УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10898 відвідувачів онлайн
Новини Війна
5 766 42

Російська влада вивозить жителів Курщини на ТОТ Запорізької області

Російська влада вирішила вивозити жителів Курщини на ТОТ Запорізької області

Влада Курської області РФ заявила про плани евакуювати частину населення регіону на окуповані території Запорізької області України. Біженців з Курщини хочуть поселити в санаторіях та пансіонатах на березі Азовського моря.

Про це заявив виконувач обов’язків губернатора Курської області Алєксєй Смирнов після розмови з гауляйтером окупованої частини Запорізької області Євгеном Балицьким, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Однією з ключових тем розмови стала допомога у розміщенні переселенців із прикордонних районів. Євген Балицький запропонував використати для цього санаторії та пансіонати на березі Азовського моря, розташовані від Бердянська до Кирилівки", - заявив очільник Курської області.

Він додав, що найближчим часом "буде укомплектовано перші рейси для доставки людей до пунктів тимчасового розміщення Запорізької області".

Нагадаємо, що у Великосолдатському районі Курської області, який розташований неподалік від Суджі, почали евакуацію місцевих жителів.

Читайте також: Росіяни з "ініціативи" населення ТОТ переправляють гуманітарні вантажі в Курську область, - Центр нацспротиву

Операція ЗСУ в Курській області РФ

У понеділок, 12 серпня, президент Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що Україна проводить операцію в Курській області РФ. До цього моменту українська влада зберігала інформаційну тишу щодо прориву на Курщині.

Під час засідання Ставки Головнокомандувача головком ЗСУ Олександр Сирський заявив, що ЗСУ станом на 12 серпня контролюють близько 1000 кв. км у Курській області.

Аналітики проєкту DeepState оновили інформацію щодо просування українських військових у Курській області: українські військові почали заходити в Суджу та закріплятися повноцінно у Гончарівці.

Читайте також: РФ може оголосити нову хвилю мобілізації через нездатність зупинити ЗСУ на Курщині, - Bloomberg

Автор: 

евакуація (2305) Запорізька область (3578) Курськ (1094)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+23
Як кажуть кацапи - "из огня да в полымя "
показати весь коментар
13.08.2024 16:53
+21
Если в гражданских объектах не размещаются военные. Уверен на 100% что беженцами просто прикроют пи@арских вояк.
показати весь коментар
13.08.2024 17:00
+20
бежать из Курской области чтобы потом бежать из Запорожской области
показати весь коментар
13.08.2024 16:54
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Як кажуть кацапи - "из огня да в полымя "
показати весь коментар
13.08.2024 16:53 Відповісти
ЗСУ не обстрілює цивільні об'єкти на окупованих територіях.
показати весь коментар
13.08.2024 16:56 Відповісти
Если в гражданских объектах не размещаются военные. Уверен на 100% что беженцами просто прикроют пи@арских вояк.
показати весь коментар
13.08.2024 17:00 Відповісти
каZапи могли б просто прикритись і нашим цивільним населенням.
А так це черговий етап заселення української землі мокшами.
показати весь коментар
13.08.2024 17:03 Відповісти
Они и так уже это сделали на ТОТ.
показати весь коментар
13.08.2024 17:08 Відповісти
Тепер додають. Чомусь не розвозять ії по своїх мухосранськах, де також зменшується населення.
показати весь коментар
13.08.2024 17:09 Відповісти
Типа беженцы, обездоленные. Если что можно поорать как "укропы бьют по бедным обездоленным". Они еще и пару-тройку человек сами прибьют, чтобы погромче покричать.
показати весь коментар
13.08.2024 17:52 Відповісти
Вони їх вивозять щоб вони не розпатякали іншим москалям і не вносили смуту про неспроможність влади. А на окупованих територіях вони будуть під доглядом ФСБ .
показати весь коментар
13.08.2024 18:19 Відповісти
В такому випадку влада Курської області мала би менше патякати про це і не робити публічних заяв.
показати весь коментар
13.08.2024 20:06 Відповісти
тут я з вами згоден, але ж на побутовому рівні паніка і недовіра до влади буде неконтрольованою. а так начебто і свідки під наглядом і провокацію можна утнуть. мовляв зсу розбомбили цивільних ,які й так вже настраждались.
показати весь коментар
13.08.2024 20:57 Відповісти
Кацапня упорно заселяє українські землі свинособаками. Нормальні куряни не поїдуть жити туди де йдуть бойові дії і розуміють, що це ненадовго.
показати весь коментар
13.08.2024 17:08 Відповісти
бежать из Курской области чтобы потом бежать из Запорожской области
показати весь коментар
13.08.2024 16:54 Відповісти
На них чекає доля рассэянки Свэтлани Логіновой. Тої самої
показати весь коментар
13.08.2024 17:03 Відповісти
Клас. В оселі українців, які не захотіли жити під каZапами.
показати весь коментар
13.08.2024 16:54 Відповісти
Тобто, вони хочуть і курян зробити злочинцями. Бо ці люди будуть знаходитись на українській території без дозвольних документів.
показати весь коментар
13.08.2024 16:56 Відповісти
А зараз курвяни хто, янголи?!!!
показати весь коментар
13.08.2024 16:59 Відповісти
"Захоплені свідки" розстрілу України - на нас все летіло над їх "вєрноподданічєскімі" головами...
показати весь коментар
13.08.2024 17:07 Відповісти
Де-юре не злочинці. Вони ,,мірноє насєлєніє,, Перетнуть український кордон -стануть злочинцями офіційно.
показати весь коментар
13.08.2024 19:03 Відповісти
Они и сейчас для нас дефакто преступники - граждане страны агрессора. Принцип коллективной ответственности.
показати весь коментар
13.08.2024 17:02 Відповісти
З 2014 року постійно задаю питання - "чому Баліцкій досі живий?". ... У нас купа "спецназів" невідомого призначення...
показати весь коментар
13.08.2024 17:04 Відповісти
тому що мудрий нарід голосував то за Яничарське ОПЗЖ, то за перефарбованих голубих зелених слуг уроду
показати весь коментар
13.08.2024 18:18 Відповісти
Вообще не хочу уезжать ниоткуда...
показати весь коментар
13.08.2024 17:05 Відповісти
Нема дурним спокою.
показати весь коментар
13.08.2024 17:05 Відповісти
чого так далеко? краще в Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Бахмут, Авдіївку, Попасну, які ви "асвабаділі", перевезіть..
показати весь коментар
13.08.2024 17:06 Відповісти
Все набагато простіше - кацапня робить все щоб применшить масштаби катастрофи у Курській області в очах росіян Вивезенням евакуйованих на окуповані території вони стараються приховать дійсну кількість біженців - щоб запобігти паніці серед решти населення Точно так само вони ховали і ховають своїх поранених на окупованій території - щоб Росія не знала реального обсягу втрат на війні Їм "плювать" на те що в лікарнях ТОТ не вистачає лікарів та обладнання для надання допомоги пораненим (з-за чого смертність від ран у госпіталях різко підскочила вгору) Саме головне - щоб Росія не бачила - якою ціною вона платить за "СВО"
показати весь коментар
13.08.2024 17:06 Відповісти
але ж нам заборонили все! абсолютно все, як з'ясовується.
навіть бити по ворожим казармам, на нашій землі.
що, заважає роз'їбати всі ті санаторії? заводи, вокзали, порти, залізницю?

аааа.....
зрозумів! от я затупок.
всі ті порти, заводи, вокзали, то ж власність когось дуже важливого та впливового на єрмачину.
показати весь коментар
13.08.2024 17:07 Відповісти
щоб щось розвалити потрібно мати зброю, санаторій у Бердянську чи Мелітополі фпвішкою не дістанеш.
показати весь коментар
13.08.2024 17:33 Відповісти
ой, точно.
ми ж нафто бази та аеродроми, фпвішками нищим.
ну, що ж......
показати весь коментар
13.08.2024 17:37 Відповісти
санаторій це нафтобаза аеродром чи склад бк?
дурень при тривозі весь "ОС" покидає "казарми" і ніякої шкоди окрім вибитих вікон твої "будєм всєх бамбить" але клятий захід забороняє, не принесе окупантам.
показати весь коментар
13.08.2024 17:43 Відповісти
як же я втомився, спілкуватися з імбецилами.
санаторій, це казарма.
казарма, це м'ясні штурми.
казарма, це танкісти, артилеристи, ракетники.

прошу, не відповідай. живи зі своїми переконаннями. ми ж, не можемо дотягнутися фпвішками.
показати весь коментар
13.08.2024 17:56 Відповісти
дурнику ти читати вмієш ?
багато кацапи наших казарм знищили ? безтолкове ти ніц не вмієш аналізувати дані.
показати весь коментар
13.08.2024 21:21 Відповісти
Все до банальності просто кацапи заселяють роботящими манкрутами українцями захоплений південь. Навіть наш наступ використали собі на користь, тупіє алкаші кацапі, ага.
показати весь коментар
13.08.2024 17:35 Відповісти
Ні, насправді нічого нового, лугандонів, хто не схотів жити у "маладых ряспубликах", теж спочатку вивезли у Крим та на захоплене узбережжя Азову, а потім звідти вони поїхали по Магаданах та інших курортах.
показати весь коментар
13.08.2024 17:58 Відповісти
Це "перевалочна база" така.
показати весь коментар
13.08.2024 17:59 Відповісти
Це такий анекдот?
показати весь коментар
13.08.2024 17:35 Відповісти
хочуть поселити в санаторіях та пансіонатах на березі Азовського моря

Так їх! З однієї сраки в іншу!
показати весь коментар
13.08.2024 17:52 Відповісти
А українська влада вже погодилась з окупацією Півдня, я так розумію?

"Так вирішив мудрий нАрід"(С) Дякуємо йому!
показати весь коментар
13.08.2024 18:19 Відповісти
А може напад на курщину спеціально щоб переселити курців на Південь?
Так хто ж керує владою України??
показати весь коментар
13.08.2024 18:23 Відповісти
Це просто зашибісь, ті довбні будуть бігти знову
показати весь коментар
13.08.2024 18:44 Відповісти
В белгородскую область - беженцев из курской области, а беженцев из белгородской - в курскую
показати весь коментар
13.08.2024 21:06 Відповісти
Щось підказує, що вивезених чоловіків швиденько мобілізують.
показати весь коментар
13.08.2024 21:28 Відповісти
 
 