Умер французский актер Ален Делон: "Если бы я был на 50 лет моложе, то вступил бы в армию Украины"
В возрасте 88 лет во Франции умер выдающийся актер французского и мирового кинематографа Ален Делон. С первого дня полномасштабной войны он много высказывался в поддержку Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
В 2019-м Делон стал обладателем почетной Золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля за вклад в кинематограф.
В том же году он перенес инсульт. Также актер боролся с онкологией.
Детали смерти Алена Делона
По данным СМИ, актер умер у себя дома во Франции.
Когда состоятся похороны и от чего умер Делон - пока что не сообщается. Однако в заявлении его детей говорится, что актер умер "мирно". Сейчас семья Алена просит об уважении и приватности.
Чем запомнился Ален Делон?
Во время первой индокитайской войны он служил в военно-морском флоте, а в 1956 году ушел в отставку и стал актером.
Его первым фильмом была кинокартина "Когда в дело вступает женщина". Затем он начал получать главные роли, карьера актера стремительно развивалась.
По-настоящему прославился, сыграв главную роль в психологическом триллере "На ярком солнце" - первой экранизации книги-бестселлера "Талантливый мистер Рипли".
В 1990-х годах его творческая активность начала спадать и в 1997 году он объявил о завершении актерской карьеры.
Он играл в кинокартинах "Кристина", "Мосье Кляйн", "Леопард", "Бассейн", "Самурай", "Астерикс на Олимпийских играх" и др.
Поддержка Украины
В апреле 2024 года президент Украины Владимир Зеленский наградил Алена Делона орденом "За заслуги перед Украиной".
Актер участвовал в интервью с президентом Зеленским в 2022 году и выразил свое восхищение им.
В финале разговора Ален Делон признался: "Если бы я был бы на 50 лет моложе, я вступил бы в армию Украины", выразив восхищение украинскими Вооруженными силами и всем народом.
Также Делон зачитал отрывок из "Завещания" Тараса Шевченко во время телевизионной программы.
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Дуже важливо, коли кумири цілих поколінь публічно висловлюють своє ставлення до тих чи інших подій. Їх думка більш важлива простим людям, чим промови політиків.
Еххххххххххх..................
Потрібно вулицю в Києві і інших містах назвати його іменем.
Легенда!!!
Він буде живий поки дивляться його фільми.
А хто знає Кошового за межами України?
Ради цього варто було жити.
З.І.
Вічна пам'ять та земля пухом.
Уславлений французький актор Ален Делон заявив, що відмовляється від посади голови журі конкурсу "Міс Франція", - передає сайт газети Parisien.
Причиною добровільної відставки кінозірки став скандал, що вибухнув у ліберальних ЗМІ після того, як в одному з інтерв'ю Делон зізнався, що підтримує Національний фронт. Ця організація колись вважалася фашистською партією Франції, а зараз займає украй правий фланг політичного спектру П'ятої республіки.
Наразі рухом керує Марін Ле Пен, дочка відомого ультраправого французького політика Жана Ле Пена. На останніх президентських виборах Ле Пен набрала 17% голосів і посіла третє місце після Франсуа Олланда та Ніколя Саркозі. Її партія виступає за закриття кордонів країни, вихід із ЄС, деісламізацію, а також на захист католицтва, традиційних сімей та заборону одностатевих шлюбів.
Після того, як Ален Делон заявив, що НФ займає важливе місце у політичному житті країни, і він «це схвалює», організатори конкурсу закликали членів журі не афішувати свої політичні уподобання.
«Ваш комітет вирішив привселюдно відреагувати на мої висловлювання про політику Франції. У вас є на це право, але це не ви мене відпускаєте, а я йду. Таким чином, я офіційно відмовляюся від посади довічного голови журі конкурсу «Міс Франція», - у відповідь написав Делон у листі, який був адресований оргкомітету.
а-а-а - це ж трольок...
***** - вічномертве
Земля пухом !
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