США не залучені до планування операції ЗСУ в Курській області, - Держдеп

Сполучені Штати не беруть участі у плануванні операції українських Збройних Сил у Курській області Росії.

Про це заявив заступник речника Державного департаменту Ведант Пател, передає Цензор.НЕТ.

Він підкреслив, що саме Росія веде війну проти України, а Україна захищається від російськоїм агресії.

"Ми не залучені до жодної складової, планування чи підготовки цієї операції (на Курщині. – Ред.). Залишу українським військовим можливість про неї говоритиАле наша роль і те, на чому ми зосереджені, – це підтримка здатності України себе захищати, що, на нашу думку, є здоровим глуздом, особливо коли йдеться про захист від атак та операцій, які можуть відбуватись безпосередньо неподалік від кордону", - - пояснив Пател.

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Що відбувається у Курській області

Як повідомлялося, у вівторок, 6 серпня, Міністерство оборони РФ заявило, що в Курській області тривають бої. Туди загарбники стягують резерви.

Влада Курської області заявила про "спроби прориву кордону".

Згодом Міноборони РФ запевнило, що просування ЗСУ вглиб території РФ у Курській області немає.

У мережі було опубліковано відео, на якому група російських військовополонених йде під конвоєм дорогою в Курській області РФ

Диктатор Володимир Путін назвав події "черговою масштабною провокацією".

Наразі українська сторона офіційно не коментує ситуацію.

Тим часом глава оборонного комітету Бундестагу Фабер побажав ЗСУ удачі під Курськом. За даними Міноборони Франції, "наступ ЗСУ в Курській області має початковий успіх". The Washington Post повідомляє, що Україна взяла під контроль газову станцію "Суджа".

Разом з тим, у Генсека ООН не мають жодної інформації щодо подій у Курській області РФ: "У нас немає представників у цьому районі".

Видання Forbes писало, що в операції у Курській області беруть участь щонайменше три бригади, кожна з яких налічує до 2 000 військовослужбовців. Одна з них, 80-та десантно-штурмова бригада є однією з найпотужніших у ЗСУ.

Пізніше Володимир Зеленський заявив, що Україна контролює 74 населені пункти у Курській області РФ.