Попри бої у Курській області, Україна та Росія планують продовжити транзит газу в Європу, - Bloomberg
Ні Росія, ні Україна не мають наміру припиняти постачання газу через газоприймальну станцію Суджа в Курській області Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg із посиланням на власні джерела.
Зазначається, що бойові дії у Курській області призвели до зростання цін на газ до найвищого рівня цього року. Це пов’язано з побоюваннями, що поставки газу в Європу взагалі можуть бути порушені. Проте у Москви та Києва є фінансовий стимул продовжувати постачання газу.
"Для України транзит палива забезпечує життєво важливі кошти для економіки, зруйнованої війною - близько $1 млрд, у той час, як європейські держави залишаються одними з найбільших покупців російського газу", - йдеться в повідомленні.
За словами двох неназваних співрозмовників агентства, зараз газовимірювальна станція "Суджа" перебуває під контролем українських військових.
Україна також хоче мати вигляд надійного партнера Європейського союзу, сподіваючись на те, що країни блоку активніше використовуватимуть її підземні газові сховища.
Один зі співрозмовників агентства підкреслив, що близькість бойових дій до станції "Суджа" може призвести до припинення постачання газу.
Нагадаємо, Радіо Свобода оприлюднило світлини на яких видно пошкодження газовимірювальної станції "Суджа".
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Дуже зворушливо!
я, проти приєднання кацапорилих до україни.
А без транзиту внутрішнє постачання буде призупинене в багатьох регіонах
Транзит вигідний Словаччині, Чехії та Австрії, які отримують цей газ, і яким ми домовлялися транзитом цей газ доставляти. Є підписані контракти і наші зобов'язання. Хочете посваритися з Заходом ? В грудні 2024 контракт закінчується, ось тоді вже можна дивитися, що з цим транзитом робити.
Деньги.
ВСУ повредили приборы учета в Судже. Кацапу или прекращать перекачку или верить покупателю и транзитеру на слово
пацана.Так как у кацапов КТО, а не война. Форс мажоры не катят и убытки покупателей вешаются на Газпрем.
Когда понесли счетчик на поверку, мы с водопровода стали наполнять озеро.
Як би всі відносини з рашкою , в т.ч і транзит , припинили ще в 2014 - можливо б і не було б ніякого повномасштабного вторгнення ...