Російська влада вивозить жителів Курщини на ТОТ Запорізької області
Влада Курської області РФ заявила про плани евакуювати частину населення регіону на окуповані території Запорізької області України. Біженців з Курщини хочуть поселити в санаторіях та пансіонатах на березі Азовського моря.
Про це заявив виконувач обов’язків губернатора Курської області Алєксєй Смирнов після розмови з гауляйтером окупованої частини Запорізької області Євгеном Балицьким, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Однією з ключових тем розмови стала допомога у розміщенні переселенців із прикордонних районів. Євген Балицький запропонував використати для цього санаторії та пансіонати на березі Азовського моря, розташовані від Бердянська до Кирилівки", - заявив очільник Курської області.
Він додав, що найближчим часом "буде укомплектовано перші рейси для доставки людей до пунктів тимчасового розміщення Запорізької області".
Нагадаємо, що у Великосолдатському районі Курської області, який розташований неподалік від Суджі, почали евакуацію місцевих жителів.
Операція ЗСУ в Курській області РФ
У понеділок, 12 серпня, президент Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що Україна проводить операцію в Курській області РФ. До цього моменту українська влада зберігала інформаційну тишу щодо прориву на Курщині.
Під час засідання Ставки Головнокомандувача головком ЗСУ Олександр Сирський заявив, що ЗСУ станом на 12 серпня контролюють близько 1000 кв. км у Курській області.
Аналітики проєкту DeepState оновили інформацію щодо просування українських військових у Курській області: українські військові почали заходити в Суджу та закріплятися повноцінно у Гончарівці.
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А так це черговий етап заселення української землі мокшами.
навіть бити по ворожим казармам, на нашій землі.
що, заважає роз'їбати всі ті санаторії? заводи, вокзали, порти, залізницю?
аааа.....
зрозумів! от я затупок.
всі ті порти, заводи, вокзали, то ж власність когось дуже важливого та впливового на єрмачину.
ми ж нафто бази та аеродроми, фпвішками нищим.
ну, що ж......
дурень при тривозі весь "ОС" покидає "казарми" і ніякої шкоди окрім вибитих вікон твої "будєм всєх бамбить" але клятий захід забороняє, не принесе окупантам.
санаторій, це казарма.
казарма, це м'ясні штурми.
казарма, це танкісти, артилеристи, ракетники.
прошу, не відповідай. живи зі своїми переконаннями. ми ж, не можемо дотягнутися фпвішками.
багато кацапи наших казарм знищили ? безтолкове ти ніц не вмієш аналізувати дані.
Так їх! З однієї сраки в іншу!
"Так вирішив мудрий нАрід"(С) Дякуємо йому!
Так хто ж керує владою України??