Сили оборони утримують позиції на Лиманському напрямку, - Нацгвардія

Українські захисники утримують позиції на Лиманському напрямку. Ворог намагається здійснювати штурми.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це заявив речник Національної гвардії України Руслан Музичук.

"Що стосується Куп'янського, Лиманського напрямків, в районі Серебрянського лісництва попри ті атаки противника (військ РФ. - Ред.), які відбуваються тут, зокрема, з використанням артилерії, де противник намагається штурмувати наші підрозділи з використанням реактивних систем залпового вогню, то наші підрозділи свої займані позиції на цих ділянках утримали", - зазначив він.

За його словами, під час проведення контрбатарейної боротьби Сили оборони знищили 9 артилерійських систем та одну бойову машину "Град" окупантів.

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