Війська РФ здійснили 45 обстрілів Сумщини протягом дня: 1 людина загинула, 2 - поранені
13 серпня окупанти здійснили 45 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 95 вибухів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Сумської ОВА.
Обстрілів зазнали, зокрема:
- Сумська громада: здійснено авіаудар КАБ (1 вибух).
- Хотінська громада: ворог завдав авіаударів КАБ (16 вибухів).
- Миколаївська громада: були авіаудари КАБ (4 вибухи).
- Новослобідська громада: зафіксовано авіаудар КАБ (1 вибух), удар FPV дроном (1 вибух), обстріл з мінометів (1 вибух).
- Білопільська громада: ворог бив з артилерії (23 вибухів) та здійснили авіаудари КАБ (2 вибухи).
- Юнаківська громада: здійснено авіаудари КАБ (9 вибухів).
- Краснопільська громада: відбулося скидання ВОГ з БпЛА (1 вибух). Також росіяни вдарили з артилерії (11 вибухів) та FPV дроном (1 вибух). Крім того, здійснено авіаудар КАБ (1 вибух). Внаслідок обстрілів загинула цивільна особа на власному подвір’ї, ще двох мирних жителів громади було поранено.
- Великописарівська громада: 5 мін скинув ворог на територію громади. Також зафіксовано удари FPV дронами (6 вибухів).
- Ворожбянська громада: були авіаудари КАБ (4 вибухи).
- Свеська громада: завдано удар FPV дроном (1 вибух).
- Есманьська громада: 7 мін скинув ворог на територію громади.
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показати весь коментар14.08.2024 00:16 Відповісти Мені подобається 0
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