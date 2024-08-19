Найгарячіша ситуація залишається на Покровському напрямку, також ворог активно наступав на Торецькому, - Генштаб
За добу на фронті зафіксовано 145 бойових зіткнень. Найбільше на Покровському, Торецькому Лиманському та Куп'янському напрямках.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресцентрі Генштабу ЗСУ.
Обстріли України
За уточненою інформацією, за вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах п’ять ударів вісьмома ракетами та 79 авіаударів, скинувши 106 КАБів. Крім цього, здійснив понад 4600 обстрілів, з них 159 - із реактивних систем залпового вогню.
Агресор завдавав авіаударів у районах населених пунктів Голишівське, Юнаківка, Басівка, Білопілля Сумської області; Мала Вовча, Стариця, Куп’янськ-Вузловий, Чернещина Харківської області; Дачне, Нове, Дружба, Торецьк, Неліпівка, Нью-Йорк, Воздвиженка, Тарасівка, Калинове, Михайлівка, Олександропіль, Костянтинівка, Макарівка, Шевченко, Велика Новосілка Донецької області; Долинка, Кам'янське Запорізької області; Львове, Миколаївка Херсонської області.
Бойові дії на сході
На Харківському напрямку точилися три бої поблизу Липців та Вовчанська.
На Куп’янському напрямку ворог атакував 20 разів. Сили оборони відбивали штурмові дії неподалік Глушківки, Стельмахівки, Колесниківки, Лозової та Синьківки.
На Лиманському напрямку відбулося 20 боєзіткнень, зокрема, біля Греківки, Макіївки, Невського, Тернів, Новосадового та Торського.
На Сіверському напрямку відбулося два бойових зіткнення. Українські захисники відбивали штурмові дії російських загарбників поблизу Верхньокам’янського та Івано-Дар'ївки.
На Краматорському напрямку точилося 14 боїв у районах Григорівки, Калинівки, Часового Яру, Кліщіївки, Ступочок та Предтечиного.
На Торецькому напрямку росіяни атакували 24 рази неподалік Залізного, Торецька, Диліївки та Неліпівки.
На Покровському напрямку наші захисники відбивали 45 ворожих штурмових дій в районах населених пунктів Воздвиженка, Калинове, Зелене Поле, Миролюбівка, Гродівка, Миколаївка, Птиче, Новогродівка, Завітне, Скучне та Михайлівка. Найбільша концентрація атак була біля Воздвиженки та Новогродівки.
На Курахівському напрямку Сили оборони зупинили дев’ять атак противника поблизу Парасковіївки, Красногорівки та Костянтинівки.
На Времівському напрямку російські загарбники чотири рази наступали, зокрема, у бік Водяного та Роздольного.
Ситуація на півдні та півночі
На Придніпровському напрямку ворожі війська здійснили чотири штурми позицій українських підрозділів. Успіху не мали.
На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках обстановка без змін. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога - не виявлено.
На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, здійснює мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів з території РФ.
Удари по ворогу
Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам відчутних втрат в живій силі та техніці, виснажуючи ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.
Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 17 ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника. Крім цього, уразили артилерійську систему, два засоби ППО, три пункти управління, чотири РЛС та ще два важливих об'єкти окупантів.
Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1120 осіб. Також українські воїни знешкодили п'ять танків, 15 бойових броньованих машин, 48 артилерійських систем, чотири РСЗВ, два засоби ППО, 57 БпЛА оперативно-тактичного рівня, п'ять крилатих ракет, 55 автомобілів та 17 одиниць спецтехніки окупантів.
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«Зеленський цю війну привів до нас і він має за це відповісти. А за те що він переміг, якщо він переможе - ми йому дамо посмертну відзнаку. На його руках сотні тисяч життів. На його руках руйнація економіки.
Його нічого не може реабілітувати.
Не тільки сотні тисяч загинуло, а скільки людей загинуло просто від того, що не витримали напруги, в тому числі мій брат, мій батько загинув. Він би пожив ще кілька років, якби ми не бігали з автоматами, якби ми не сиділи під обстрілами, тому що серце не витримує.
І за смерть батька та брата, я цю погань (Зеленського) маю пробачити?».
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Наканєц та!
Чим?
Коли?
Куди?
Як?
Як дітям? Хто гарантує безпеку й супровід?
Як інвалідам? Як старим самотнім людям?
А троянди, виявляється, в Покровську ніхто не садив, то все наклеп і брехня!
Раніше людям ніхто не говорив про небезпеку. Усьо ідьоть по плану.
Реально влада може організувати виїзд до тисячі чоловік на день. А в Покровську залишилось більше 20-ти тисяч!Тож, самостійно, хто як може.
Бо зілєнскій з шаблею боріцца зараз на іншому напрямку. Там в нього успіхи й майже перемога! Не заважайте йому отримувати оплески! І прі чьом тут вабщє Курск?
Прі чьом тут Зілєнскій? Он шо, ваєнний? Хай ваєнниє думають.
Он лідєр нациі, шо ніпанятна?!
Обстановка на 18 серпня (під кінець дня)
На південь від Желанного противник закріпився південніше другого ставка (на глибину до 500 метрів), де ЗСУ завдали йому вогневого ураження під час ротації.
📍48.195978, 37.459637
📍48.195705, 37.457011
У Гродівці ЗСУ завдали вогневого ураження позиції російських військ уздовж вулиці Заводська.
📍48.253122, 37.395211
Маневренні групи супротивника продовжують атаки вглиб селища. Ситуація без суттєвих змін.
Миколаївка захоплена супротивником. Бої продовжуються у напрямку н.п. Маринівка та терикона, розташованого на схід від Селидового.
Північна частина Новожеланного - під контролем ворожих сил. Бої продовжуються у південному напрямку.
У сукупності супротивник зайняв ділянку завширшки до 8.15 км на глибину до 2.15 км.
Обстановка на 19 серпня (ранок)
Тривають важкі бої за Гродівку, в районі Завітного та Камишівки.
На схід від річки Вовча супротивник зайняв ділянку шириною до 3.6 км на глибину до 1.59 км.
На Покровському напрямку збільшилася кількість ударів авіабомбами.".