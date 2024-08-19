Окупанти вдарили по Херсону: Постраждала жінка
Російські війська завдали удару по Херсону. Постраждала жінка, яка перебувала у магазині.
Про це повідомила пресслужба ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
Внаслідок удару РФ постраждала 36-річна жінка. Близько 11:40 вона перебувала у магазині та потрапила під ворожий обстріл.
"Херсонка дістала легкі поранення: контузію та вибухову травму. Їй надали меддопомогу і відпустили на амбулаторне лікування", - додали в ОВА.
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