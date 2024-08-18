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Новини
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Помер французький актор Ален Делон: "Якби я був на 50 років молодшим, то вступив би в армію України"

Помер французький актор Ален Делон

У віці 88 років у Франції помер визначний актор французького та світового кінематографу Ален Делон. Із першого дня повномасштабної війни він багато висловлювався на підтримку України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

У 2019-му Делон став володарем почесної Золотої пальмової гілки Каннського кінофестивалю за внесок у кінематограф.

У тому ж році він переніс інсульт. Також актор боровся з онкологією. 

Деталі смерті Алена Делона

За даними ЗМІ, актор помер у себе вдома у Франції. 

Коли відбудеться похорон і від чого помер Делон - поки що не повідомляється. Однак у заяві його дітей йдеться, що актор помер "мирно". Нині родина Алена просить про повагу та приватність.

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Чим запам'ятався Ален Делон?

Під час першої індокитайської війни він служив у військово-морському флоті, а в 1956 році пішов у відставку та став актором.

Його першим фільмом була кінокартина "Коли у справу вступає жінка". Потім він почав отримувати головні ролі, кар'єра актора стрімко розвивалася.

По-справжньому прославився, зігравши головну роль у психологічному трилері "На яскравому сонці" - першій екранізації книги-бестселера "Талановитий містер Ріплі!.

У 1990-х роках його творча активність почала спадати й в 1997 році він оголосив про завершення акторської кар'єри.

Він грав у кінокартинах "Крістіна", "Мосьє Кляйн", "Леопард", "Басейн", "Самурай", "Астерікс на Олімпійських іграх" тощо.

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Підтримка України

У квітні 2024 року президент України Володимир Зеленський нагородив Алена Делона орденом "За заслуги перед Україною".

Актор брав участь в інтервʼю з президентом Зеленським у 2022 році та висловив своє захоплення ним.

У фіналі розмови Ален Делон зізнався: "Якби я був би на 50 років молодшим, я вступив би в армію України", висловивши захопленням українськими Збройними силами та всім народом.

Також Делон зачитав уривок із "Заповіту" Тараса Шевченка під час телевізійної програми.

Також читайте: У боях за Україну загинув актор Богдан Колесник. ФОТО

Автор: 

актор (142) смерть (6742) Франція (3051)


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Топ коментарі
+84
Людина-Епоха!

Дуже важливо, коли кумири цілих поколінь публічно висловлюють своє ставлення до тих чи інших подій. Їх думка більш важлива простим людям, чим промови політиків.
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18.08.2024 18:17
+80
Світла Пам'ять.
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18.08.2024 18:15
+66
R.I.P.

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18.08.2024 18:21
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18.08.2024 18:14 Відповісти
Світла Пам'ять.
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18.08.2024 18:15 Відповісти
Людина-Епоха!

Дуже важливо, коли кумири цілих поколінь публічно висловлюють своє ставлення до тих чи інших подій. Їх думка більш важлива простим людям, чим промови політиків.
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18.08.2024 18:17 Відповісти
Ще пацаном був у захваті від "Чорного тюльпану" та "Шукачів пригод"...
Еххххххххххх..................
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18.08.2024 18:18 Відповісти
Та да ...мабуть дивився свій перший фільм з Делоном саме "Шукачи пригод" ...
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19.08.2024 13:36 Відповісти
RIP
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18.08.2024 18:19 Відповісти
Вічна пам'ять! І як на фоні Нього вигляжає жалюгідне діряве депардьє...
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18.08.2024 18:20 Відповісти
R.I.P.

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18.08.2024 18:21 Відповісти
Память про талановитого Актора, Людину із великої букви!
Потрібно вулицю в Києві і інших містах назвати його іменем.
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18.08.2024 18:22 Відповісти
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18.08.2024 18:28 Відповісти
🙏🙏🙏🥺🥀
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18.08.2024 23:30 Відповісти
сум
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18.08.2024 18:30 Відповісти
Пам'ятяю, ще в совєцькі часи в пресі опублікували результати опитування Бельмондо і А.Делона стосовно їх відношення джл есесесер. На відміну від Бельмондо, Делон совєтам не симпатизував і це мене, совєцьку піонерку , це обурило. З тих пір помінялось моє відношення. А Делон залишився вірним собі. Царствія Небесного чудовій людині
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18.08.2024 18:47 Відповісти
Прекрасний актор. Дуже вродливий чоловік.
Легенда!!!

Він буде живий поки дивляться його фільми.
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18.08.2024 18:48 Відповісти
На жаль, епохи закінчуються. Навіть епохи таких Великих, як Маестро Делон. Він був Символом. І це не метафора. Я радий, що частина мого життя пройшла у тій епосі. І влячний Алену Делону, що відчуваю гордість за це.
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18.08.2024 18:49 Відповісти
Світлий сум. Залишиться назавжди в пам'яті, як неперевершений актор і людина в якій прекрасне все.
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18.08.2024 18:53 Відповісти
Світла пам'ять! Делони відходять у вічність, а лишаються кошові - зеленські!
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18.08.2024 18:59 Відповісти
Делона знає пів світу. Його фільми будуть дивитися і пам'ятатимуть його.
А хто знає Кошового за межами України?
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18.08.2024 20:07 Відповісти
А чому ви написали Кошового з великої літери? Про сміття так не пишуть!
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18.08.2024 20:09 Відповісти
Теж саме зробили i ви...🙄
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18.08.2024 23:35 Відповісти
Да и того, что он насрал в Украине, достаточно. А вот если бы его знал весь мир, то это бы была катастрофа, думали бы в мире, что это типичный украинец. Хватит, уже один из квартала накривлялся, что и помощь то задерживают, то сокращают.
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18.08.2024 20:27 Відповісти
Актор брав участь в інтервʼю з президентом Зеленським у 2022 році та висловив своє захоплення ним. Джерело:
Ради цього варто було жити.
З.І.
Вічна пам'ять та земля пухом.
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18.08.2024 19:06 Відповісти
Лівакам і феміністкам не подобався Делон, бо він мав праві погляди.




Уславлений французький актор Ален Делон заявив, що відмовляється від посади голови журі конкурсу "Міс Франція", - передає сайт газети Parisien.

Причиною добровільної відставки кінозірки став скандал, що вибухнув у ліберальних ЗМІ після того, як в одному з інтерв'ю Делон зізнався, що підтримує Національний фронт. Ця організація колись вважалася фашистською партією Франції, а зараз займає украй правий фланг політичного спектру П'ятої республіки.

Наразі рухом керує Марін Ле Пен, дочка відомого ультраправого французького політика Жана Ле Пена. На останніх президентських виборах Ле Пен набрала 17% голосів і посіла третє місце після Франсуа Олланда та Ніколя Саркозі. Її партія виступає за закриття кордонів країни, вихід із ЄС, деісламізацію, а також на захист католицтва, традиційних сімей та заборону одностатевих шлюбів.

Після того, як Ален Делон заявив, що НФ займає важливе місце у політичному житті країни, і він «це схвалює», організатори конкурсу закликали членів журі не афішувати свої політичні уподобання.

«Ваш комітет вирішив привселюдно відреагувати на мої висловлювання про політику Франції. У вас є на це право, але це не ви мене відпускаєте, а я йду. Таким чином, я офіційно відмовляюся від посади довічного голови журі конкурсу «Міс Франція», - у відповідь написав Делон у листі, який був адресований оргкомітету.
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18.08.2024 19:10 Відповісти
Талантливые красивые люди, как Ален Делон, всегда против левых дегенератов.
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18.08.2024 21:55 Відповісти
Відійшлла справжня легенда кіно ,на жаль тепер таких акторів дуже мало справжнє кіно деградує.
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18.08.2024 19:15 Відповісти
Деградує не тільки кіно. Бо деградують люди.
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18.08.2024 20:09 Відповісти
Повага Людині і Актору. Rest in peace
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18.08.2024 19:30 Відповісти
Світла та визначна людина. Але його бажання предсмертне було дивне. Читав на телеграмканалі Нєвзорова, що він бажав після його смерті умертвити його собаку...
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18.08.2024 19:51 Відповісти
Якщо по смітниках лазиш то й сам такий...

а-а-а - це ж трольок...
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18.08.2024 20:43 Відповісти
Якщо Нєвзоров це для тебе смітник то тоді дивись мараХВон.
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18.08.2024 22:18 Відповісти
В мене "Зорро" з Ален Делоном ,романтика дитинства ....
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18.08.2024 19:54 Відповісти
Ален Делон - вічноживий
***** - вічномертве
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18.08.2024 19:56 Відповісти
Прекрасний був актор ! І підтримував Україну...

Земля пухом !

.
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18.08.2024 19:57 Відповісти
фільм "За шкуру поліцейського" перевернув моє уявлення про нього, як про тендітного красунчіка
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18.08.2024 20:01 Відповісти
Цей дядко малював шпагою на ворогах Zетки коли мене ще на світі не було.Світла пам"ять.
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18.08.2024 20:12 Відповісти
❤️🙏
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18.08.2024 20:18 Відповісти
R.I.P.
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18.08.2024 20:44 Відповісти
КЛАССНЫЙ АКТЁР !!! ЛЕГЕНДА !!!
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18.08.2024 21:16 Відповісти
Прощавай, Самурай...
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18.08.2024 21:17 Відповісти
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18.08.2024 21:17 Відповісти
Відійшли у вічність два найкращих друга, тільки з невеликим проміжком часу
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18.08.2024 23:14 Відповісти
фільм "Прощай, друг" просто супер
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18.08.2024 21:33 Відповісти
Актор і Людина з великої літери.
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18.08.2024 22:38 Відповісти
Це вам не пердадье.
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19.08.2024 06:08 Відповісти
бельмондо . делон . катрин денев дай бог ей здоровья --- золотая эра французского кино . время неумолимо и звезды уходят но их фильмы остаются с нами
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19.08.2024 06:35 Відповісти
Не був ухилянтом. Честь!!
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19.08.2024 08:17 Відповісти
ВІЧНА ПАМЯТЬ.
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19.08.2024 08:55 Відповісти
 
 