Війська РФ здійснили 45 обстрілів Сумщини протягом дня: 1 людина загинула, 2 - поранені

13 серпня окупанти здійснили 45 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 95 вибухів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Сумської ОВА.

Обстрілів зазнали, зокрема:

Сумська громада: здійснено авіаудар КАБ (1 вибух).

Хотінська громада: ворог завдав авіаударів КАБ (16 вибухів).

Миколаївська громада: були авіаудари КАБ (4 вибухи).

Новослобідська громада: зафіксовано авіаудар КАБ (1 вибух), удар FPV дроном (1 вибух), обстріл з мінометів (1 вибух).

Білопільська громада: ворог бив з артилерії (23 вибухів) та здійснили авіаудари КАБ (2 вибухи).

Юнаківська громада: здійснено авіаудари КАБ (9 вибухів).

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