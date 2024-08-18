РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5978 посетителей онлайн
Новости
19 873 47

Умер французский актер Ален Делон: "Если бы я был на 50 лет моложе, то вступил бы в армию Украины"

Помер французький актор Ален Делон

В возрасте 88 лет во Франции умер выдающийся актер французского и мирового кинематографа Ален Делон. С первого дня полномасштабной войны он много высказывался в поддержку Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В 2019-м Делон стал обладателем почетной Золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля за вклад в кинематограф.

В том же году он перенес инсульт. Также актер боролся с онкологией.

Детали смерти Алена Делона

По данным СМИ, актер умер у себя дома во Франции.

Когда состоятся похороны и от чего умер Делон - пока что не сообщается. Однако в заявлении его детей говорится, что актер умер "мирно". Сейчас семья Алена просит об уважении и приватности.

Смотрите также: Мы с тобой, Украина – в годовщину российского вторжения мировые звезды, среди которых Джулия Робертс и Барбра Стрейзанд, выступили в поддержку нашего государства. ВИДЕО

Чем запомнился Ален Делон?

Во время первой индокитайской войны он служил в военно-морском флоте, а в 1956 году ушел в отставку и стал актером.

Его первым фильмом была кинокартина "Когда в дело вступает женщина". Затем он начал получать главные роли, карьера актера стремительно развивалась.

По-настоящему прославился, сыграв главную роль в психологическом триллере "На ярком солнце" - первой экранизации книги-бестселлера "Талантливый мистер Рипли". 

В 1990-х годах его творческая активность начала спадать и в 1997 году он объявил о завершении актерской карьеры.

Он играл в кинокартинах "Кристина", "Мосье Кляйн", "Леопард", "Бассейн", "Самурай", "Астерикс на Олимпийских играх" и др.

Смотрите: Защищая Украину, погиб украинский актер и военный Евгений Шумилов. ФОТО

Поддержка Украины

В апреле 2024 года президент Украины Владимир Зеленский наградил Алена Делона орденом "За заслуги перед Украиной".

Актер участвовал в интервью с президентом Зеленским в 2022 году и выразил свое восхищение им.

В финале разговора Ален Делон признался: "Если бы я был бы на 50 лет моложе, я вступил бы в армию Украины", выразив восхищение украинскими Вооруженными силами и всем народом.

Также Делон зачитал отрывок из "Завещания" Тараса Шевченко во время телевизионной программы.

Смотрите: Защищая Украину погиб актер Житомирского музыкально-драматического театра им. И. Кочерги Андрей Доманский (Артист). ФОТО

Автор: 

актер (295) смерть (9214) Франция (3499)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+84
Людина-Епоха!

Дуже важливо, коли кумири цілих поколінь публічно висловлюють своє ставлення до тих чи інших подій. Їх думка більш важлива простим людям, чим промови політиків.
показать весь комментарий
18.08.2024 18:17
+80
Світла Пам'ять.
показать весь комментарий
18.08.2024 18:15
+66
R.I.P.

показать весь комментарий
18.08.2024 18:21
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
❤️
показать весь комментарий
18.08.2024 18:14 Ответить
Світла Пам'ять.
показать весь комментарий
18.08.2024 18:15 Ответить
Людина-Епоха!

Дуже важливо, коли кумири цілих поколінь публічно висловлюють своє ставлення до тих чи інших подій. Їх думка більш важлива простим людям, чим промови політиків.
показать весь комментарий
18.08.2024 18:17 Ответить
Ще пацаном був у захваті від "Чорного тюльпану" та "Шукачів пригод"...
Еххххххххххх..................
показать весь комментарий
18.08.2024 18:18 Ответить
Та да ...мабуть дивився свій перший фільм з Делоном саме "Шукачи пригод" ...
показать весь комментарий
19.08.2024 13:36 Ответить
RIP
показать весь комментарий
18.08.2024 18:19 Ответить
Вічна пам'ять! І як на фоні Нього вигляжає жалюгідне діряве депардьє...
показать весь комментарий
18.08.2024 18:20 Ответить
R.I.P.

показать весь комментарий
18.08.2024 18:21 Ответить
Память про талановитого Актора, Людину із великої букви!
Потрібно вулицю в Києві і інших містах назвати його іменем.
показать весь комментарий
18.08.2024 18:22 Ответить
показать весь комментарий
18.08.2024 18:28 Ответить
🙏🙏🙏🥺🥀
показать весь комментарий
18.08.2024 23:30 Ответить
сум
показать весь комментарий
18.08.2024 18:30 Ответить
Пам'ятяю, ще в совєцькі часи в пресі опублікували результати опитування Бельмондо і А.Делона стосовно їх відношення джл есесесер. На відміну від Бельмондо, Делон совєтам не симпатизував і це мене, совєцьку піонерку , це обурило. З тих пір помінялось моє відношення. А Делон залишився вірним собі. Царствія Небесного чудовій людині
показать весь комментарий
18.08.2024 18:47 Ответить
Прекрасний актор. Дуже вродливий чоловік.
Легенда!!!

Він буде живий поки дивляться його фільми.
показать весь комментарий
18.08.2024 18:48 Ответить
На жаль, епохи закінчуються. Навіть епохи таких Великих, як Маестро Делон. Він був Символом. І це не метафора. Я радий, що частина мого життя пройшла у тій епосі. І влячний Алену Делону, що відчуваю гордість за це.
показать весь комментарий
18.08.2024 18:49 Ответить
Світлий сум. Залишиться назавжди в пам'яті, як неперевершений актор і людина в якій прекрасне все.
показать весь комментарий
18.08.2024 18:53 Ответить
Світла пам'ять! Делони відходять у вічність, а лишаються кошові - зеленські!
показать весь комментарий
18.08.2024 18:59 Ответить
Делона знає пів світу. Його фільми будуть дивитися і пам'ятатимуть його.
А хто знає Кошового за межами України?
показать весь комментарий
18.08.2024 20:07 Ответить
А чому ви написали Кошового з великої літери? Про сміття так не пишуть!
показать весь комментарий
18.08.2024 20:09 Ответить
Теж саме зробили i ви...🙄
показать весь комментарий
18.08.2024 23:35 Ответить
Да и того, что он насрал в Украине, достаточно. А вот если бы его знал весь мир, то это бы была катастрофа, думали бы в мире, что это типичный украинец. Хватит, уже один из квартала накривлялся, что и помощь то задерживают, то сокращают.
показать весь комментарий
18.08.2024 20:27 Ответить
Актор брав участь в інтервʼю з президентом Зеленським у 2022 році та висловив своє захоплення ним. Джерело:
Ради цього варто було жити.
З.І.
Вічна пам'ять та земля пухом.
показать весь комментарий
18.08.2024 19:06 Ответить
Лівакам і феміністкам не подобався Делон, бо він мав праві погляди.




Уславлений французький актор Ален Делон заявив, що відмовляється від посади голови журі конкурсу "Міс Франція", - передає сайт газети Parisien.

Причиною добровільної відставки кінозірки став скандал, що вибухнув у ліберальних ЗМІ після того, як в одному з інтерв'ю Делон зізнався, що підтримує Національний фронт. Ця організація колись вважалася фашистською партією Франції, а зараз займає украй правий фланг політичного спектру П'ятої республіки.

Наразі рухом керує Марін Ле Пен, дочка відомого ультраправого французького політика Жана Ле Пена. На останніх президентських виборах Ле Пен набрала 17% голосів і посіла третє місце після Франсуа Олланда та Ніколя Саркозі. Її партія виступає за закриття кордонів країни, вихід із ЄС, деісламізацію, а також на захист католицтва, традиційних сімей та заборону одностатевих шлюбів.

Після того, як Ален Делон заявив, що НФ займає важливе місце у політичному житті країни, і він «це схвалює», організатори конкурсу закликали членів журі не афішувати свої політичні уподобання.

«Ваш комітет вирішив привселюдно відреагувати на мої висловлювання про політику Франції. У вас є на це право, але це не ви мене відпускаєте, а я йду. Таким чином, я офіційно відмовляюся від посади довічного голови журі конкурсу «Міс Франція», - у відповідь написав Делон у листі, який був адресований оргкомітету.
показать весь комментарий
18.08.2024 19:10 Ответить
Талантливые красивые люди, как Ален Делон, всегда против левых дегенератов.
показать весь комментарий
18.08.2024 21:55 Ответить
Відійшлла справжня легенда кіно ,на жаль тепер таких акторів дуже мало справжнє кіно деградує.
показать весь комментарий
18.08.2024 19:15 Ответить
Деградує не тільки кіно. Бо деградують люди.
показать весь комментарий
18.08.2024 20:09 Ответить
Повага Людині і Актору. Rest in peace
показать весь комментарий
18.08.2024 19:30 Ответить
Світла та визначна людина. Але його бажання предсмертне було дивне. Читав на телеграмканалі Нєвзорова, що він бажав після його смерті умертвити його собаку...
показать весь комментарий
18.08.2024 19:51 Ответить
Якщо по смітниках лазиш то й сам такий...

а-а-а - це ж трольок...
показать весь комментарий
18.08.2024 20:43 Ответить
Якщо Нєвзоров це для тебе смітник то тоді дивись мараХВон.
показать весь комментарий
18.08.2024 22:18 Ответить
В мене "Зорро" з Ален Делоном ,романтика дитинства ....
показать весь комментарий
18.08.2024 19:54 Ответить
Ален Делон - вічноживий
***** - вічномертве
показать весь комментарий
18.08.2024 19:56 Ответить
Прекрасний був актор ! І підтримував Україну...

Земля пухом !

.
показать весь комментарий
18.08.2024 19:57 Ответить
фільм "За шкуру поліцейського" перевернув моє уявлення про нього, як про тендітного красунчіка
показать весь комментарий
18.08.2024 20:01 Ответить
Цей дядко малював шпагою на ворогах Zетки коли мене ще на світі не було.Світла пам"ять.
показать весь комментарий
18.08.2024 20:12 Ответить
❤️🙏
показать весь комментарий
18.08.2024 20:18 Ответить
R.I.P.
показать весь комментарий
18.08.2024 20:44 Ответить
КЛАССНЫЙ АКТЁР !!! ЛЕГЕНДА !!!
показать весь комментарий
18.08.2024 21:16 Ответить
Прощавай, Самурай...
показать весь комментарий
18.08.2024 21:17 Ответить
показать весь комментарий
18.08.2024 21:17 Ответить
Відійшли у вічність два найкращих друга, тільки з невеликим проміжком часу
показать весь комментарий
18.08.2024 23:14 Ответить
фільм "Прощай, друг" просто супер
показать весь комментарий
18.08.2024 21:33 Ответить
Актор і Людина з великої літери.
показать весь комментарий
18.08.2024 22:38 Ответить
Це вам не пердадье.
показать весь комментарий
19.08.2024 06:08 Ответить
бельмондо . делон . катрин денев дай бог ей здоровья --- золотая эра французского кино . время неумолимо и звезды уходят но их фильмы остаются с нами
показать весь комментарий
19.08.2024 06:35 Ответить
Не був ухилянтом. Честь!!
показать весь комментарий
19.08.2024 08:17 Ответить
ВІЧНА ПАМЯТЬ.
показать весь комментарий
19.08.2024 08:55 Ответить
 
 