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Війська РФ здійснили 45 обстрілів Сумщини протягом дня: 1 людина загинула, 2 - поранені

Наслідки російських обстрілів Сумщини 13 серпня

13 серпня окупанти здійснили 45 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 95 вибухів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Сумської ОВА.

Обстрілів зазнали, зокрема:

  • Сумська громада: здійснено авіаудар КАБ (1 вибух).
  • Хотінська громада: ворог завдав авіаударів КАБ (16 вибухів).
  • Миколаївська громада: були авіаудари КАБ (4 вибухи).
  • Новослобідська громада: зафіксовано авіаудар КАБ (1 вибух), удар FPV дроном (1 вибух), обстріл з мінометів (1 вибух).
  • Білопільська громада: ворог бив з артилерії (23 вибухів) та здійснили авіаудари КАБ (2 вибухи).
  • Юнаківська громада: здійснено авіаудари КАБ (9 вибухів).

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  • Краснопільська громада: відбулося скидання ВОГ з БпЛА (1 вибух). Також росіяни вдарили з артилерії (11 вибухів) та FPV дроном (1 вибух). Крім того, здійснено авіаудар КАБ (1 вибух). Внаслідок обстрілів загинула цивільна особа на власному подвір’ї, ще двох мирних жителів громади було поранено.
  • Великописарівська громада: 5 мін скинув ворог на територію громади. Також зафіксовано удари FPV дронами (6 вибухів).
  • Ворожбянська громада: були авіаудари КАБ (4 вибухи).
  • Свеська громада: завдано удар FPV дроном (1 вибух).
  • Есманьська громада: 7 мін скинув ворог на територію громади.

  • Читайте: У прикордонній 20-кілометровій зоні Сумської області запроваджено обмеження на переміщення усіх категорій громадян, – Генштаб

Автор: 

обстріл (28284) Сумська область (3565)


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14.08.2024 00:16 Відповісти
 
 