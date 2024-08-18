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Новини
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Військових із ВКС РФ перекинули на захист Курщини. Їх списали у "мотострільці", - ЗМІ

Росіяни кинули на захист Курщини космічну піхоту

Російське командування через брак особового складу перекинуло на захист Курської області військових космічно-повітряних сил. Їх списали у "мотострільці".

Як передає Цензор.НЕТ, про це "Важные истории" розповіло джерело, знайоме із ситуацією в підрозділах ВКС РФ.

"Космічну піхоту" кинули на оборону Курської області. Через брак кадрів у мотострільці списали військових із підрозділів ВКС, включно зі станціями попередження про ядерний удар і полками важких бомбардувальників", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, мотострілецький полк із військовослужбовців ВКС РФ створили в травні-червні для групи прикриття кордону угруповання "Північ". У прикордонні райони піхота ВКС прибула за кілька тижнів до прориву ЗСУ, в середині липня.

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За словами співрозмовника, до підрозділу увійшли бійці рот охорони та матеріального забезпечення, інженери, механіки та невелика кількість офіцерів з льотного складу.

Їх відрядили до піхоти з аеродромів "Українка" в Алтайському краї, "Біла" в Іркутській області та "Енгельс" у Саратовській області.

Як пише видання, на всіх цих авіабазах дислокуються важкі бомбардувальники Ту-22М або Ту-95, з яких РФ запускає ракети по містах України.

Крім того, в піхоту списали військовослужбовців одного з російських космодромів, а також персонал спеціальних складів ВКС та радіолокаційних станцій "Воронеж".

"Ці станції виставлені вздовж кордонів Росії для попередження про ядерний удар", - зазначають журналісти.

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За даними видання, "космічна піхота" вже зазнає втрат. Зокрема, у боях під Кореневим "зник" 22-річний Ілля Романов, якого перевели в піхоту з 28-го арсеналу космічних військ у Тамбовській області - це об'єкт підвищеної секретності, де зберігаються ракети та супутники.

Мотострільці ВКС, додають "Важные истории", імовірно, були й в колоні техніки, спаленої ударом з HIMARS під Рильськом Курської області в ніч на 9 серпня.

У цьому місці того ж дня було поранено 22-річного сержанта ВКС РФ В'ячеслава Бондаренка, переведеного з авіабази важких бомбардувальників в Амурській області.

Також читайте: Легіон "Свобода Росії" звернувся до військових РФ: Закликаємо добровільно здаватися в полон ЗСУ, можете вступити до наших лав

Автор: 

армія рф (17255) росія (64984) Курськ (1096)


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Топ коментарі
+13
ЗАБУЛИ СВИНОРОСИ, ЩО КОСМІЧНА ПІХОТА ВОЮЄ ТІЛЬКИ З КОСМІЧНИМИ ЖУКАМИ !
ДИВ. КОСМІЧНИЙ ДЕСАНТ СПІЛБЕРГА
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18.08.2024 12:08
+13
Не космический, а звездный десант, и не Спилберга, а Пола Верховена
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18.08.2024 12:24
+9
Значить зараз не до космосу
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18.08.2024 12:04
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Значить зараз не до космосу
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18.08.2024 12:04 Відповісти
батутні війська
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18.08.2024 12:26 Відповісти
галактічєскі морпєхі
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18.08.2024 12:31 Відповісти
Схоже що вони і є "ядерним щитом раісі" аха-ха...
Навіщо "оператори ядерних установок"? і сидять без діла, коли і ядерної зброї в росії немає...
Все логічно.
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18.08.2024 13:36 Відповісти
феерично - десантника ставити в охорону
Таке можливо лише в Українському АТБ 🤣
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18.08.2024 13:50 Відповісти
Взагалі "космічно-повітряні" - повна дурня. В космосі немає повітря, хіба що кацапи "думають", що зможуть запердіти увесь Всесвіт своїми кишковими газами. Хоча "думають" - це не про кацапів.
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18.08.2024 12:48 Відповісти
Кацапи думають що земля плоска - юрка лоза довів це
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18.08.2024 13:51 Відповісти
ЗАБУЛИ СВИНОРОСИ, ЩО КОСМІЧНА ПІХОТА ВОЮЄ ТІЛЬКИ З КОСМІЧНИМИ ЖУКАМИ !
ДИВ. КОСМІЧНИЙ ДЕСАНТ СПІЛБЕРГА
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18.08.2024 12:08 Відповісти
В авіації у ротах охорони служили найтупіші!
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18.08.2024 12:13 Відповісти
Ну все, РУС на себе та гойда в хмари.
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18.08.2024 12:27 Відповісти
Не космический, а звездный десант, и не Спилберга, а Пола Верховена
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18.08.2024 12:24 Відповісти
- Хаим, я слышал вы выиграли миллион в лотерею! Это правда?
- Не совсем.
- Что значит не совсем?
- Ну во-первых не миллион, а тысячу. Во-вторых, не в лотерею, а в карты. И в третьих, не выиграл, а проиграл.
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18.08.2024 12:41 Відповісти
ОТ БАЧИШ МОСКАЛИКУ, ТИ ПРО ЦЕ ЗНАЄШ, І ПРО ВЕРХОВЕНА І ПРО ЗОРЯНОГО... А ЩЕ ЛИШИЛОСЯ ЗДАТИСЯ І СИДІТИ ТИХО.
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18.08.2024 12:46 Відповісти
Бачу Суслик что ты суслик, но врядли агроном, там таки знать надо, хоть что-то
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18.08.2024 13:34 Відповісти
Ханлайна
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18.08.2024 18:04 Відповісти
Ну неплохо, никаких доплат за боевые им не будет, это же не зона СВО. Да и уровень их подготовки просто никакой, они ж в армию не воевать шли. Значит уровень мотивации там будет просто нулевой, а на войне воюет не техника - воюет человек.
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18.08.2024 12:19 Відповісти
Без мотивації - людина ніщо. Як на війні, так в цивільному житті.
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18.08.2024 12:57 Відповісти
Літаків забракло?
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18.08.2024 12:20 Відповісти
Оце вже дійсно гарна новина; і воювати нікому, і згодовують у піхоті технарів при аеродромах.
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18.08.2024 12:25 Відповісти
Кацмiчєскiє вайска сПIСАЛI до *********
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18.08.2024 12:27 Відповісти
***** скоро будет моцквичей посылать в атаку с половинкой кирпича в руках но Украину не выпустит из пасти. А наивные думают что с *****м можно на переговорах о чем то договориться и он оставит Украину в покое.
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18.08.2024 12:34 Відповісти
"Ета πздєц, таваріщі!"
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18.08.2024 12:34 Відповісти
У нас те ж саме. Чим ми відрізняємося від кацапів? Хлопець "отримав травми несумісні із життям" і його списали як безвісті зниклого. Мене зараз забанять, але хоча б задайте самі собі питання - що нас відрізняє від кацапів?
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18.08.2024 12:35 Відповісти
Ніхто тебе не забанив, ти не в кацапстані
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18.08.2024 12:50 Відповісти
І кого так?
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18.08.2024 12:58 Відповісти
Одного бідно але чисто одітого дідуся, який купував пів вареника пʼять рочків назад. Його ще десять років назад, коли він був мальчіком, привʼязували до танку в одних трусіках і тягали по площаді.
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18.08.2024 13:13 Відповісти
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18.08.2024 13:15 Відповісти
Звичайно на озброєнні такого контингенту тупо один штик, або карабін. Дали хоч по гранаті?
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18.08.2024 12:37 Відповісти
Всё,нам *****.Люк Скайвокер с папой Дартом,учитель джидаев Йода,Хан Соло-попробуй-ка устоять...
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18.08.2024 12:38 Відповісти
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18.08.2024 12:44 Відповісти
Такими темпами незабаром в Мацковськіх військоматах:
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18.08.2024 13:11 Відповісти
коли від вибуху пролетіть мимо, то ворони одразу подумають: "космічний"
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18.08.2024 13:58 Відповісти
це напевно ті, на яких навісили боротьбу з дронами. вочевидь, не сильно впоралися, тепер будуть смивать кров'ю.
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18.08.2024 14:04 Відповісти
комическо-воздушные силы..
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18.08.2024 17:54 Відповісти
 
 