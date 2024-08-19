Самая горячая ситуация остается на Покровском направлении, также враг активно наступал на Торецком, - Генштаб

За сутки на фронте зафиксировано 145 боевых столкновений. Больше всего на Покровском, Торецком Лиманском и Купянском направлениях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-центре Генштаба ВСУ.

Обстрелы Украины

По уточненной информации, за вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам пять ударов восемью ракетами и 79 авиаударов, сбросив 106 КАБов. Кроме этого, осуществил более 4600 обстрелов, из них 159 - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары в районах населенных пунктов Голышевское, Юнаковка, Басовка, Белополье Сумской области; Малая Волчья, Старица, Купянск-Узловой, Чернещина Харьковской области; Дачное, Новое, Дружба, Торецк, Нелиповка, Нью-Йорк, Воздвиженка, Тарасовка, Калиново, Михайловка, Александрополь, Константиновка, Макаровка, Шевченко, Великая Новоселка Донецкой области; Долинка, Каменское Запорожской области; Львовское, Николаевка Херсонской области.

Боевые действия на востоке

На Харьковском направлении шли три боя вблизи Липцев и Волчанска.

На Купянском направлении враг атаковал 20 раз. Силы обороны отражали штурмовые действия неподалеку Глушковки, Стельмаховки, Колесниковки, Лозовой и Синьковки.

На Лиманском направлении произошло 20 боестолкновений, в частности, возле Грековки, Макеевки, Невского, Тернов, Новосадового и Торского.

На Северском направлении произошло два боевых столкновения. Украинские защитники отражали штурмовые действия российских захватчиков вблизи Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки.

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На Краматорском направлении шли 14 боев в районах Григорьевки, Калиновки, Часова Яра, Клещиевки, Ступочек и Предтечино.

На Торецком направлении россияне атаковали 24 раза неподалеку Зализного, Торецка, Дилиевки и Нелиповки.

На Покровском направлении наши защитники отражали 45 вражеских штурмовых действий в районах населенных пунктов Воздвиженка, Калиновое, Зеленое Поле, Миролюбовка, Гродовка, Николаевка, Птичье, Новогродовка, Заветное, Скучное и Михайловка. Наибольшая концентрация атак была возле Воздвиженки и Новогродовки.

На Кураховском направлении Силы обороны остановили девять атак противника вблизи Парасковиевки, Красногоровки и Константиновки.

На Времевском направлении российские захватчики четыре раза наступали, в частности, в сторону Водяного и Раздольного.

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Ситуация на юге и севере

На Приднепровском направлении вражеские войска совершили четыре штурма позиций украинских подразделений. Успеха не имели.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях обстановка без изменений. На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага - не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, осуществляет минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов с территории РФ.

Удары по врагу

В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, истощая врага вдоль всей линии боевого соприкосновения.

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 17 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника. Кроме этого, поразили артиллерийскую систему, два средства ПВО, три пункта управления, четыре РЛС и еще два важных объекта оккупантов.

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В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1120 человек. Также украинские воины обезвредили пять танков, 15 боевых бронированных машин, 48 артиллерийских систем, четыре РСЗО, два средства ПВО, 57 БпЛА оперативно-тактического уровня, пять крылатых ракет, 55 автомобилей и 17 единиц спецтехники оккупантов.