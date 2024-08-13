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Новини
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США не залучені до планування операції ЗСУ в Курській області, - Держдеп

Ведант Пател

Сполучені Штати не беруть участі у плануванні операції українських Збройних Сил у Курській області Росії.

Про це заявив заступник речника Державного департаменту Ведант Пател, передає Цензор.НЕТ.

Він підкреслив, що саме Росія веде війну проти України, а Україна захищається від російськоїм агресії.

"Ми не залучені до жодної складової, планування чи підготовки цієї операції (на Курщині. – Ред.). Залишу українським військовим можливість про неї говоритиАле наша роль і те, на чому ми зосереджені, – це підтримка здатності України себе захищати, що, на нашу думку, є здоровим глуздом, особливо коли йдеться про захист від атак та операцій, які можуть відбуватись безпосередньо неподалік від кордону", - - пояснив Пател.

Читайте: ЗСУ збільшили контроль у Курській області на 40 кв. кілометрів за добу, - Сирський

Що відбувається у Курській області

Як повідомлялося, у вівторок, 6 серпня, Міністерство оборони РФ заявило, що в Курській області тривають бої. Туди загарбники стягують резерви.

Влада Курської області заявила про "спроби прориву кордону".

Згодом Міноборони РФ запевнило, що просування ЗСУ вглиб території РФ у Курській області немає.

У мережі було опубліковано відео, на якому група російських військовополонених йде під конвоєм дорогою в Курській області РФ

Диктатор Володимир Путін назвав події "черговою масштабною провокацією".

Наразі українська сторона офіційно не коментує ситуацію.

Тим часом глава оборонного комітету Бундестагу Фабер побажав ЗСУ удачі під Курськом. За даними Міноборони Франції, "наступ ЗСУ в Курській області має початковий успіх". The Washington Post повідомляє, що Україна взяла під контроль газову станцію "Суджа".

Разом з тим, у Генсека ООН не мають жодної інформації щодо подій у Курській області РФ: "У нас немає представників у цьому районі".

Видання Forbes писало, що в операції у Курській області беруть участь щонайменше три бригади, кожна з яких налічує до 2 000 військовослужбовців. Одна з них, 80-та десантно-штурмова бригада є однією з найпотужніших у ЗСУ.

Пізніше Володимир Зеленський заявив, що Україна контролює 74 населені пункти у Курській області РФ.

Автор: 

Держдепартамент США (1615) США (22590) Курськ (1094)


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Топ коментарі
+12
Це він перед ким виправдовується ?
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13.08.2024 21:39
+4
Звичайно, це ж найшашличніший спланував.
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13.08.2024 22:09
+3
І, можливо, це і є запорукою секретності та успіху.
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13.08.2024 21:52
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13.08.2024 21:38 Відповісти
Ага, сильно їм допоможуть "сотруднікі спєцполка с автоматамі" проти регулярної армії на танках чи проти ССО. Але краще під Мацквою нехай сидять.
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13.08.2024 22:46 Відповісти
Це він перед ким виправдовується ?
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13.08.2024 21:39 Відповісти
Перед твоїм шефом Єрмаком
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13.08.2024 22:48 Відповісти
Нічого не знаємо...
Про Курзькіну мать...
З часв Хрущова...
Та з розвалу його доктрини...

Тільки, що Крим- Україна...
Курськ - Україна...

Білгород... Ростов...
Та Іркутськ...
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13.08.2024 21:40 Відповісти
....это наши! местные мальчишки!)))
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13.08.2024 21:43 Відповісти
І, можливо, це і є запорукою секретності та успіху.
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13.08.2024 21:52 Відповісти
Перед ким вічно треба виправдовуватися?((Чи це лиш мені так здається?
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13.08.2024 22:02 Відповісти
Никто перед Москвой не оправдывается. Вам показалось.
И во время похода Пригожина на Москву (как оно могло повернуться никто не знал) США не заяляли о своем неучастии.
Врут сороки упоминая Великобританию и Валерия Фёдоровича, ой врут.
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13.08.2024 22:16 Відповісти
США недостатньо підтримують Україну, а українська армія повинна мати таке ж озброєння, як і американська.
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13.08.2024 22:05 Відповісти
Звичайно, це ж найшашличніший спланував.
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13.08.2024 22:09 Відповісти
Та ладно ,будь спок , зброю давайте-самі впораємось.
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13.08.2024 22:21 Відповісти
зелена кротівня на таке не здатна тому що
1. кротівня
2. забракне яя
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13.08.2024 22:27 Відповісти
Если бы мы свои ракеты не похоронили ещё в 2019 году, то сейчас бы Курская операция проходила "на ура". А так все напрасный труд.
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13.08.2024 23:21 Відповісти
 
 