Бійці "Хартії" відбили штурм на Харківщині. Знищено та пошкоджено 5 танків, знешкоджено чотири десятки окупантів. ВIДЕО
13 серпня о 6 ранку противник здійснив спроби провести штурмові дії позиції 13-ї бригади НГУ "Хартія" на напрямку Пильне-Липці і Пильне-Глибоке. Хартійці своєчасно виявили та впевнено відбили штурм, завдавши противнику важких втрат.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, танкова атака противника складалася з двох колон по 6 танків, обшитих масивним захистом від FPV. Кожен танк перевозив десант з 8-10 піхотинців. Перша колона з шести танків, рушила на позиції 13-ої бригади НГУ "Хартія". Окупантам не вдалось дійти до переднього краю нашої оборони. Бійці бригади нанесли потужне вогневе ураження всіма наявними засобами, зупинили та розбили колону.
У результаті впевнених та рішучих дій військовослужбовців "Хартії" та якісного управління боєм 4 танки з колони противника знищено, ще один танк пошкоджено.
Десятеро окупантів знищено, ще 30 рашистів отримали поранення. Частину танків знищили оператори FPV бригади "Хартія".
"Бійці бригади вдячні всім, хтодолучається до зборів, зокрема до чинного найбільшого збору на арсенал дронів, комплектуючих, підсилювачів сигналу на 40 000 000 гривень. Друга колона у складі 6 танків пішла в напрямку Глибоке. Там їх зустріли підрозділи 92-ої бригади. Підрозділи 13-ої бригади НГУ "Хартія" поступово вибивають противника на Харківському напрямку та рухаються на північні кордони", - зазначають біці у коментарі до відео з фрагментами бою.
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