Пониження мобілізаційного віку не стоїть на порядку денному, - "слуга народу" Веніславський
Наразі влада не планує знижувати мобілізаційний вік.
Про це заявив член комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народний депутат від "Слуги народу" Федір Веніславський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українське радіо.
"Є консолідована позиція усіх владних інституцій в Україні, що знижувати вік, з якого громадяни України можуть бути мобілізовані на сьогодні ніхто не збирається і це питання не стоїть на порядку денному", - сказав нардеп.
Він наголосив, що рівнятися в людському потенціалі на Росію Україна точно не може.
"Сказати, що всі проблеми вже вирішені навряд чи можна. Ми бачимо кількість людей, які не бажають служити незважаючи на те, що відповідають критеріям закону "Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію". В силу різних об’єктивних і суб’єктивних причин вони намагаються уникнути мобілізації. Але загалом ті законодавчі новели, які наш комітет розробив, а парламент ухвалив і які вже діють майже три місяці засвідчили свою ефективність. На сьогодні мобілізаційні процеси ідуть практично у повній відповідності до тих потреб, які формує Генеральний штаб. Якихось суттєвих вад в процесі здійснення мобілізації на сьогодні вже значно менше", - сказав парламентар.
За словами Веніславського, не всі люди, яких оголосили в розшук є реальними ухилянтами.
"З початком повномасштабного вторгнення мільйони людей опинилися поза місцем своєї реєстрації. А ТЦК та СП відповідно до свої повноважень направляли їм якісь повідомлення. Якщо людина їх не отримувала у зв’язку з об’єктивними обставинами, вона все одно могла потрапити в статус тих, хто перебуває в розшуку. Цю проблему якраз і вирішують законодавчі новели, про які ми говоримо. Через оновлення своїх військово-облікових даних значна кількість людей виконала вимоги закону і вони на сьогодні не перебувають в статусі тих, хто розшукується", - додав "слуга народу".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Цинічні лицемірні зелені брехуни.
Але ж таким, як ти, це не подбалося і в 2019 році ви вибрали на свою голову...
Ти не доганяєш, що якби повномасштабне вторгнення сталося не 24.02.2022, а 24.02.2015 (замість Дебільцевого), то це був би ******* Україні?
втекти б встигнути
Ото відправлять наприклад діда штурмувати посадку, а він до неї не добіжить бо до нього прилетить ішемічна атака (наприклад). А що зробить з літньою людиною важка контузія, якщо його в атаку не посилати а посадити в окопчику тримати ВОП?
Ви знаєте що держава ніби має виплатити гроші родині загиблого? Скільки по вашому дідів переживе перший бій? Дідів яким по вашому "нема чого втрачати", які можуть просто піти щоби, раптом що - заробити власною загибеллю родині грошей?
Влада має мобілізувати країну, промисловість, населення.
Мобілізація - це ж не тільки про призов до Сил оборони, це більш глобальне поняття. Молодь потрібно для початку мобілізувати до патріотичного навчання, та мобілізувати на допомогу Україні. Не обов'язково людину пхати у 18 років насильно у військо. Навчить, а потім багато хто з них добровільно піде на захист України.
І виженіть довбаний совок з армії, хоча це вже мрії - бо як довбані антимайдановські риги можуть вигнати совок з себе...
Наука-0, освіта - 0, технологічна індустрія - 0, високоточні технології в квантовій фізиці - 0.
Та вже й ядерка по суті позавчорашній день, якщо на озброєння приймають космічну лазерну зброю. Ядерка дорога у розробці, виготовленні, зберіганні.
як показало життя без ядерки ти ніхто
Дивіз совка - мені треба працювати, а за мене подумають і вирішать. Тому їм треба низенько кланятися Україні в ніжки, що вона їм пенсію платить, бо не копійки свого часу не вклали в її створення, зростання, розбудову. А зараз і не поспішають підтримувати ЗСУ, бо гадають якось воно само буде! Ну совок - він сірий, безхарактерний, байдужий і зневірливий. Їх так вчили, виховали тому вони такі і є.
Ташлицька ГАЕС - 2006 рік.
2004 - запустили енергоблоки на Рівненській та Хмельницькій АЕС.
Алчевська ТЕС - 2013 рік
Іванківська ТЕС - 2014 рік.
хто ж так раптово перекриє краник з баблішком? ))))
Якщо закордонні партнери скажуть, що 55+ це вже застарі для кермування Леопард, Абрамс бойових дій, систем ППО і т.д., то питання як та комета, блискавично буде проголосовано і прийнято до виконання. Вони постачають, вони й вирішують.
Справа не в портянках, а в совках, що поперли в лави ЗСУ табунами. І там розводять свою совковську атмосферу, хоча командири присікають всілякі балачки про те, як було при совку і зараз на корню. А Ви про портянки, хто ким керує! У всіх мета одна - перемога України!
А совку, комунякам не місце в цій Україні. Бо вни її основне зло!
Так їх вчила їхня кпрс!
Тобі гаплик!!! 5 років колонії за колючкою гарантовано, з повною конфіскацією майна на користь партії комуняк!!! Це лише якісь віхи упоротого радянського дибілізованого совка.
Жила лише партійна номенклатура і верхушка цк кпрс. Але їх була дуже обмежена кількість, на весь срср близка 540 чоловік. Але й ті потайки думали, як би це за кордон в загниваючий капіталізм звалити. Тому, не треба тут розповідити про праведні справи срср, великі будівництва, які доречі були зроблені на кістках ув'язнених громадян.
да ти ботяра 😁
Декілька знайомих пішли добровольцями у 22-му, але у них вже діти є. Вони добре відчувають свою відповідальність перед Державою та суспільством.
Тепер це ж брехло пускає тут пил у очі, що не буде зниження мобілізаційного віку. Значить, буде, представник шапітолію бреше завжди, це аксіома.