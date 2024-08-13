Російська влада вивозить жителів Курщини на ТОТ Запорізької області

Влада Курської області РФ заявила про плани евакуювати частину населення регіону на окуповані території Запорізької області України. Біженців з Курщини хочуть поселити в санаторіях та пансіонатах на березі Азовського моря.

Про це заявив виконувач обов’язків губернатора Курської області Алєксєй Смирнов після розмови з гауляйтером окупованої частини Запорізької області Євгеном Балицьким, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Однією з ключових тем розмови стала допомога у розміщенні переселенців із прикордонних районів. Євген Балицький запропонував використати для цього санаторії та пансіонати на березі Азовського моря, розташовані від Бердянська до Кирилівки", - заявив очільник Курської області.

Він додав, що найближчим часом "буде укомплектовано перші рейси для доставки людей до пунктів тимчасового розміщення Запорізької області".

Нагадаємо, що у Великосолдатському районі Курської області, який розташований неподалік від Суджі, почали евакуацію місцевих жителів.

Читайте також: Росіяни з "ініціативи" населення ТОТ переправляють гуманітарні вантажі в Курську область, - Центр нацспротиву

Операція ЗСУ в Курській області РФ

У понеділок, 12 серпня, президент Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що Україна проводить операцію в Курській області РФ. До цього моменту українська влада зберігала інформаційну тишу щодо прориву на Курщині.

Під час засідання Ставки Головнокомандувача головком ЗСУ Олександр Сирський заявив, що ЗСУ станом на 12 серпня контролюють близько 1000 кв. км у Курській області.

Аналітики проєкту DeepState оновили інформацію щодо просування українських військових у Курській області: українські військові почали заходити в Суджу та закріплятися повноцінно у Гончарівці.

Читайте також: РФ може оголосити нову хвилю мобілізації через нездатність зупинити ЗСУ на Курщині, - Bloomberg