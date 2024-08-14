ОГП передав Нацмузею історії України три срібні злитки римського періоду вартістю 3,5 млн гривень

Офіс Генпрокурора передав Національному музею історії України три срібні злитки римського періоду, які вдалося врятувати від нелегального продажу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише пресслужба Міністерства культури.

Зазначається, що на Закарпатті місцевий мешканець намагався продати один зі злитків через інтернет-майданчик. Цей факт був виявлений співробітником Національного музею історії України, який повідомив про злочин органи прокуратури.

Дослідження підтвердили, що вилучені предмети археології належать до культурних цінностей, які мають історичне, наукове та художнє значення.

Експертам також вдалося встановити період, яким датовано оригінальні римські срібні зливки — це 306-337 рр. Кожен з них важить по 342 г, а вартість усіх становить майже 3,5 млн гривень.

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Генеральний прокурор України Андрій Костін розповів, що унікальними злитки робить не вартість, а те, що у Європі сьогодні знайдено лише декілька схожих артефактів.

Т. в. о. міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв звернув увагу, що на сьогодні, окрім захисту від розграбування, основним є завдання збереження та безпечного зберігання культурних цінностей.

"Сьогодні МКІП вирішує низку важливих завдань, одне з найбільш пріоритетних — це створення національного депозитарію, місця, де ми могли б надійно та якісно зберігати всі евакуйовані культурні цінності. Для його будівництва та облаштування ми плануємо залучати міжнародні кошти", - наголосив Карандєєв.

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