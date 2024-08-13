Пониження мобілізаційного віку не стоїть на порядку денному, - "слуга народу" Веніславський

Наразі влада не планує знижувати мобілізаційний вік.

Про це заявив член комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народний депутат від "Слуги народу" Федір Веніславський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українське радіо.

"Є консолідована позиція усіх владних інституцій в Україні, що знижувати вік, з якого громадяни України можуть бути мобілізовані на сьогодні ніхто не збирається і це питання не стоїть на порядку денному", - сказав нардеп.

Він наголосив, що рівнятися в людському потенціалі на Росію Україна точно не може.

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"Сказати, що всі проблеми вже вирішені навряд чи можна. Ми бачимо кількість людей, які не бажають служити незважаючи на те, що відповідають критеріям закону "Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію". В силу різних об’єктивних і суб’єктивних причин вони намагаються уникнути мобілізації. Але загалом ті законодавчі новели, які наш комітет розробив, а парламент ухвалив і які вже діють майже три місяці засвідчили свою ефективність. На сьогодні мобілізаційні процеси ідуть практично у повній відповідності до тих потреб, які формує Генеральний штаб. Якихось суттєвих вад в процесі здійснення мобілізації на сьогодні вже значно менше", - сказав парламентар.

За словами Веніславського, не всі люди, яких оголосили в розшук є реальними ухилянтами.

"З початком повномасштабного вторгнення мільйони людей опинилися поза місцем своєї реєстрації. А ТЦК та СП відповідно до свої повноважень направляли їм якісь повідомлення. Якщо людина їх не отримувала у зв’язку з об’єктивними обставинами, вона все одно могла потрапити в статус тих, хто перебуває в розшуку. Цю проблему якраз і вирішують законодавчі новели, про які ми говоримо. Через оновлення своїх військово-облікових даних значна кількість людей виконала вимоги закону і вони на сьогодні не перебувають в статусі тих, хто розшукується", - додав "слуга народу".

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