 контракт закінчується, ось тоді вже можна дивитися, що з цим транзитом робити.
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13.08.2024 13:14 Відповісти

Деньги.
ВСУ повредили приборы учета в Судже. Кацапу или прекращать перекачку или верить покупателю и транзитеру на слово пацана.

Так как у кацапов КТО, а не война. Форс мажоры не катят и убытки покупателей вешаются на Газпрем.
Когда понесли счетчик на поверку, мы с водопровода стали наполнять озеро.
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13.08.2024 11:53 Відповісти
Але лічильник підірвали.
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13.08.2024 10:58 Відповісти
То, що це було і НАВІЩО?!
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13.08.2024 11:02 Відповісти
Війна війною, а гроші по расписанию. Жадность рано или поздно всех губит.
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13.08.2024 11:16 Відповісти
Хто ці всі "співрозмовники агентства на умовах анонімності"? Як це все набридло.
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13.08.2024 11:23 Відповісти
Ха-ха-ха-ха і водночас тренується нанести ядерний удар
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13.08.2024 11:29 Відповісти
не розумію взагалі цю дилему з відключенням газу в контексті заходу в КНР..якби хтіли припинити постачання це можна зробити на українській території...справа не в грошах за транзит, а в зобов'язаннях України як транзитера.. а ось аісля 31.12.24 подивимось...
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13.08.2024 13:44 Відповісти
От вам і пояснення всього !
Як би всі відносини з рашкою , в т.ч і транзит , припинили ще в 2014 - можливо б і не було б ніякого повномасштабного вторгнення ...
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13.08.2024 13:47 Відповісти
То і добре ! Лічильники пошкоджені , качайте скільки влізе .
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13.08.2024 14:24 Відповісти
 
 