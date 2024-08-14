ОГП передав Нацмузею історії України три срібні злитки римського періоду вартістю 3,5 млн гривень
Офіс Генпрокурора передав Національному музею історії України три срібні злитки римського періоду, які вдалося врятувати від нелегального продажу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише пресслужба Міністерства культури.
Зазначається, що на Закарпатті місцевий мешканець намагався продати один зі злитків через інтернет-майданчик. Цей факт був виявлений співробітником Національного музею історії України, який повідомив про злочин органи прокуратури.
Дослідження підтвердили, що вилучені предмети археології належать до культурних цінностей, які мають історичне, наукове та художнє значення.
Експертам також вдалося встановити період, яким датовано оригінальні римські срібні зливки — це 306-337 рр. Кожен з них важить по 342 г, а вартість усіх становить майже 3,5 млн гривень.
Генеральний прокурор України Андрій Костін розповів, що унікальними злитки робить не вартість, а те, що у Європі сьогодні знайдено лише декілька схожих артефактів.
Т. в. о. міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв звернув увагу, що на сьогодні, окрім захисту від розграбування, основним є завдання збереження та безпечного зберігання культурних цінностей.
"Сьогодні МКІП вирішує низку важливих завдань, одне з найбільш пріоритетних — це створення національного депозитарію, місця, де ми могли б надійно та якісно зберігати всі евакуйовані культурні цінності. Для його будівництва та облаштування ми плануємо залучати міжнародні кошти", - наголосив Карандєєв.
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В одной семье была слепая девочка, очень закомплексованная. Врач советовал по возможности выполнять ее заветные мечты. Семья была бедная, а девочка очень любила пельмени.
И вот, перед ней поставили при полнейшую кастрюлю пельмений.Девочка ест, а они не заканчиваются.
А сколько же себе положили? Удивляется девочка.
іншим разом безцінні артефакти мОжуть бути просто переплавлені "на метал".. і хто від цього виграє?
У Великобританії це стосується виробів з золота і срібла Держава проводить оцінку артефакту і виплачує власнику землі визначену суму За спробу їх продать тихцем - виріб конфіскується без будь-яких виплат! А після перелавки продавець буде просто мать на руках "зливок металу" - а не "артефакт" І його ціна буде - "копійки" Це все одно щоб ти взяв картину "Мона Ліза" і обдер з неї фарбу А потім продавав полотно і фарбу з неї Для того щоб річ вважалася "археологічною цінністю" - її треба "прикріпить" до історичного періоду та місця знаходження А це без відома спеціалістів з археологічних музеїв зробить важко
фаллическийсимвол.
Рядом маленькая табличка. Копия. Оригинал хранится в Британском музее
ЗИ "безцінні артефакти мОжуть бути просто переплавлені "на метал"" було же написане не просто так, але добре, що ти пояснив тим, хто тут, на цензорі, читає та не думає..
а, насправді, нам тУт взагалі нема про що сперечатися.. притомні та дорОслі усе розуміють..
Хотели делать из меня контрабандиста, шить статью. Потом передумали, но все равно и до и после намекали на взятку. В итоге прислали штраф на 800 гривень на адрес где я не был даже прописан, который ждут от меня уже лет 20 как. Мне интересно и какая же судьба постигла вот эти мои детские монетки. На музейные экспонаты явно не тянут. Хранят их до сих пор в каком нибудь кульке? Продали на аукционе? Украли?
Я думал зарыть их поглубже, что бы кто нибудь лет через 500 нашел и порадовался. Но нет, потащил альбомы погранцам на радость. Оценщик чуть не плакал правда, ему надо будет каждую монетку описывать, а там было наверное под 150-200 3х копеечных монет 40-50х годов