Близько 930 тисяч військовозобов’язаних заброньовані від мобілізації, - Міноборони

Кількість заброньованих від мобілізації військовозобов'язаних українців наблизилася до 1 мільйона осіб.

Про це повідомив заступник міністра оборони Іван Гаврилюк під час круглого столу "Законодавчі підходи до бронювання працівників підприємств", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Forbes Ukraine.

Водночас, за його словами, станом на сьогодні мобілізація не забезпечує потреби війська, оскільки мобілізований – це не боєць. Він ним стане за 3-6 місяців, вважає Гаврилюк.

Крім того, заступник міністра оборони наголосив, що нормальна побудова захисту держави - це коли одні воюють, а інші працюють на оборону.

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За його словами, економіка має бути переведена на рейки війни, але на сьогодні в Україні "одиниці підприємств працюють у три зміни".

Водночас, зазначив Гаврилюк, Росія не зменшує присутність на окупованих територіях України.

На початок року угруповання ворога нараховувало 440 тисяч осіб на окупованих територіях, зараз – близько 600 тис., а до кінця року очікується зростання до 800 тисяч осіб.

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