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Новини Мобілізація
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Призовний вік має бути від 20 до 50 років, - нардеп "Голосу", воїн Костенко

Роман Костенко про мобілізаційний вік

Зараз категорія людей, яких призивають до війська, є досить віковою.

Про це в інтерв'ю УП заявив секретар оборонного парламентського комітету, нардеп "Голосу" та воїн Роман Костенко, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, новий закон покращив мобілізацію.

"У нас був провал мобілізації, починаючи з літа 2023 року. Ми тоді провалили контрнаступ, були заміни воєнкомів. І я скажу, що в грудні  нам доповідали, що в нас було менше ніж 10 тисяч мобілізованих на місяць. При тому, яких ми зазнавали санітарних втрат, здавалося, що це фініш.

Потім різними методами ми змогли підняти цю кількість. Коли закон був прийнятий, відразу був скачок. Ми набрали в травні більше, ніж за останні декілька місяців разом. Зараз, у принципі, цей темп утримується", - зазначив парламентар.

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Водночас, сказав Костенко, є проблема того, що категорія людей, яка зараз призивається в армію, досить вікова.

"Я сам в армії з 17 років і скажу так: ми не говоримо про 18, але я вважаю, що у нас має бути призовний вік від 20 років до 50. Всі, що далі, можуть мобілізуватися за власним бажанням, але не в бойові підрозділи.

Якщо ми хочемо нормально забезпечувати бойові частини, щоб люди йшли здорові і могли виконувати бойові завдання, це має бути віковий діапазон 20–50 років", - додав нардеп.

Також читайте: Міноборони анонсувало запуск онлайн-рекрутингу у додатку "Резерв+"

Автор: 

мобілізація (3032) Костенко Роман (206)


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Топ коментарі
+49
правильно говорить.
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13.08.2024 11:38
+31
Та хоча б ВЛК виконувало свою роботу, а не злочинний наказ МО.
Хтось може в 55 мішки таскати, а хтось вже в 45 ледь ногу тягне.
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13.08.2024 11:46
+27
Ось дідугани 55+ те шо треба..вб'ють - не треба пенсію платити
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13.08.2024 11:51
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когда твоих родственников кацапы придут насиловать, тоже будешь под юбкой сидеть?
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13.08.2024 14:32 Відповісти
А типу коли тебе крутять і везуть на підвал в тцк люди з шевроном ЗСУ мені має стати легше? Харе заливати за "кацапы придут насиловать", ви гавнопатріоти цим так заїбали, що це вже не аргумент. Наші силовики нас не гірше "имеют", тільки ви чомусь мовчите. Може страшно щось казати, може вже починає подобатись таке відношення влади до людей
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13.08.2024 14:38 Відповісти
Так це ж мантра у зеленого лайна для "рабів". Він ще про бурятів не написав
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13.08.2024 15:25 Відповісти
От знову - ну звідки ця випадкова цифра в 20? Чим вона аргументується? Повоноправний громалянин - з 18 - то й має воювати вже з цього віку. У всіх країнах так, тільки у нас якась дурня триває. А в 50 - вже тільки в тилу служити хіба що. В швейцарсвькій армії 18-32 - бойовий вік, 32-42 - резерв, 42-52 - ТРО
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13.08.2024 13:56 Відповісти
Поправка: громадянин має щось робити, якщо він у держави в боргу. ******* держава, це грубо кажучи бухгалтера, які перерозподяють те, що заробили українці. Відношення звичайні, ринкові. Тому якщо патріот - ок, не питання, воюй. Якщо ні - то і силувати не мають ніякого права, бо по суті людина вже заплатила за свій захист податками, щоб спеціально навчені люди її захищали. Якщо ці спеціальні люди (тцк, полюція, беб, набу і ще 100500 абревіатур) її не захищає і ложила на свої обов'язки, які питання до людини?
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13.08.2024 14:51 Відповісти
Додумались нарешті ?
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13.08.2024 14:00 Відповісти
Що ті кому 25 років і старійше вже воюють? В березні 2022 року, коли люди масово прямували до віськоматів, не вистачило розуму организувати призив, навчання і формування резервних частин. В самого незрозуміла депутатська бронь. Яку користь українці мають від роботи чоловічої частини Ради? Ніякої! А зараз цій "вояк", одягнутий як нова копійка, запісує роліки-звернення до Стефанчука.
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13.08.2024 14:17 Відповісти


Здається пан проеціює свої мрії на інших)
"Я з дитинства мріяв стати військовим, - говорить Роман Костенко. - У мене є дитячі фотографії, на яких я сфотографований у військовій формі... Навіть у школу ходив у військовій формі, яку батьки замовили для мене." (с)

???
" Чому ти вирішив піти в політику?
- Вважаю, що лінія зіткнення зараз схожа на гру в бадмінтон - вони нам, ми їм. Активних дій не проводиться, але війна продовжується, хлопці гинуть. Прийшовши у владу, я зможу зробити набагато більше саме для того, щоб війна закінчилася." (с)

І вишенька на торті, молодець, зразу видно деструктиву стало менше. Як там було, хороший танцор, поганий батько, чи щось таке.
"Щоб зламати стару політику, яка тягне нас на дно, грабує країну і веде до деструктиву, я готовий повірити в нових людей, навіть і в шоуменів. Головне - це їхнє бажання щось змінити." (с)
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13.08.2024 14:23 Відповісти
А мобілізований Вакарчук схоже непогано себе чухає, їздить концерти дає, нові пісні записує, різних дівчат-співачок молодих обходить. Таких в окоп не відправлять.
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13.08.2024 14:44 Відповісти
Когда повинен буде 18 ??? С следующего года? а в этгм с 20? скажи сразу голову не морочь людям
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13.08.2024 14:24 Відповісти
Скажи Костенко, у меня есть сын которому 20 и я бы хотел его отправить на войну. Может сделаем с 20 ? А так язык торохтеть по телеканалах в тылу круто
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13.08.2024 14:26 Відповісти
Это заказной вброс от партии Слуг народа
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13.08.2024 14:32 Відповісти
Во время советско-финской войны 1939/40 года за два с половиной месяца в составе красной армии погибли 52 тысячи 247 украинцев и уроженцев Украины.

Ну, и как? В апреле 1940 года уже не осталось украинцев? А вот по воспоминаниям моих пожилых родственников в Украине просто вообще никто почти и не заметил эту войну, кроме персонала военных госпиталей Киевского военного округа.

Сейчас за 2,5 ГОДА войны погибло около 50 тысяч военнослужащих ВСУ из 800 тысяч: потери в размере 7 % личного состава.

Это и есть конец украинского народа?
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14.08.2024 00:32 Відповісти
Які в сраку 50 тисяч? Кому ти цю херню впихуєш?
І добавляй туди ще тих, хто виїхав і повертатись не збирається. А це мільйони.
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17.08.2024 13:40 Відповісти
А для тебе сорокарічний батько двох дітей - то вже смертник, чи шо?
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14.08.2024 00:32 Відповісти
Що, командирам-м'ясникам не вистачає "живого ресурсу" щоб посилати на смерть і робити собі кар'єру? Всім вже відомо, що чим більше втрат солдатів тим цінніший командир для генералітету і тим швише в нього просувається кар'єра. Мало втрат? - геть з посади, звільни місце "жукову"
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13.08.2024 15:40 Відповісти
для кого всі ці молоді хлопці повинні вмерти ?
щоб потім заселити всі ці території індусами і неграми ?
так для чого тоді така Україна, якщо українців на ній не буде ?
воювати повинні кому за 50, але ж вони бігати не можуть , для них техніка потрібна і вони три рази подумають перед тим як їхати (бігти) на посадку штурмом без розвідки і 100% певності, що це безпечно ( наскільки це можливо )
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13.08.2024 16:43 Відповісти
Що ти мелеш?
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13.08.2024 17:35 Відповісти
ото ти кончене, капець...
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14.08.2024 00:33 Відповісти
А хто краще воює? 20 річні чи 55 річні?
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13.08.2024 17:36 Відповісти
55 летние.

Что бы там не втирали "историки за фахом", современная война - это не марш броски на десятки километров, а если у какого-то подразделения \ роты случается такой зашквар - это вина командира, который погнал пешком, а не на транспорте.

Ну да, 20-летний писюн пройдет больше с амуницией, чем 50-летний (и то не факт). И на этом его достоинства заканчиваются.

Как надевать противогаз во время газовой атаки, 20 летний знает? Как пользоваться дозиметром? Приварить электродной сваркой решетку в блиндаже сможет? Ну хотя бы сгоревшие провода заменить? Да хотя бы в посадке найти где запад, где восток?

50-летние обучались в нормальной советской системе, которая давала максимум возможного образования по всем фронтам, и жили в условиях вечного выживания что заставляло работать головой и руками. 20-летние снежинки этого всего не могут. Они скорее вам про тени для глаз расскажут.
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13.08.2024 19:39 Відповісти
І мабуть саме тому Ізраїль мобілізує зараз у віці 18-41 років?
І так, навчити одягати протигаз мають в учебці, якщо цього не зробили на уроках ДПЮ в школі (мене от на ДПЮ навчили, я не служив у армії).

Ви бронежилет пробували хоча б годинку проносити. Мені під 40, я пробував - спина починає боліти, бо воно важке. А тепер уявіть ходити в бронежилеті цілий день та ще з автоматом. А у 50 років там у кожного другого як не грижі/протрузії в хребті, так артрит чи артроз...
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13.08.2024 21:46 Відповісти
Я історик за фахом. Якщо вивчити історичний досвід, то ЗАВЖДИ в усіх війнах мобілізовували, в першу чергу, молодь! Бо молоді хлопці - здорові, сильні і витривалі. Це зелені придумали ноу-хау - призивати у віці 40+, коли в людей купа вікових болячок.
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13.08.2024 19:03 Відповісти
Чиновники повывозили свои семьи, а теперь хотят, чтобы наши дети, которые только жить начали, пошли на убой?
Любят у нас Израиль в пример ставить. Так там воюют и дети министров, и сыновья мосейчуков.
Кто герой на словах,пусть идёт и воюет. Более того, пусть проводят референдум в Дія - за мирный договор или нет. Кто против проголосует, сразу автоматом электронная повестка ему. Независимо от возраста и пола.. Патриот должен не на диване сидеть.
У моего сына друг с сыном Лёши Гончаренка в Нидерландах учится. Леша у нас знатный борец с уклонистами. Как этот сынок вернётся в Украину на фронт, наши тоже подтянутся. Как думаете, скоро он вернётся?
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13.08.2024 20:10 Відповісти
Все верно. а то посылают 58 летних дедов с кучей болячек воевать, а потом удивляются о провалах на фронте, еще бы 70 летних "вояк" понабирали
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14.08.2024 00:00 Відповісти
В Україні 70-літні чоловіки не існують чисто фізично, не існують в природі. Середній вік українця - https://fakty.com.ua/ua/ukraine/20240801-yaka-serednya-tryvalist-zhyttya-v-********-shho-govoryt-statystyka/ 57 років .
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14.08.2024 00:34 Відповісти
Да ладно, в моем только доме 4 человека 71-75 лет, а один 81 вообще
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14.08.2024 01:04 Відповісти
Думаю, тільки самі упороті адепти цензора будуть сперечатись із цим. Проти фізіології не попреш.
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14.08.2024 00:28 Відповісти
10 тисяч на місяць санітарні втрати. Скільки місяців минуло з лютого 22? 290 тисяч наші санітарні втрати.
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14.08.2024 02:48 Відповісти
Навіщо цього тіпа завжди називають "воїном" ? Мені 51 і я нормально воюю в бойовій бригаді. Сьогоднішня політика щодо мобілізації правильна. А цей типу "воїн" щось хоче хайпанути - воює на українській правді в основному.
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14.08.2024 09:23 Відповісти
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