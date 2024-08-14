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ОГП передав Нацмузею історії України три срібні злитки римського періоду вартістю 3,5 млн гривень

мінкульт

Офіс Генпрокурора передав Національному музею історії України три срібні злитки римського періоду, які вдалося врятувати від нелегального продажу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише пресслужба Міністерства культури.

Зазначається, що на Закарпатті місцевий мешканець намагався продати один зі злитків через інтернет-майданчик. Цей факт був виявлений співробітником Національного музею історії України, який повідомив про злочин органи прокуратури.

Дослідження підтвердили, що вилучені предмети археології належать до культурних цінностей, які мають історичне, наукове та художнє значення.

Експертам також вдалося встановити період, яким датовано оригінальні римські срібні зливки — це 306-337 рр. Кожен з них важить по 342 г, а вартість усіх становить майже 3,5 млн гривень.

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Генеральний прокурор України Андрій Костін розповів, що унікальними злитки робить не вартість, а те, що у Європі сьогодні знайдено лише декілька схожих артефактів.

Т. в. о. міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв звернув увагу, що на сьогодні, окрім захисту від розграбування, основним є завдання збереження та безпечного зберігання культурних цінностей.

"Сьогодні МКІП вирішує низку важливих завдань, одне з найбільш пріоритетних — це створення національного депозитарію, місця, де ми могли б надійно та якісно зберігати всі евакуйовані культурні цінності. Для його будівництва та облаштування ми плануємо залучати міжнародні кошти", - наголосив Карандєєв.

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Автор: 

Міністерство культури (755) Офіс Генпрокурора (3243)


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Топ коментарі
+10
У меня конфисковали на границе в Борисполе коллекцию монеток которые собирал в детстве и юношестве. Там и гнутые 20 копеек 46 года забрали которые я нашел на берегу речки у бабушки, и копейки 50х годов, всякой всячины стоимостью на $ 60-80 на тот момент, сейчас оно бы стоило наверное 200-230.
Хотели делать из меня контрабандиста, шить статью. Потом передумали, но все равно и до и после намекали на взятку. В итоге прислали штраф на 800 гривень на адрес где я не был даже прописан, который ждут от меня уже лет 20 как. Мне интересно и какая же судьба постигла вот эти мои детские монетки. На музейные экспонаты явно не тянут. Хранят их до сих пор в каком нибудь кульке? Продали на аукционе? Украли?
Я думал зарыть их поглубже, что бы кто нибудь лет через 500 нашел и порадовался. Но нет, потащил альбомы погранцам на радость. Оценщик чуть не плакал правда, ему надо будет каждую монетку описывать, а там было наверное под 150-200 3х копеечных монет 40-50х годов
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14.08.2024 07:14
+6
ОГП звучить подібно до ОПГ. Та й рід діяльності подібний
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14.08.2024 06:18
+4
Усьо правільно, шеф-- срібні злитки в музей, золоті собі.
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14.08.2024 04:28
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Усьо правільно, шеф-- срібні злитки в музей, золоті собі.
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14.08.2024 04:28 Відповісти
+++ Браво.
В одной семье была слепая девочка, очень закомплексованная. Врач советовал по возможности выполнять ее заветные мечты. Семья была бедная, а девочка очень любила пельмени.
И вот, перед ней поставили при полнейшую кастрюлю пельмений.Девочка ест, а они не заканчиваются.
А сколько же себе положили? Удивляется девочка.
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14.08.2024 08:33 Відповісти
От бачиш! Час від часу у тебе з"являються розумні думки! Рекомендую розвиваться саме в цьому напрямі! Тоді ти тут станеш шанованою людиною!
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14.08.2024 08:37 Відповісти
значить держава - грабіжник.. дурні закони...
іншим разом безцінні артефакти мОжуть бути просто переплавлені "на метал".. і хто від цього виграє?
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14.08.2024 06:04 Відповісти
А ти "в курсі" що у демократичних країнах Європи такі самі закони? Навіть якщо історичний артефакт ти знайшов на своїй власній землі - він повинен буть переданий державі А тут взагалі не пишуть - звідки цей "чорт" узяв ті зливки Можливо - це "чорний археолог"
У Великобританії це стосується виробів з золота і срібла Держава проводить оцінку артефакту і виплачує власнику землі визначену суму За спробу їх продать тихцем - виріб конфіскується без будь-яких виплат! А після перелавки продавець буде просто мать на руках "зливок металу" - а не "артефакт" І його ціна буде - "копійки" Це все одно щоб ти взяв картину "Мона Ліза" і обдер з неї фарбу А потім продавав полотно і фарбу з неї Для того щоб річ вважалася "археологічною цінністю" - її треба "прикріпить" до історичного періоду та місця знаходження А це без відома спеціалістів з археологічних музеїв зробить важко
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14.08.2024 07:58 Відповісти
Краще отримати 100 гривень чим отримати статтю.
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14.08.2024 08:26 Відповісти
Спочатку тобі "лайкнув" А потім згадав що ти у нас "отличаешься умом и сообразительностью" і вирішив уточнить: 100 грн - це за переплавлений шматок срібла ? Чи як "компенсація за зданий державі артефакт"?
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14.08.2024 08:40 Відповісти
В невыговариваем индийском городе есть стелла вся писменами расписанная. Какой то религиозный фаллический символ.
Рядом маленькая табличка. Копия. Оригинал хранится в Британском музее
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14.08.2024 08:38 Відповісти
Що ти цим хочеш сказать? В британських музеях зберігається купа награбованого їх предками Але індуси хоч копії зробили А від украденого кацапами з України - і копій немає!
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14.08.2024 08:44 Відповісти
- я вже увесь період Незалежності України "вкурсі", яке сАме виконання тих сАмих демократичних законів жлобською владою бюджетників-мародерів усих рівнів та галузей..
ЗИ "безцінні артефакти мОжуть бути просто переплавлені "на метал"" було же написане не просто так, але добре, що ти пояснив тим, хто тут, на цензорі, читає та не думає..

а, насправді, нам тУт взагалі нема про що сперечатися.. притомні та дорОслі усе розуміють..
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14.08.2024 08:55 Відповісти
ОГП звучить подібно до ОПГ. Та й рід діяльності подібний
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14.08.2024 06:18 Відповісти
А ОГПУ чем не мозвучно?
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14.08.2024 06:33 Відповісти
.. ая спочатку так і прочитав .. та думаю а чія ж це ОПГ така чесна зявилась у нас.. . оказалась прокуратуровська...
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14.08.2024 07:54 Відповісти
Пенсионер нашел кейс денег братвы. И вернул находку хозяевам. Братва, по понятиям, выставила ему минимальный тариф за неделю, пока бабки крутились у пенса
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14.08.2024 08:47 Відповісти
Римський перiод часiв тих злиткiв - це галльсько-кельтський перiод. Гало-кельти - це мурдасы, котрi прийшли з наших територiй, бо мурдаси - це колишнi раби Криму у скiфiв, а це кiмерiйцi.
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14.08.2024 06:38 Відповісти
Отже, кiмерiйцi кРИМУ ЗiТКНУЛИСЯ НОСАМИ З КiМЕРiЙЦЯМИ-ВЕНЕДАМИ. цЕ Тi КiМЕРiЙЦi, ПРЕДКИ КОТРИХ НЕ ДАЛИ СКiФАМ ЗАБЛОКУВАТИ СЕБЕ В кРИМУ А ПiШЛИ хто грекiв плекати , хто в Передню Азiю, допомогати троянцям протистояти тим же грекам. Частина з них, пiсля поразки, втiкли на Балкани -пiвнiч Iталii, де й самоназвалися венедами. До речi, вихiдцi з пiвночi Iталii, котрi змiшалися з iлiрiйцями у нас були пiд iменем дунайських бастарно-певкiнiв, а змiшалися тi бастарни з антами стали дромiтами-роусiос) частина кiмерiйцiв Троi втекла на Меотиду, самоназвавшись антами-русью. Частина тоi русi (роусiос, як звали iх греки) переквалiфкувалися в пiратiв та наводили жахи на грекiв у Чорному -Середземному морях...Пам`ятаете на тендрiвськiй косi скордиско-дромiтiв(тi що худко перемiщаються - це помiсь потомкiв кiмерiйцiв вiд рiзних эпох: Отже, внизу Дніпра, Дністра та Південного Бугу жили русь-дроміти (ті, хто швидко переміщується) - залишки кіммерійців (антів). Основним їх заняттям був розбій у Чорному морі. Візантійці називали русів "росами-дромітами", при цьому відносячи їх до "франків". І в цьому немає нічого дивного, якщо згадати той факт, що в етногенезі франків взяли участь сікамбри (ГАЛИ-кельти) - суть кіммерійці північного причорномор'я. Пізніше вони назвуться антами-руссю. Напевно, після перемiшування мiсцевих тавро-Скіфiв-Дромiтiв-Русь (нащадків колишніх Кіммерійців-рабів Криму) з ілірiйськими венетами-зайдами(певкiни), до пiвнiчного причорномор`я. Це повністю відповідає нашим знанням про походження та міграцію русів. Термін «дроміти» походить від грецького слова «дром» (δρόμος) - біг (переміщатися). Це прізвисько руси отримали за назвою місця, звідки до Константинополя прибули перші найманці, дромiти-русь. Так що москальські теоретики «своєї русi» на півночі Московiї - осторонь нервово курять, бо коли русь була в північному причорномор'ї, москалями ще й не пахло(погано), бо це був лишень початок нової эри… До москалiв, тобто, до побудови улуса Золотої Орди, Москви, ще залишалося тисяча двiстi з гаком лiт...ЗЫ... Я тут змовчав про тих кiмерiйцв, котрi втекли на пiвнiч iрану, де взяли участь в этногенезi iранцiв, як i в державотвореннi iрану. Або про тих кiмерiйцiв, котрi змiшалися в Переднiй Азii з невдахами гiксосами, котрих прогнали египтяни, та самоназвалися фiлiстiмлянвми. А тiнедобитки гiксосiв що втекли на каспiй окрепли, та самоназвалися скiфами... Ця вся iнфа - моя думка, бо витiкае при порiвнюванi iз рiзних джерел рiзних назв одних i тих же племен, що приймали участь в одних i тих же подiях...
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14.08.2024 07:31 Відповісти
ЗЫ... кацапам в пiку, до появи першоi кацапськоi столицi, пiвнiчного улусу Золотоi Орди маацквы залишалося 800 з гаком рокiв, анти вже побудували столицю УКРАiНИ - Киiв. До першоi свинособаки залишалося 800 рочкiв.
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14.08.2024 07:40 Відповісти
У меня конфисковали на границе в Борисполе коллекцию монеток которые собирал в детстве и юношестве. Там и гнутые 20 копеек 46 года забрали которые я нашел на берегу речки у бабушки, и копейки 50х годов, всякой всячины стоимостью на $ 60-80 на тот момент, сейчас оно бы стоило наверное 200-230.
Хотели делать из меня контрабандиста, шить статью. Потом передумали, но все равно и до и после намекали на взятку. В итоге прислали штраф на 800 гривень на адрес где я не был даже прописан, который ждут от меня уже лет 20 как. Мне интересно и какая же судьба постигла вот эти мои детские монетки. На музейные экспонаты явно не тянут. Хранят их до сих пор в каком нибудь кульке? Продали на аукционе? Украли?
Я думал зарыть их поглубже, что бы кто нибудь лет через 500 нашел и порадовался. Но нет, потащил альбомы погранцам на радость. Оценщик чуть не плакал правда, ему надо будет каждую монетку описывать, а там было наверное под 150-200 3х копеечных монет 40-50х годов
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14.08.2024 07:14 Відповісти
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14.08.2024 09:01 Відповісти
Тобто, ви через кордон ще не намагалися провезти?
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14.08.2024 10:45 Відповісти
 
 