Військових із ВКС РФ перекинули на захист Курщини. Їх списали у "мотострільці", - ЗМІ

Російське командування через брак особового складу перекинуло на захист Курської області військових космічно-повітряних сил. Їх списали у "мотострільці".

Як передає Цензор.НЕТ, про це "Важные истории" розповіло джерело, знайоме із ситуацією в підрозділах ВКС РФ.

"Космічну піхоту" кинули на оборону Курської області. Через брак кадрів у мотострільці списали військових із підрозділів ВКС, включно зі станціями попередження про ядерний удар і полками важких бомбардувальників", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, мотострілецький полк із військовослужбовців ВКС РФ створили в травні-червні для групи прикриття кордону угруповання "Північ". У прикордонні райони піхота ВКС прибула за кілька тижнів до прориву ЗСУ, в середині липня.

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За словами співрозмовника, до підрозділу увійшли бійці рот охорони та матеріального забезпечення, інженери, механіки та невелика кількість офіцерів з льотного складу.

Їх відрядили до піхоти з аеродромів "Українка" в Алтайському краї, "Біла" в Іркутській області та "Енгельс" у Саратовській області.

Як пише видання, на всіх цих авіабазах дислокуються важкі бомбардувальники Ту-22М або Ту-95, з яких РФ запускає ракети по містах України.

Крім того, в піхоту списали військовослужбовців одного з російських космодромів, а також персонал спеціальних складів ВКС та радіолокаційних станцій "Воронеж".

"Ці станції виставлені вздовж кордонів Росії для попередження про ядерний удар", - зазначають журналісти.

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За даними видання, "космічна піхота" вже зазнає втрат. Зокрема, у боях під Кореневим "зник" 22-річний Ілля Романов, якого перевели в піхоту з 28-го арсеналу космічних військ у Тамбовській області - це об'єкт підвищеної секретності, де зберігаються ракети та супутники.

Мотострільці ВКС, додають "Важные истории", імовірно, були й в колоні техніки, спаленої ударом з HIMARS під Рильськом Курської області в ніч на 9 серпня.

У цьому місці того ж дня було поранено 22-річного сержанта ВКС РФ В'ячеслава Бондаренка, переведеного з авіабази важких бомбардувальників в Амурській області.

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