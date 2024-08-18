Военных из ВКС РФ перебросили на защиту Курщины. Их списали в "мотострелки", - СМИ

Российское командование из-за нехватки личного состава перебросило на защиту Курской области военных космическо-воздушных сил. Их списали в "мотострелки".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом "Важные истории" рассказал источник, знакомый с ситуацией в подразделениях ВКС РФ.

"Космическую пехоту" бросили на оборону Курской области. Из-за нехватки кадров в мотострелки списали военных из подразделений ВКС, включая станции предупреждения о ядерном ударе и полки тяжелых бомбардировщиков", - говорится в сообщении.

Как отмечается, мотострелковый полк из военнослужащих ВКС РФ создали в мае-июне для группы прикрытия границы группировки "Север". В приграничные районы пехота ВКС прибыла за несколько недель до прорыва ВСУ, в середине июля.

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По словам собеседника, в подразделение вошли бойцы рот охраны и материального обеспечения, инженеры, механики и небольшое количество офицеров из летного состава.

Их отправили в пехоту с аэродромов "Украинка" в Алтайском крае, "Белая" в Иркутской области и "Энгельс" в Саратовской области.

Как пишет издание, на всех этих авиабазах дислоцируются тяжелые бомбардировщики Ту-22М или Ту-95, с которых РФ запускает ракеты по городам Украины.

Кроме того, в пехоту списали военнослужащих одного из российских космодромов, а также персонал специальных складов ВКС и радиолокационных станций "Воронеж".

"Эти станции выставлены вдоль границ России для предупреждения о ядерном ударе", - отмечают журналисты.

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По данным издания, "космическая пехота" уже несет потери. В частности, в боях под Коренево "исчез" 22-летний Илья Романов, которого перевели в пехоту из 28-го арсенала космических войск в Тамбовской области - это объект повышенной секретности, где хранятся ракеты и спутники.

Мотострелки ВКС, добавляют "Важные истории", предположительно, были и в колонне техники, сожженной ударом из HIMARS под Рыльском Курской области в ночь на 9 августа.

В этом месте в тот же день был ранен 22-летний сержант ВКС РФ Вячеслав Бондаренко, переведенный с авиабазы тяжелых бомбардировщиков в Амурской области.

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