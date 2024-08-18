Помер французький актор Ален Делон: "Якби я був на 50 років молодшим, то вступив би в армію України"

У віці 88 років у Франції помер визначний актор французького та світового кінематографу Ален Делон. Із першого дня повномасштабної війни він багато висловлювався на підтримку України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

У 2019-му Делон став володарем почесної Золотої пальмової гілки Каннського кінофестивалю за внесок у кінематограф.

У тому ж році він переніс інсульт. Також актор боровся з онкологією.

Деталі смерті Алена Делона

За даними ЗМІ, актор помер у себе вдома у Франції.

Коли відбудеться похорон і від чого помер Делон - поки що не повідомляється. Однак у заяві його дітей йдеться, що актор помер "мирно". Нині родина Алена просить про повагу та приватність.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Серйозно пораненого українця знайшли мертвим у німецькому притулку для біженців, - Spiegel

Чим запам'ятався Ален Делон?

Під час першої індокитайської війни він служив у військово-морському флоті, а в 1956 році пішов у відставку та став актором.

Його першим фільмом була кінокартина "Коли у справу вступає жінка". Потім він почав отримувати головні ролі, кар'єра актора стрімко розвивалася.

По-справжньому прославився, зігравши головну роль у психологічному трилері "На яскравому сонці" - першій екранізації книги-бестселера "Талановитий містер Ріплі!.

У 1990-х роках його творча активність почала спадати й в 1997 році він оголосив про завершення акторської кар'єри.

Він грав у кінокартинах "Крістіна", "Мосьє Кляйн", "Леопард", "Басейн", "Самурай", "Астерікс на Олімпійських іграх" тощо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Захищаючи Україну, загинув український актор та військовий Євген Шумілов. ФОТО

Підтримка України

У квітні 2024 року президент України Володимир Зеленський нагородив Алена Делона орденом "За заслуги перед Україною".

Актор брав участь в інтервʼю з президентом Зеленським у 2022 році та висловив своє захоплення ним.

У фіналі розмови Ален Делон зізнався: "Якби я був би на 50 років молодшим, я вступив би в армію України", висловивши захопленням українськими Збройними силами та всім народом.

Також Делон зачитав уривок із "Заповіту" Тараса Шевченка під час телевізійної програми.

Також читайте: У боях за Україну загинув актор Богдан Колесник. ФОТО