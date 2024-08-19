Самая горячая ситуация остается на Покровском направлении, также враг активно наступал на Торецком, - Генштаб
За сутки на фронте зафиксировано 145 боевых столкновений. Больше всего на Покровском, Торецком Лиманском и Купянском направлениях.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-центре Генштаба ВСУ.
Обстрелы Украины
По уточненной информации, за вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам пять ударов восемью ракетами и 79 авиаударов, сбросив 106 КАБов. Кроме этого, осуществил более 4600 обстрелов, из них 159 - из реактивных систем залпового огня.
Агрессор наносил авиаудары в районах населенных пунктов Голышевское, Юнаковка, Басовка, Белополье Сумской области; Малая Волчья, Старица, Купянск-Узловой, Чернещина Харьковской области; Дачное, Новое, Дружба, Торецк, Нелиповка, Нью-Йорк, Воздвиженка, Тарасовка, Калиново, Михайловка, Александрополь, Константиновка, Макаровка, Шевченко, Великая Новоселка Донецкой области; Долинка, Каменское Запорожской области; Львовское, Николаевка Херсонской области.
Боевые действия на востоке
На Харьковском направлении шли три боя вблизи Липцев и Волчанска.
На Купянском направлении враг атаковал 20 раз. Силы обороны отражали штурмовые действия неподалеку Глушковки, Стельмаховки, Колесниковки, Лозовой и Синьковки.
На Лиманском направлении произошло 20 боестолкновений, в частности, возле Грековки, Макеевки, Невского, Тернов, Новосадового и Торского.
На Северском направлении произошло два боевых столкновения. Украинские защитники отражали штурмовые действия российских захватчиков вблизи Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки.
На Краматорском направлении шли 14 боев в районах Григорьевки, Калиновки, Часова Яра, Клещиевки, Ступочек и Предтечино.
На Торецком направлении россияне атаковали 24 раза неподалеку Зализного, Торецка, Дилиевки и Нелиповки.
На Покровском направлении наши защитники отражали 45 вражеских штурмовых действий в районах населенных пунктов Воздвиженка, Калиновое, Зеленое Поле, Миролюбовка, Гродовка, Николаевка, Птичье, Новогродовка, Заветное, Скучное и Михайловка. Наибольшая концентрация атак была возле Воздвиженки и Новогродовки.
На Кураховском направлении Силы обороны остановили девять атак противника вблизи Парасковиевки, Красногоровки и Константиновки.
На Времевском направлении российские захватчики четыре раза наступали, в частности, в сторону Водяного и Раздольного.
Ситуация на юге и севере
На Приднепровском направлении вражеские войска совершили четыре штурма позиций украинских подразделений. Успеха не имели.
На Гуляйпольском и Ореховском направлениях обстановка без изменений. На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага - не обнаружено.
На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, осуществляет минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов с территории РФ.
Удары по врагу
В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, истощая врага вдоль всей линии боевого соприкосновения.
Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 17 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника. Кроме этого, поразили артиллерийскую систему, два средства ПВО, три пункта управления, четыре РЛС и еще два важных объекта оккупантов.
В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1120 человек. Также украинские воины обезвредили пять танков, 15 боевых бронированных машин, 48 артиллерийских систем, четыре РСЗО, два средства ПВО, 57 БпЛА оперативно-тактического уровня, пять крылатых ракет, 55 автомобилей и 17 единиц спецтехники оккупантов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
«Зеленський цю війну привів до нас і він має за це відповісти. А за те що він переміг, якщо він переможе - ми йому дамо посмертну відзнаку. На його руках сотні тисяч життів. На його руках руйнація економіки.
Його нічого не може реабілітувати.
Не тільки сотні тисяч загинуло, а скільки людей загинуло просто від того, що не витримали напруги, в тому числі мій брат, мій батько загинув. Він би пожив ще кілька років, якби ми не бігали з автоматами, якби ми не сиділи під обстрілами, тому що серце не витримує.
І за смерть батька та брата, я цю погань (Зеленського) маю пробачити?».
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02dEiqChuKbwSSQ4CWB7f1cZS1FhTJ1iEx3qJdkzaWed7oUZpcqrwmi4vJZsmqiVVLl&id=61550285036323&__cft__[0]=AZUywl4DoGRVkfkG_uc_pF-r0HRDdheMA5lt06BYup67xBl3CVXNdTRyOlDA2yycUAiTVAyaRPTvmgVxLCDwH3FMQcM2IgcN-BEFyOdQndtyzjHTO4mm3JuL7cW3HdPubGpdFgaZQeXn7foc-XqIFdj1&__tn__=%2CO%2CP-R Верещук: «жителям Покровська та Мирнограда треба терміново евакуюватись!»
Наканєц та!
Чим?
Коли?
Куди?
Як?
Як дітям? Хто гарантує безпеку й супровід?
Як інвалідам? Як старим самотнім людям?
А троянди, виявляється, в Покровську ніхто не садив, то все наклеп і брехня!
Раніше людям ніхто не говорив про небезпеку. Усьо ідьоть по плану.
Реально влада може організувати виїзд до тисячі чоловік на день. А в Покровську залишилось більше 20-ти тисяч!Тож, самостійно, хто як може.
Бо зілєнскій з шаблею боріцца зараз на іншому напрямку. Там в нього успіхи й майже перемога! Не заважайте йому отримувати оплески! І прі чьом тут вабщє Курск?
Прі чьом тут Зілєнскій? Он шо, ваєнний? Хай ваєнниє думають.
Он лідєр нациі, шо ніпанятна?!
Обстановка на 18 серпня (під кінець дня)
На південь від Желанного противник закріпився південніше другого ставка (на глибину до 500 метрів), де ЗСУ завдали йому вогневого ураження під час ротації.
📍48.195978, 37.459637
📍48.195705, 37.457011
У Гродівці ЗСУ завдали вогневого ураження позиції російських військ уздовж вулиці Заводська.
📍48.253122, 37.395211
Маневренні групи супротивника продовжують атаки вглиб селища. Ситуація без суттєвих змін.
Миколаївка захоплена супротивником. Бої продовжуються у напрямку н.п. Маринівка та терикона, розташованого на схід від Селидового.
Північна частина Новожеланного - під контролем ворожих сил. Бої продовжуються у південному напрямку.
У сукупності супротивник зайняв ділянку завширшки до 8.15 км на глибину до 2.15 км.
Обстановка на 19 серпня (ранок)
Тривають важкі бої за Гродівку, в районі Завітного та Камишівки.
На схід від річки Вовча супротивник зайняв ділянку шириною до 3.6 км на глибину до 1.59 км.
На Покровському напрямку збільшилася кількість ударів авіабомбами.".