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Новости Война
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Оккупанты ударили по Херсону: Пострадала женщина

Росіяни обстріляли Херсон: Постраждала жінка

Российские войска нанесли удар по Херсону. Пострадала женщина, которая находилась в магазине.

Об этом сообщила пресс-служба ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

В результате удара РФ пострадала 36-летняя женщина. Около 11:40 она находилась в магазине и попала под вражеский обстрел.

"Херсонка получила легкие ранения: контузию и взрывную травму. Ей оказали медпомощь и отпустили на амбулаторное лечение", - добавили в ОВА.

Читайте: Россияне за сутки обстреляли 17 населенных пунктов Херсонщины, три человека получили ранения

Автор: 

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