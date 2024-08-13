Призовний вік має бути від 20 до 50 років, - нардеп "Голосу", воїн Костенко
Зараз категорія людей, яких призивають до війська, є досить віковою.
Про це в інтерв'ю УП заявив секретар оборонного парламентського комітету, нардеп "Голосу" та воїн Роман Костенко, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, новий закон покращив мобілізацію.
"У нас був провал мобілізації, починаючи з літа 2023 року. Ми тоді провалили контрнаступ, були заміни воєнкомів. І я скажу, що в грудні нам доповідали, що в нас було менше ніж 10 тисяч мобілізованих на місяць. При тому, яких ми зазнавали санітарних втрат, здавалося, що це фініш.
Потім різними методами ми змогли підняти цю кількість. Коли закон був прийнятий, відразу був скачок. Ми набрали в травні більше, ніж за останні декілька місяців разом. Зараз, у принципі, цей темп утримується", - зазначив парламентар.
Водночас, сказав Костенко, є проблема того, що категорія людей, яка зараз призивається в армію, досить вікова.
"Я сам в армії з 17 років і скажу так: ми не говоримо про 18, але я вважаю, що у нас має бути призовний вік від 20 років до 50. Всі, що далі, можуть мобілізуватися за власним бажанням, але не в бойові підрозділи.
Якщо ми хочемо нормально забезпечувати бойові частини, щоб люди йшли здорові і могли виконувати бойові завдання, це має бути віковий діапазон 20–50 років", - додав нардеп.
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Здається пан проеціює свої мрії на інших)
"Я з дитинства мріяв стати військовим, - говорить Роман Костенко. - У мене є дитячі фотографії, на яких я сфотографований у військовій формі... Навіть у школу ходив у військовій формі, яку батьки замовили для мене." (с)
???
" Чому ти вирішив піти в політику?
- Вважаю, що лінія зіткнення зараз схожа на гру в бадмінтон - вони нам, ми їм. Активних дій не проводиться, але війна продовжується, хлопці гинуть. Прийшовши у владу, я зможу зробити набагато більше саме для того, щоб війна закінчилася." (с)
І вишенька на торті, молодець, зразу видно деструктиву стало менше. Як там було, хороший танцор, поганий батько, чи щось таке.
"Щоб зламати стару політику, яка тягне нас на дно, грабує країну і веде до деструктиву, я готовий повірити в нових людей, навіть і в шоуменів. Головне - це їхнє бажання щось змінити." (с)
Ну, и как? В апреле 1940 года уже не осталось украинцев? А вот по воспоминаниям моих пожилых родственников в Украине просто вообще никто почти и не заметил эту войну, кроме персонала военных госпиталей Киевского военного округа.
Сейчас за 2,5 ГОДА войны погибло около 50 тысяч военнослужащих ВСУ из 800 тысяч: потери в размере 7 % личного состава.
Это и есть конец украинского народа?
І добавляй туди ще тих, хто виїхав і повертатись не збирається. А це мільйони.
щоб потім заселити всі ці території індусами і неграми ?
так для чого тоді така Україна, якщо українців на ній не буде ?
воювати повинні кому за 50, але ж вони бігати не можуть , для них техніка потрібна і вони три рази подумають перед тим як їхати (бігти) на посадку штурмом без розвідки і 100% певності, що це безпечно ( наскільки це можливо )
Что бы там не втирали "историки за фахом", современная война - это не марш броски на десятки километров, а если у какого-то подразделения \ роты случается такой зашквар - это вина командира, который погнал пешком, а не на транспорте.
Ну да, 20-летний писюн пройдет больше с амуницией, чем 50-летний (и то не факт). И на этом его достоинства заканчиваются.
Как надевать противогаз во время газовой атаки, 20 летний знает? Как пользоваться дозиметром? Приварить электродной сваркой решетку в блиндаже сможет? Ну хотя бы сгоревшие провода заменить? Да хотя бы в посадке найти где запад, где восток?
50-летние обучались в нормальной советской системе, которая давала максимум возможного образования по всем фронтам, и жили в условиях вечного выживания что заставляло работать головой и руками. 20-летние снежинки этого всего не могут. Они скорее вам про тени для глаз расскажут.
І так, навчити одягати протигаз мають в учебці, якщо цього не зробили на уроках ДПЮ в школі (мене от на ДПЮ навчили, я не служив у армії).
Ви бронежилет пробували хоча б годинку проносити. Мені під 40, я пробував - спина починає боліти, бо воно важке. А тепер уявіть ходити в бронежилеті цілий день та ще з автоматом. А у 50 років там у кожного другого як не грижі/протрузії в хребті, так артрит чи артроз...
Любят у нас Израиль в пример ставить. Так там воюют и дети министров, и сыновья мосейчуков.
Кто герой на словах,пусть идёт и воюет. Более того, пусть проводят референдум в Дія - за мирный договор или нет. Кто против проголосует, сразу автоматом электронная повестка ему. Независимо от возраста и пола.. Патриот должен не на диване сидеть.
У моего сына друг с сыном Лёши Гончаренка в Нидерландах учится. Леша у нас знатный борец с уклонистами. Как этот сынок вернётся в Украину на фронт, наши тоже подтянутся. Как думаете, скоро он вернётся?