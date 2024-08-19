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Новини Війна
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Окупанти вдарили по Херсону: Постраждала жінка

Росіяни обстріляли Херсон: Постраждала жінка

Російські війська завдали удару по Херсону. Постраждала жінка, яка перебувала у магазині.

Про це повідомила пресслужба ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

Внаслідок удару РФ постраждала 36-річна жінка. Близько 11:40 вона перебувала у магазині та потрапила під ворожий обстріл.

"Херсонка дістала легкі поранення: контузію та вибухову травму. Їй надали меддопомогу і відпустили на амбулаторне лікування", - додали в ОВА.

Читайте: Росіяни за добу обстріляли 17 населених пунктів Херсонщини, три людини дістали поранення

Автор: 

обстріл (28303) Херсон (3338)


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