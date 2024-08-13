Призовний вік має бути від 20 до 50 років, - нардеп "Голосу", воїн Костенко

Зараз категорія людей, яких призивають до війська, є досить віковою.

Про це в інтерв'ю УП заявив секретар оборонного парламентського комітету, нардеп "Голосу" та воїн Роман Костенко, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, новий закон покращив мобілізацію.

"У нас був провал мобілізації, починаючи з літа 2023 року. Ми тоді провалили контрнаступ, були заміни воєнкомів. І я скажу, що в грудні нам доповідали, що в нас було менше ніж 10 тисяч мобілізованих на місяць. При тому, яких ми зазнавали санітарних втрат, здавалося, що це фініш.

Потім різними методами ми змогли підняти цю кількість. Коли закон був прийнятий, відразу був скачок. Ми набрали в травні більше, ніж за останні декілька місяців разом. Зараз, у принципі, цей темп утримується", - зазначив парламентар.

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Водночас, сказав Костенко, є проблема того, що категорія людей, яка зараз призивається в армію, досить вікова.

"Я сам в армії з 17 років і скажу так: ми не говоримо про 18, але я вважаю, що у нас має бути призовний вік від 20 років до 50. Всі, що далі, можуть мобілізуватися за власним бажанням, але не в бойові підрозділи.

Якщо ми хочемо нормально забезпечувати бойові частини, щоб люди йшли здорові і могли виконувати бойові завдання, це має бути віковий діапазон 20–50 років", - додав нардеп.

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