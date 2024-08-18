Військових із ВКС РФ перекинули на захист Курщини. Їх списали у "мотострільці", - ЗМІ
Російське командування через брак особового складу перекинуло на захист Курської області військових космічно-повітряних сил. Їх списали у "мотострільці".
Як передає Цензор.НЕТ, про це "Важные истории" розповіло джерело, знайоме із ситуацією в підрозділах ВКС РФ.
"Космічну піхоту" кинули на оборону Курської області. Через брак кадрів у мотострільці списали військових із підрозділів ВКС, включно зі станціями попередження про ядерний удар і полками важких бомбардувальників", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, мотострілецький полк із військовослужбовців ВКС РФ створили в травні-червні для групи прикриття кордону угруповання "Північ". У прикордонні райони піхота ВКС прибула за кілька тижнів до прориву ЗСУ, в середині липня.
За словами співрозмовника, до підрозділу увійшли бійці рот охорони та матеріального забезпечення, інженери, механіки та невелика кількість офіцерів з льотного складу.
Їх відрядили до піхоти з аеродромів "Українка" в Алтайському краї, "Біла" в Іркутській області та "Енгельс" у Саратовській області.
Як пише видання, на всіх цих авіабазах дислокуються важкі бомбардувальники Ту-22М або Ту-95, з яких РФ запускає ракети по містах України.
Крім того, в піхоту списали військовослужбовців одного з російських космодромів, а також персонал спеціальних складів ВКС та радіолокаційних станцій "Воронеж".
"Ці станції виставлені вздовж кордонів Росії для попередження про ядерний удар", - зазначають журналісти.
За даними видання, "космічна піхота" вже зазнає втрат. Зокрема, у боях під Кореневим "зник" 22-річний Ілля Романов, якого перевели в піхоту з 28-го арсеналу космічних військ у Тамбовській області - це об'єкт підвищеної секретності, де зберігаються ракети та супутники.
Мотострільці ВКС, додають "Важные истории", імовірно, були й в колоні техніки, спаленої ударом з HIMARS під Рильськом Курської області в ніч на 9 серпня.
У цьому місці того ж дня було поранено 22-річного сержанта ВКС РФ В'ячеслава Бондаренка, переведеного з авіабази важких бомбардувальників в Амурській області.
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Навіщо "оператори ядерних установок"? і сидять без діла, коли і ядерної зброї в росії немає...
Все логічно.
Таке можливо лише в Українському АТБ 🤣
ДИВ. КОСМІЧНИЙ ДЕСАНТ СПІЛБЕРГА
- Не совсем.
- Что значит не совсем?
- Ну во-первых не миллион, а тысячу. Во-вторых, не в лотерею, а в карты. И в третьих, не выиграл, а проиграл.