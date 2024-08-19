Оккупанты ударили по Херсону: Пострадала женщина

Российские войска нанесли удар по Херсону. Пострадала женщина, которая находилась в магазине.

Об этом сообщила пресс-служба ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

В результате удара РФ пострадала 36-летняя женщина. Около 11:40 она находилась в магазине и попала под вражеский обстрел.

"Херсонка получила легкие ранения: контузию и взрывную травму. Ей оказали медпомощь и отпустили на амбулаторное лечение", - добавили в ОВА.

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