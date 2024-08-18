Помер французький актор Ален Делон: "Якби я був на 50 років молодшим, то вступив би в армію України"
У віці 88 років у Франції помер визначний актор французького та світового кінематографу Ален Делон. Із першого дня повномасштабної війни він багато висловлювався на підтримку України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
У 2019-му Делон став володарем почесної Золотої пальмової гілки Каннського кінофестивалю за внесок у кінематограф.
У тому ж році він переніс інсульт. Також актор боровся з онкологією.
Деталі смерті Алена Делона
За даними ЗМІ, актор помер у себе вдома у Франції.
Коли відбудеться похорон і від чого помер Делон - поки що не повідомляється. Однак у заяві його дітей йдеться, що актор помер "мирно". Нині родина Алена просить про повагу та приватність.
Чим запам'ятався Ален Делон?
Під час першої індокитайської війни він служив у військово-морському флоті, а в 1956 році пішов у відставку та став актором.
Його першим фільмом була кінокартина "Коли у справу вступає жінка". Потім він почав отримувати головні ролі, кар'єра актора стрімко розвивалася.
По-справжньому прославився, зігравши головну роль у психологічному трилері "На яскравому сонці" - першій екранізації книги-бестселера "Талановитий містер Ріплі!.
У 1990-х роках його творча активність почала спадати й в 1997 році він оголосив про завершення акторської кар'єри.
Він грав у кінокартинах "Крістіна", "Мосьє Кляйн", "Леопард", "Басейн", "Самурай", "Астерікс на Олімпійських іграх" тощо.
Підтримка України
У квітні 2024 року президент України Володимир Зеленський нагородив Алена Делона орденом "За заслуги перед Україною".
Актор брав участь в інтервʼю з президентом Зеленським у 2022 році та висловив своє захоплення ним.
У фіналі розмови Ален Делон зізнався: "Якби я був би на 50 років молодшим, я вступив би в армію України", висловивши захопленням українськими Збройними силами та всім народом.
Також Делон зачитав уривок із "Заповіту" Тараса Шевченка під час телевізійної програми.
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Дуже важливо, коли кумири цілих поколінь публічно висловлюють своє ставлення до тих чи інших подій. Їх думка більш важлива простим людям, чим промови політиків.
Еххххххххххх..................
Потрібно вулицю в Києві і інших містах назвати його іменем.
Легенда!!!
Він буде живий поки дивляться його фільми.
А хто знає Кошового за межами України?
Ради цього варто було жити.
З.І.
Вічна пам'ять та земля пухом.
Уславлений французький актор Ален Делон заявив, що відмовляється від посади голови журі конкурсу "Міс Франція", - передає сайт газети Parisien.
Причиною добровільної відставки кінозірки став скандал, що вибухнув у ліберальних ЗМІ після того, як в одному з інтерв'ю Делон зізнався, що підтримує Національний фронт. Ця організація колись вважалася фашистською партією Франції, а зараз займає украй правий фланг політичного спектру П'ятої республіки.
Наразі рухом керує Марін Ле Пен, дочка відомого ультраправого французького політика Жана Ле Пена. На останніх президентських виборах Ле Пен набрала 17% голосів і посіла третє місце після Франсуа Олланда та Ніколя Саркозі. Її партія виступає за закриття кордонів країни, вихід із ЄС, деісламізацію, а також на захист католицтва, традиційних сімей та заборону одностатевих шлюбів.
Після того, як Ален Делон заявив, що НФ займає важливе місце у політичному житті країни, і він «це схвалює», організатори конкурсу закликали членів журі не афішувати свої політичні уподобання.
«Ваш комітет вирішив привселюдно відреагувати на мої висловлювання про політику Франції. У вас є на це право, але це не ви мене відпускаєте, а я йду. Таким чином, я офіційно відмовляюся від посади довічного голови журі конкурсу «Міс Франція», - у відповідь написав Делон у листі, який був адресований оргкомітету.
а-а-а - це ж трольок...
***** - вічномертве
Земля пухом !
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