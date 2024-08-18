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Новости
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Военных из ВКС РФ перебросили на защиту Курщины. Их списали в "мотострелки", - СМИ

Росіяни кинули на захист Курщини космічну піхоту

Российское командование из-за нехватки личного состава перебросило на защиту Курской области военных космическо-воздушных сил. Их списали в "мотострелки".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом "Важные истории" рассказал источник, знакомый с ситуацией в подразделениях ВКС РФ.

"Космическую пехоту" бросили на оборону Курской области. Из-за нехватки кадров в мотострелки списали военных из подразделений ВКС, включая станции предупреждения о ядерном ударе и полки тяжелых бомбардировщиков", - говорится в сообщении.

Как отмечается, мотострелковый полк из военнослужащих ВКС РФ создали в мае-июне для группы прикрытия границы группировки "Север". В приграничные районы пехота ВКС прибыла за несколько недель до прорыва ВСУ, в середине июля.

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По словам собеседника, в подразделение вошли бойцы рот охраны и материального обеспечения, инженеры, механики и небольшое количество офицеров из летного состава.

Их отправили в пехоту с аэродромов "Украинка" в Алтайском крае, "Белая" в Иркутской области и "Энгельс" в Саратовской области.

Как пишет издание, на всех этих авиабазах дислоцируются тяжелые бомбардировщики Ту-22М или Ту-95, с которых РФ запускает ракеты по городам Украины.

Кроме того, в пехоту списали военнослужащих одного из российских космодромов, а также персонал специальных складов ВКС и радиолокационных станций "Воронеж".

"Эти станции выставлены вдоль границ России для предупреждения о ядерном ударе", - отмечают журналисты.

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По данным издания, "космическая пехота" уже несет потери. В частности, в боях под Коренево "исчез" 22-летний Илья Романов, которого перевели в пехоту из 28-го арсенала космических войск в Тамбовской области - это объект повышенной секретности, где хранятся ракеты и спутники.

Мотострелки ВКС, добавляют "Важные истории", предположительно, были и в колонне техники, сожженной ударом из HIMARS под Рыльском Курской области в ночь на 9 августа.

В этом месте в тот же день был ранен 22-летний сержант ВКС РФ Вячеслав Бондаренко, переведенный с авиабазы тяжелых бомбардировщиков в Амурской области.

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Автор: 

армия РФ (19106) россия (95402) Курск (1085)


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Топ комментарии
+13
ЗАБУЛИ СВИНОРОСИ, ЩО КОСМІЧНА ПІХОТА ВОЮЄ ТІЛЬКИ З КОСМІЧНИМИ ЖУКАМИ !
ДИВ. КОСМІЧНИЙ ДЕСАНТ СПІЛБЕРГА
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18.08.2024 12:08
+13
Не космический, а звездный десант, и не Спилберга, а Пола Верховена
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18.08.2024 12:24
+9
Значить зараз не до космосу
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18.08.2024 12:04
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Значить зараз не до космосу
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18.08.2024 12:04 Ответить
батутні війська
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18.08.2024 12:26 Ответить
галактічєскі морпєхі
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18.08.2024 12:31 Ответить
Схоже що вони і є "ядерним щитом раісі" аха-ха...
Навіщо "оператори ядерних установок"? і сидять без діла, коли і ядерної зброї в росії немає...
Все логічно.
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18.08.2024 13:36 Ответить
феерично - десантника ставити в охорону
Таке можливо лише в Українському АТБ 🤣
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18.08.2024 13:50 Ответить
Взагалі "космічно-повітряні" - повна дурня. В космосі немає повітря, хіба що кацапи "думають", що зможуть запердіти увесь Всесвіт своїми кишковими газами. Хоча "думають" - це не про кацапів.
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18.08.2024 12:48 Ответить
Кацапи думають що земля плоска - юрка лоза довів це
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18.08.2024 13:51 Ответить
ЗАБУЛИ СВИНОРОСИ, ЩО КОСМІЧНА ПІХОТА ВОЮЄ ТІЛЬКИ З КОСМІЧНИМИ ЖУКАМИ !
ДИВ. КОСМІЧНИЙ ДЕСАНТ СПІЛБЕРГА
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18.08.2024 12:08 Ответить
В авіації у ротах охорони служили найтупіші!
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18.08.2024 12:13 Ответить
Ну все, РУС на себе та гойда в хмари.
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18.08.2024 12:27 Ответить
Не космический, а звездный десант, и не Спилберга, а Пола Верховена
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18.08.2024 12:24 Ответить
- Хаим, я слышал вы выиграли миллион в лотерею! Это правда?
- Не совсем.
- Что значит не совсем?
- Ну во-первых не миллион, а тысячу. Во-вторых, не в лотерею, а в карты. И в третьих, не выиграл, а проиграл.
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18.08.2024 12:41 Ответить
ОТ БАЧИШ МОСКАЛИКУ, ТИ ПРО ЦЕ ЗНАЄШ, І ПРО ВЕРХОВЕНА І ПРО ЗОРЯНОГО... А ЩЕ ЛИШИЛОСЯ ЗДАТИСЯ І СИДІТИ ТИХО.
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18.08.2024 12:46 Ответить
Бачу Суслик что ты суслик, но врядли агроном, там таки знать надо, хоть что-то
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18.08.2024 13:34 Ответить
Ханлайна
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18.08.2024 18:04 Ответить
Ну неплохо, никаких доплат за боевые им не будет, это же не зона СВО. Да и уровень их подготовки просто никакой, они ж в армию не воевать шли. Значит уровень мотивации там будет просто нулевой, а на войне воюет не техника - воюет человек.
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18.08.2024 12:19 Ответить
Без мотивації - людина ніщо. Як на війні, так в цивільному житті.
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18.08.2024 12:57 Ответить
Літаків забракло?
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18.08.2024 12:20 Ответить
Оце вже дійсно гарна новина; і воювати нікому, і згодовують у піхоті технарів при аеродромах.
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18.08.2024 12:25 Ответить
Кацмiчєскiє вайска сПIСАЛI до *********
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18.08.2024 12:27 Ответить
***** скоро будет моцквичей посылать в атаку с половинкой кирпича в руках но Украину не выпустит из пасти. А наивные думают что с *****м можно на переговорах о чем то договориться и он оставит Украину в покое.
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18.08.2024 12:34 Ответить
"Ета πздєц, таваріщі!"
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18.08.2024 12:34 Ответить
У нас те ж саме. Чим ми відрізняємося від кацапів? Хлопець "отримав травми несумісні із життям" і його списали як безвісті зниклого. Мене зараз забанять, але хоча б задайте самі собі питання - що нас відрізняє від кацапів?
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18.08.2024 12:35 Ответить
Ніхто тебе не забанив, ти не в кацапстані
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18.08.2024 12:50 Ответить
І кого так?
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18.08.2024 12:58 Ответить
Одного бідно але чисто одітого дідуся, який купував пів вареника пʼять рочків назад. Його ще десять років назад, коли він був мальчіком, привʼязували до танку в одних трусіках і тягали по площаді.
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18.08.2024 13:13 Ответить
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18.08.2024 13:15 Ответить
Звичайно на озброєнні такого контингенту тупо один штик, або карабін. Дали хоч по гранаті?
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18.08.2024 12:37 Ответить
Всё,нам *****.Люк Скайвокер с папой Дартом,учитель джидаев Йода,Хан Соло-попробуй-ка устоять...
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18.08.2024 12:38 Ответить
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18.08.2024 12:44 Ответить
Такими темпами незабаром в Мацковськіх військоматах:
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18.08.2024 13:11 Ответить
коли від вибуху пролетіть мимо, то ворони одразу подумають: "космічний"
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18.08.2024 13:58 Ответить
це напевно ті, на яких навісили боротьбу з дронами. вочевидь, не сильно впоралися, тепер будуть смивать кров'ю.
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18.08.2024 14:04 Ответить
комическо-воздушные силы..
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18.08.2024 17:54 Ответить
 
 