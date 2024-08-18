Умер французский актер Ален Делон: "Если бы я был на 50 лет моложе, то вступил бы в армию Украины"

В возрасте 88 лет во Франции умер выдающийся актер французского и мирового кинематографа Ален Делон. С первого дня полномасштабной войны он много высказывался в поддержку Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В 2019-м Делон стал обладателем почетной Золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля за вклад в кинематограф.

В том же году он перенес инсульт. Также актер боролся с онкологией.

Детали смерти Алена Делона

По данным СМИ, актер умер у себя дома во Франции.

Когда состоятся похороны и от чего умер Делон - пока что не сообщается. Однако в заявлении его детей говорится, что актер умер "мирно". Сейчас семья Алена просит об уважении и приватности.

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Чем запомнился Ален Делон?

Во время первой индокитайской войны он служил в военно-морском флоте, а в 1956 году ушел в отставку и стал актером.

Его первым фильмом была кинокартина "Когда в дело вступает женщина". Затем он начал получать главные роли, карьера актера стремительно развивалась.

По-настоящему прославился, сыграв главную роль в психологическом триллере "На ярком солнце" - первой экранизации книги-бестселлера "Талантливый мистер Рипли".

В 1990-х годах его творческая активность начала спадать и в 1997 году он объявил о завершении актерской карьеры.

Он играл в кинокартинах "Кристина", "Мосье Кляйн", "Леопард", "Бассейн", "Самурай", "Астерикс на Олимпийских играх" и др.

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Поддержка Украины

В апреле 2024 года президент Украины Владимир Зеленский наградил Алена Делона орденом "За заслуги перед Украиной".

Актер участвовал в интервью с президентом Зеленским в 2022 году и выразил свое восхищение им.

В финале разговора Ален Делон признался: "Если бы я был бы на 50 лет моложе, я вступил бы в армию Украины", выразив восхищение украинскими Вооруженными силами и всем народом.

Также Делон зачитал отрывок из "Завещания" Тараса Шевченко во время телевизионной программы.

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