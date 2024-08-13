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Новини Мобілізація
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Пониження мобілізаційного віку не стоїть на порядку денному, - "слуга народу" Веніславський

Мобілізаційний вік наразі знижувати не планують

Наразі влада не планує знижувати мобілізаційний вік. 

Про це заявив член комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народний депутат від "Слуги народу" Федір Веніславський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українське радіо.

"Є консолідована позиція усіх владних інституцій в Україні, що знижувати вік, з якого громадяни України можуть бути мобілізовані на сьогодні ніхто не збирається і це питання не стоїть на порядку денному", - сказав нардеп.

Він наголосив, що рівнятися в людському потенціалі на Росію Україна точно не може.

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"Сказати, що всі проблеми вже вирішені навряд чи можна. Ми бачимо кількість людей, які не бажають служити незважаючи на те, що відповідають критеріям закону "Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію". В силу різних об’єктивних і суб’єктивних причин вони намагаються уникнути мобілізації. Але загалом ті законодавчі новели, які наш комітет розробив, а парламент ухвалив і які вже діють майже три місяці засвідчили свою ефективність. На сьогодні мобілізаційні процеси ідуть практично у повній відповідності до тих потреб, які формує Генеральний штаб. Якихось суттєвих вад в процесі здійснення мобілізації на сьогодні вже значно менше", - сказав парламентар.

За словами Веніславського, не всі люди, яких оголосили в розшук є реальними ухилянтами

"З початком повномасштабного вторгнення мільйони людей опинилися поза місцем своєї реєстрації. А ТЦК та СП відповідно до свої повноважень направляли їм якісь повідомлення. Якщо людина їх не отримувала у зв’язку з об’єктивними обставинами, вона все одно могла потрапити в статус тих, хто перебуває в розшуку. Цю проблему якраз і вирішують законодавчі новели, про які ми говоримо. Через оновлення своїх військово-облікових даних значна кількість людей виконала вимоги закону і вони на сьогодні не перебувають в статусі тих, хто розшукується", - додав "слуга народу".

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Автор: 

мобілізація (3032) Веніславський Федір (284)


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Топ коментарі
+25
Даже в СССРе с военного учёта снимали в 50 лет. Ещё никому не удавалось обмануть физиологию . С 50 идут необратимые процессы в организме , и плюсом набор хронических болезней. Толку от таких людей на фронте , ожидать не приходится . От них больше пользы будет в тылу. Сейчас большая нехватка людей , транспорт , производство и прочее.
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13.08.2024 14:16
+18
Ну насправді краще дійсно понизити, щоб 50-річних з болячками віковими не брати...
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13.08.2024 13:33
+17
Пенсійний фонд і досі так вважає.
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13.08.2024 13:55
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13.08.2024 13:28 Відповісти
Значить понизять - і до ворожки не ходи.
Цинічні лицемірні зелені брехуни.
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13.08.2024 13:29 Відповісти
От тепер вже точно, бо все, що обіцяє зелена влада - робиться навпаки.
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13.08.2024 13:32 Відповісти
А було колись інакше? Я напевно щось пропустив....
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13.08.2024 15:16 Відповісти
Ну насправді краще дійсно понизити, щоб 50-річних з болячками віковими не брати...
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13.08.2024 13:33 Відповісти
ти сцикопіхота майбутнє України.... Не сміши те місце, чим тебе висцяли, воно і так смішне.
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13.08.2024 13:38 Відповісти
Угу - чомусь 3 роки вважали , що 55-и річні солдати краще за 25-и річних ...
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13.08.2024 13:36 Відповісти
Пенсійний фонд і досі так вважає.
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13.08.2024 13:55 Відповісти
У 2014, якщо що, мобілізація була 25-40...
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13.08.2024 16:17 Відповісти
була ...
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13.08.2024 17:09 Відповісти
І перегибів не було під час мобілізації. Нікого в бусики не пакували, на ВЛК не признавали хворих придатними...
Але ж таким, як ти, це не подбалося і в 2019 році ви вибрали на свою голову...
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13.08.2024 19:02 Відповісти
А ще була торгівля з кацапами і "мінський процес" і таким, як ти, це дуже подбалося ...так ?
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13.08.2024 20:04 Відповісти
Ну як би краще мінський процес, ніж десятки тисяч трупів... Тим більше, уже всі (навіть Меркель) сказали, що мінський процес давав нам можливість виграти час і створити фактично з нуля дієздатну армію.
Ти не доганяєш, що якби повномасштабне вторгнення сталося не 24.02.2022, а 24.02.2015 (замість Дебільцевого), то це був би ******* Україні?
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13.08.2024 20:09 Відповісти
Як би повномасштабне вторгнення сталося при твоєму кумтру - вжедавно був би Мінськ3 і виконані всі хатєлкі кремля !
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13.08.2024 20:14 Відповісти
Пардон, а що таке кумтру?
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13.08.2024 20:18 Відповісти
прояви здогадливість - твоєму кумиру !
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13.08.2024 20:19 Відповісти
У мене немає кумирів...
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13.08.2024 21:19 Відповісти
І, якщо що, торгівля з кцпами йшла аж до 24.02.2022... Васадзе ще в 2021 Лади галімі офіційно продавав - я сам бачив їх на стоянці автосалону! Тобто торгівлю не припинили ані Петя, ані Зе...
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13.08.2024 20:13 Відповісти
В армии 1 млн. Может быть можно поискать среди них, кого ещё на убой можно отправить? Военные пенсы 40-45 лет? Не подходят? Давай молодежь перережем. Когда уже те выборы. Вынести этого богевтика скорее бы
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13.08.2024 20:26 Відповісти
Воєнні пенси підходять аж бігом, але ж вони переважно офіцери... Ну трохи прапорщиків є ще.
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13.08.2024 21:20 Відповісти
А ти скикопіхота чого скиглиш. Заховався за кордоном і тявкаєш. Всіх вас під сраку в Україну і на фронт, сцикливі шавки.
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13.08.2024 13:35 Відповісти
Ти підпис поставив, а текст де, скикопіхотний викидень?
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13.08.2024 13:48 Відповісти
Поляк. Маю німецьке громадянство. Але матюки гну, що кацап. Всим під сраку, на фронт.... Якщо дійсно років, як написав, та ще здоров'я підводить. Може варто стулити пельку?
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13.08.2024 14:19 Відповісти
тобі недолугому не довго тут пити пиво і тріпак розносити, дуже скоро вас пачками будуть гнати з Європи. До речі, а хто тобі інтернет в палату провів, скикопіхотне створіння?
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13.08.2024 13:46 Відповісти
Так ти рочно ідиот, чи реальний ідіот, чому одні підписи шакал ти сцикопіхотній?
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13.08.2024 13:49 Відповісти
Старий вагітний передаст
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13.08.2024 14:26 Відповісти
Чому пдпис поставив, а де текст?
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13.08.2024 15:09 Відповісти
..если этого ******* выпустили, значит будут понижать..
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13.08.2024 13:32 Відповісти
Знижувати вік мобіків неможна, бо то ж лохтарат Зєлєнскага-какая разніца
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13.08.2024 13:37 Відповісти
зесрані вибори вже не світять
втекти б встигнути
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13.08.2024 16:45 Відповісти
необхідно підняти мобілізаціний вік до 70 років, т.я. у старших людей більше досвіту і їм нічого втрачати. не витягують діди допоможуть прадіди
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13.08.2024 13:39 Відповісти
сходи придурок до психіатра, але думаю тобі це не допоможе сцикопіхота.
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13.08.2024 13:42 Відповісти
а що ти так розхвилювався? може ти 61-річний ухилянт?
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13.08.2024 15:27 Відповісти
В сарказм, то не к тебе
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13.08.2024 15:43 Відповісти
Це здебільшого (окрім ганьби) - нецільове використання державних коштів.
Ото відправлять наприклад діда штурмувати посадку, а він до неї не добіжить бо до нього прилетить ішемічна атака (наприклад). А що зробить з літньою людиною важка контузія, якщо його в атаку не посилати а посадити в окопчику тримати ВОП?
Ви знаєте що держава ніби має виплатити гроші родині загиблого? Скільки по вашому дідів переживе перший бій? Дідів яким по вашому "нема чого втрачати", які можуть просто піти щоби, раптом що - заробити власною загибеллю родині грошей?
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13.08.2024 13:53 Відповісти
А от кацапи "мобілізують" (довбнів) підлітків - починають з підпалу автівок військових...
Влада має мобілізувати країну, промисловість, населення.
Мобілізація - це ж не тільки про призов до Сил оборони, це більш глобальне поняття. Молодь потрібно для початку мобілізувати до патріотичного навчання, та мобілізувати на допомогу Україні. Не обов'язково людину пхати у 18 років насильно у військо. Навчить, а потім багато хто з них добровільно піде на захист України.
І виженіть довбаний совок з армії, хоча це вже мрії - бо як довбані антимайдановські риги можуть вигнати совок з себе...
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13.08.2024 13:40 Відповісти
це вже стає класікою!) за місяці 3-4 почнуть вирішувати це питання.
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13.08.2024 13:41 Відповісти
Які все-таки зелені "слуги" сцикуни. На здатні взяти на себе відповідальність ні за жодне рішення. От зараз будуть викручуватися з цим зниженням призивного віку, як викручувалися з мобілізацією і зняттям Залужного, потім все одно вік знизять. Абсолютна некомпетентність і профнепридатність.
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13.08.2024 13:45 Відповісти
"Кожен народ має ту владу на яку він заслуговує !" (с)
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13.08.2024 14:04 Відповісти
Ніт, просто розумним українцям з такими як ти не повезло, вас більшість(
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13.08.2024 15:24 Відповісти
Нас , розумних українців , завжди буде більшість , а вас підкацапників - завжди буде жалюгідна меншість ! ...))
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13.08.2024 15:30 Відповісти
Розумні українці в 2019 обрали б інтелектуала. Не подобався Пєтя, то було в 1 турі ще 37 кандидатів і серед них кілька нормальних - Кошулинський, Новак, Кривонос і тд...
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13.08.2024 21:23 Відповісти
И это правильно, ибо в повестке дня "слуг" стоит не победа Украины над ворогом, а победа на предстоящих выборах.
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13.08.2024 14:05 Відповісти
На чесних виборах ця зелена шваль вже не переможе ніколи і ніяк. Останній відбитий зебіл, який сповна вже ковтнув "країни мрій зеленського" за цього гундосого виродка не проголосує. Тому Гундос і не робив вибори - бо знає, що пролетить. Єдиний шанс зелені - це фальсифікація виборів.
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13.08.2024 14:16 Відповісти
Даже в СССРе с военного учёта снимали в 50 лет. Ещё никому не удавалось обмануть физиологию . С 50 идут необратимые процессы в организме , и плюсом набор хронических болезней. Толку от таких людей на фронте , ожидать не приходится . От них больше пользы будет в тылу. Сейчас большая нехватка людей , транспорт , производство и прочее.
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13.08.2024 14:16 Відповісти
Робіть ядерну зброю. Армія кріпаків не допоможе.
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13.08.2024 14:29 Відповісти
Немає кому, з чого і де.
Наука-0, освіта - 0, технологічна індустрія - 0, високоточні технології в квантовій фізиці - 0.
Та вже й ядерка по суті позавчорашній день, якщо на озброєння приймають космічну лазерну зброю. Ядерка дорога у розробці, виготовленні, зберіганні.
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13.08.2024 15:08 Відповісти
мал золотнік да дорог
як показало життя без ядерки ти ніхто
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13.08.2024 16:47 Відповісти
Совок то зло, бо мали ядрену бімбу і з військового обліку списували в 50 років. В незалежній країні вільних людей з бімбами не склалось, житла біженцю будувати не потрібно - за свої зніме, хоча в 50-т на роботу вже не влаштується бо старий, але в штурмовики залюбки. Ну і на радість пенсійному фонду як мінуснуть то вже ж менше тих подачок виплачувать.
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13.08.2024 15:02 Відповісти
от совки і вибрали бубочку, бо ж обіцяв все на шару
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13.08.2024 15:26 Відповісти
Комуняка, совок - це упороте соціальне зло. Вони не розумні, але таких з себе вдають, вони не освідченні, хоча мають купи дипломів, вони живуть, мислять, працюють за шаблоном.
Дивіз совка - мені треба працювати, а за мене подумають і вирішать. Тому їм треба низенько кланятися Україні в ніжки, що вона їм пенсію платить, бо не копійки свого часу не вклали в її створення, зростання, розбудову. А зараз і не поспішають підтримувати ЗСУ, бо гадають якось воно само буде! Ну совок - він сірий, безхарактерний, байдужий і зневірливий. Їх так вчили, виховали тому вони такі і є.
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13.08.2024 15:59 Відповісти
То може назвете хоча б одну ГЕС, ТЕС, чи АЕС, яку побудувала б Украiна?)
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13.08.2024 19:43 Відповісти
Дністровська ГЕС-2 - пуск першої черги в 1999, другої - в 2002. Дністровська ГАЕС - пуск в 2009.
Ташлицька ГАЕС - 2006 рік.

2004 - запустили енергоблоки на Рівненській та Хмельницькій АЕС.

Алчевська ТЕС - 2013 рік
Іванківська ТЕС - 2014 рік.
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13.08.2024 20:24 Відповісти
треба читати так: спочатку дострежуть капусту з тих 50+ річних, хто може заплатити, а потім вже понизять

хто ж так раптово перекриє краник з баблішком? ))))
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13.08.2024 15:03 Відповісти
Це не залежить не від Веніславського, не від Єрмака, не від Зеленського.
Якщо закордонні партнери скажуть, що 55+ це вже застарі для кермування Леопард, Абрамс бойових дій, систем ППО і т.д., то питання як та комета, блискавично буде проголосовано і прийнято до виконання. Вони постачають, вони й вирішують.
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13.08.2024 15:05 Відповісти
Омеріга керує хохлами - щось від тебе портянками завоняло
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13.08.2024 15:27 Відповісти
Не керує, а надає партнерську допомогу, і не нам вчити наших партнерів, що, коли, як і з ким робити. Вони випрацювали стратегію перемоги і методично крок за кроком до неї йдуть. Головне, щоб наші дермакі, Зе-шапіто не начворило такого, від чого й партнери офігівають!
Справа не в портянках, а в совках, що поперли в лави ЗСУ табунами. І там розводять свою совковську атмосферу, хоча командири присікають всілякі балачки про те, як було при совку і зараз на корню. А Ви про портянки, хто ким керує! У всіх мета одна - перемога України!
А совку, комунякам не місце в цій Україні. Бо вни її основне зло!
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13.08.2024 15:49 Відповісти
Ну и идиоты. Когда старики опытные закончатся дальше пойдут одни салабоны в последний бой как под Крутами, или оптом сдадутся как рашистские срочники под Курском. Сейчас как никогда нужно разбавлять дом престарелых молодыми чтобы небыло потом очень больно.
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13.08.2024 15:25 Відповісти
Молодь - майбутнє України! А 45+ вже своє соціально, морально, фізично, економічно віджили! 55+ нічого вже прогресивній Україні не пренесуть крім хникання, зтягування пенсійних грошей, відтягування від Європейських стандартів. Бо ті, кому зараз за 45+, це діти упоротого совка, з комуністичними наративами і вірою в праведні справи на зразок своїх кумирів з срср. Поки совки є в суспільстів, воно буде в стані лантентної стогнації. У совків викривлене мислення і вони гадають, що всі повинен бути як один, всі повинні бути надрозумними, надорганізованими, надсвідомими.
Так їх вчила їхня кпрс!
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13.08.2024 15:54 Відповісти
А вот не нужно ля-ля. Скорее ето люди старшего возраста помнят что такое рашка и как жилось в советской окупации и к чему приведет капитуляция. А сопливая молодежь нихрена не знает. Завтра скажут как при комунизьме хорошо жилось и квартиры бесплатно давали и еда бесплатная была и тебе думать не нужно потому что за тебя партия все подумала и они уши развесят и поверят. И пойдут дружно голосовать на рехверендум капитуляцию где им пообещают мир, дружбу, жвачку и пиво с чипсами каждому. Но я даже не о том. А с чисто военной точки зрения. Что если сейчас закончатся зрелые и опытные взрослые мужики то дальше с оставшимися молодыми баранами не то что войну проиграешь а и рухнет вся економика и вся промышленность. Я ето даже по своим детям вижу которым нахрен сдались ваши заводы и армия они только мечтают о шмотках, машинах и как за границу выедут
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13.08.2024 16:15 Відповісти
Як не дивно, сьогоднішнє покоління юнаків і дівчат живе в реальному часі, вони хочуть жити сьогодні, зараз, а не десь, колись, якось, і не світлим комуністичним майбутнім, яким 70 років всіх годував совок. Вони інші, про Європецські. І це супер! Вони володіють мобільними інтернет-технологіями. То це нормально, а не як тут пишуть, сидять в телефонах з пивом. Вони - справжні і не упороті комунізмом і інтернаціоналізмом, як тей совок! Так ось, так живе вся цивілізована справжня Європа. При комуняках де всі як один виконували п'ятирічки, перевиконували плани по м'ясу, молоку, взуттю, одягу, виробництву товарів народного вжитку, автомобілях, будівництву квартир, але по факту їсти було нічого, їздити теж, а якщо й було, то по блату з-під прилавка, так само і взутись і вдягнутись, взяти гарнітур, мотоцикл, машину - ставай вч ергу, плати хабарі щоб тебе з неї не виписали. Ну, а якщо в тебе, не дай боже вдома знайшли б доллари США, все!!
Тобі гаплик!!! 5 років колонії за колючкою гарантовано, з повною конфіскацією майна на користь партії комуняк!!! Це лише якісь віхи упоротого радянського дибілізованого совка.
Жила лише партійна номенклатура і верхушка цк кпрс. Але їх була дуже обмежена кількість, на весь срср близка 540 чоловік. Але й ті потайки думали, як би це за кордон в загниваючий капіталізм звалити. Тому, не треба тут розповідити про праведні справи срср, великі будівництва, які доречі були зроблені на кістках ув'язнених громадян.
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14.08.2024 13:51 Відповісти
зтягування? а хто платив у той пенсофонд все життя?
да ти ботяра 😁
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13.08.2024 16:50 Відповісти
Так-так, "майбутнє України" вже обрало своє майбутне в особі буратінки. Їхнє майбутнє--копирсання у смартфоні з пляшкою пива/кока-коли/слабоалкоголки. Війна їх не цікавить. Десь там хтось там за них повоює та переможе. Їм то не цікаво.
Декілька знайомих пішли добровольцями у 22-му, але у них вже діти є. Вони добре відчувають свою відповідальність перед Державою та суспільством.
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13.08.2024 17:07 Відповісти
Фігасє, як ви про себе критично, мені 50 я себе старим совком не вважаю, але кожному своє🤪
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13.08.2024 17:58 Відповісти
Тим, кому зараз 45, на момент розпаду совка було аж 13 років (і то дитинство припало вже на перебудову)... Покоління 45+ - це, наприклад, Вакарчук, це Жадан, Тарас Чубай, Руслана, Олесь Доній, яких ну язик не повертається назвати совками
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13.08.2024 19:14 Відповісти
Вакарчук, Руслана, Жадан, Тара Чубай, Олесь Доній - справжні самородки Української національної свдомості та культутри. Адже вони не пішли по стежині інтернаціоналізму, радянських совковських штампів і створювали свої культурні етнічні шедеври. Для прикладу, при совку лише за таку композицію Руслани як "Дикі танці" всі виконавців точно б отримали 3 роки таборів, або 5 років у психушці. Совок і радянські совкі не визнавав альтернативної своєму баченню культури. Що не розумілось, те заборонялось. А розумілось лише те, що дозволялось лише однією людиною, 65-70 річним генеральним секретарем цк кпрс, а також низкою злодіїв в законі в кілкості 21 чоловіка які називались - політбюро цк кпрс. Це була каста недоторканих, свого рода еліта над совками - як тоді називався народ срср. Але всім це подобалось, вони аплодували, ходили на демонстрації і вірили в прийдешнє, колись, світле майбутнє. Ось, що таке був той клятий совок і ті кінчені совки, комуняки. Саме ті, кому зараз 50+. Хай взагалі радіють, що за підримку в свій час країни-терориста яким був срср, а зараз це московія, наша Україна пенсії совкам платить! Вони ж не копійки в Україну не вклали! Все на москалів працювали! Так постає питання, з такими можливо побудувати Європейську Україну!?Тому, чим скоріше їх не стане в Україні, тим скоріше Україна заживе по Європейськи!!!
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15.08.2024 07:36 Відповісти
Хто там рот відкрив? Це те брехло, що говорило, що не буде електронних повісток, кожен день писало про це. І вуаля - "електронне направлення на влк", ну да, ну да, це ж не повістка, хоча результат той же.
Тепер це ж брехло пускає тут пил у очі, що не буде зниження мобілізаційного віку. Значить, буде, представник шапітолію бреше завжди, це аксіома.
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13.08.2024 16:02 Відповісти
Як у вас не стоїть на порядку денному, то на ТОТ одразу стає актуальним.
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13.08.2024 16:55 Відповісти
 
 