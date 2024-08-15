Силы обороны удерживают позиции на Лиманском направлении, - Нацгвардия

Украинские защитники удерживают позиции на Лиманском направлении. Враг пытается осуществлять штурмы.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, об этом заявил представитель Национальной гвардии Украины Руслан Музычук.

"Что касается Купянского, Лиманского направлений, в районе Серебрянского лесничества, несмотря на те атаки противника (войск РФ. - Ред.), которые происходят здесь, в частности, с использованием артиллерии, где противник пытается штурмовать наши подразделения с использованием реактивных систем залпового огня, то наши подразделения свои занимаемые позиции на этих участках удержали", - отметил он.

По его словам, во время проведения контрбатарейной борьбы Силы обороны уничтожили 9 артиллерийских систем и одну боевую машину "Град" оккупантов.

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