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Близько 930 тисяч військовозобов’язаних заброньовані від мобілізації, - Міноборони

Кількість заброньованих від мобілізації наблизилася до 1 млн

Кількість заброньованих від мобілізації військовозобов'язаних українців наблизилася до 1 мільйона осіб.

Про це повідомив заступник міністра оборони Іван Гаврилюк під час круглого столу "Законодавчі підходи до бронювання працівників підприємств", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Forbes Ukraine.

Водночас, за його словами, станом на сьогодні мобілізація не забезпечує потреби війська, оскільки мобілізований – це не боєць. Він ним стане за 3-6 місяців, вважає Гаврилюк.

Крім того, заступник міністра оборони наголосив, що нормальна побудова захисту держави - це коли одні воюють, а інші працюють на оборону.

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За його словами, економіка має бути переведена на рейки війни, але на сьогодні в Україні "одиниці підприємств працюють у три зміни".

Водночас, зазначив Гаврилюк, Росія не зменшує присутність на окупованих територіях України.

На початок року угруповання ворога нараховувало 440 тисяч осіб на окупованих територіях, зараз – близько 600 тис., а до кінця року очікується зростання до 800 тисяч осіб.

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Автор: 

Міноборони (7332) бронювання (336) мобілізація (3038)


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Топ коментарі
+9
тамади, кловуни, артисти розмовного жанру...
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19.08.2024 14:30
+5
В моем окружении минимум 6 человек, которые забили на все и скрываются от ТЦК. При этом работают и неплохо зарабатывают.
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19.08.2024 14:32
+5
Це і є відсотків 60-70 з тих хто "оновлював дані" у резерв+, решта не такі дурні.
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19.08.2024 14:40
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тамади, кловуни, артисти розмовного жанру...
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19.08.2024 14:30 Відповісти
А шо, хатітє, штоб как в 1941 году, всєх артістов под Москвой поубівалі?
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19.08.2024 15:02 Відповісти
ті, хто має працювати на оборону, тільки краде і мародерить . зсу без снарядів, всі гроші зникли по карманам зеленої мерзоти. Або оманське чмо здасть Україну, або брати зброю до рук....
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19.08.2024 15:03 Відповісти
В моем окружении минимум 6 человек, которые забили на все и скрываются от ТЦК. При этом работают и неплохо зарабатывают.
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19.08.2024 14:32 Відповісти
А от 17 тысяч штрафа они как скрываются?
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19.08.2024 14:37 Відповісти
Не знаю. Наверное так же, как и от ТЦК.
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19.08.2024 14:52 Відповісти
Ну то есть надеются что война всё спишет. Не тот случай.
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19.08.2024 14:56 Відповісти
А не забагато? Агласітє вєсь спісок пажалуйста.
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19.08.2024 14:36 Відповісти
"одиниці підприємств працюють у три зміни" - а ти подбав про держзамовлення для цих підприємств, Гаврилюк? Чи просто так наші підприємства благають уряд дозволити їм виробляти зброю для сторонніх замовників?
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19.08.2024 14:39 Відповісти
Це і є відсотків 60-70 з тих хто "оновлював дані" у резерв+, решта не такі дурні.
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19.08.2024 14:40 Відповісти
Менше, бо ті, що воюють, теж оновлювали данні, по-приколу…
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19.08.2024 14:59 Відповісти
Чкшо ми будемо тратити на армію, нам не хватіт на асфальт! 19рік? Ні?
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19.08.2024 14:55 Відповісти
Ті, хто "працює на оборону", мають вміти воювати.
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19.08.2024 14:57 Відповісти
4,8 млн оновили дані до 16 липня, 1 млн лише заброньованих, виходить 3,8 млн підпадають під мобілізацію, на котру необхідно 250 тисяч на рік. Так в чому проблема мобілізації, чому ТЦК майже безтолку бігають за одними і тими ж ухилянтими, котрі вже по 2 роки як ховаються, а просто не призивають потрохи військовозобов'язаних з числа тих хто оновив вчасно дані погодившись тим самим з політикою держави?
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19.08.2024 15:12 Відповісти
Тому що зараз займаються тим,щоб массово поштрафувати тих, хто "не згоден з політикою держави". Це набагато вигідніше в матеріальному плані. Дарма ті що не оновили дані вважають, що так все і проканає.
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19.08.2024 15:24 Відповісти
А що з них держава планує взяти? Ті що ховаються - це найбідніші, як правило безробітні (ну принаймі офіційно), в яких немає ні майна зареєстрованого на себе, ні банківських рахунків чи кредитів, що з них взяти? Вони навіть тих 17 000 не заплатять, хіба що відпрацюють. Якщо держава займеться тільки їх залякуванням і намаганням мобілізувати чи оштрафувати, то не замітить, як скоро програє
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19.08.2024 15:51 Відповісти
Це все красива теорія. Немає таких з кого нічого взяти. Хіба що якщо ти циган чи бомж.
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19.08.2024 16:01 Відповісти
Чому вам всім в очах стоять ті ухилянти-зрадники держави. Ну ось маєте 3,8 млн законослухняних громадян, котрі не заброньовані - ну невже з них не можна призивати по 20-30 тисяч щомісячно як заявляє воїн Костенко. Ну невже ви всі, хто оновив дані не станете на захист держави а будете бігати за тими недостойними ухилянтими? Так ж війну програєте дуже скоро
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19.08.2024 17:09 Відповісти
Тобто ухилився,і пох на все і на всіх? Живи та радій? Тому що є 3.8 млн. як ти вважаєш дурників? Е ні. Це так не працює.
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19.08.2024 17:19 Відповісти
Стоп стоп стоп. По перше ті хто ухиляється від ТЦК не "живуть й радіють" а забили на нормальне життя і виживають як можуть. Якраз наоборот ці 3,8 млн "оновлених" ухилянтів вже 2,5 роки навіть не думають що прийдеться отримувати повістку, а продовжують жити й радіти - працювати на своїх місцях так ніби їх війна не стосується, тому що знайшли дурників, котрих прозвали всім народом "ухилянти" - котрі мають все кидати і йти на фронт захищати їх і їх сім'ї. Е ні. Це ТАК не працює
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19.08.2024 17:43 Відповісти
Ну це якась недолуга маніпуляція,яка до реальності не має ніякого відношення. Простий приклад .Є два сусіди. Один оновився а інший ні. Але ж цей інший десь жив до цього. Десь робив. В нього була банківська карта. Він податки платив. Машину купив. В нього є якась рідня,жінка діти . Тепер припускаємо що він переписує своє майно на тещу,машину на жінку, "офіційно" звільняється з роботи але продовжує в конверті отримувати. Переїхав на дачу знайомого пенсіонера щоб не знайшли. І що? Скільки він протягне? Він же не на Марсі, а серед людей так чи інакше існує. А зараз війна і кожен день приносить різноманітні новини. Ну і що? Чим може закінчитися існування цієї людини? Радістю що він наї@ав свою країну? Ну може і так. Та чи надовго?
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19.08.2024 19:35 Відповісти
Так полювання на ухилянтів і так не припиняється від початку війни. ТЦК як бігаюли від початку війни, шукаючи за ними, не даючи змоги їм працювати і жити, так і бігають. Питання в нас у другому, чому ті, хто оновив дані, не переховується ніде, працює собі як до війни і далі продовжують залишатися незамітними ТЦК? Чому вони, багато мільйонів, продовжують далі собі жити, ніби війни немає і держава їх не записує в ухилянтів
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19.08.2024 20:20 Відповісти
Гарік, в якому тцк працюєте? Такую сладкую лапшу только от тэцэкуна услышишь
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19.08.2024 16:37 Відповісти
О. Той хто дані не оновив. Думаєш,щастя настало?🥴
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19.08.2024 16:46 Відповісти
А ті хто оновив як думають собі - поставив галочку, і далі займатись своїми справами? Оновили, значить дали згоду на вручення повістки. Чи це оновлення просто був перепис недоторканих, яких в країні більша половина чоловічого населення
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19.08.2024 17:19 Відповісти
Мінімум наівно вважати,що коли не оновив дані, то не отримаєш повістку. Ти можеш її отримати ще швидше.
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19.08.2024 17:22 Відповісти
Ну по логіці швидше отримати повістки мають ті хто оновив дані, тому що вони вказали своє місце проживання і ТЦК не повинно їх вишукувати, як ухилянтів. Оновленим - повістки, а ухилянтам - штрафи. А якщо той хто оновив дані не приходить в ТЦК - той автоматично зараховується до ухилянтів і теж получає свій штраф. Ну так же має бути?
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19.08.2024 17:48 Відповісти
По логіці вся інформація про конкретну людину призовного віку і так є у всіляких реєстрах. Якщо це громадянин України. Не може бути що людина-ніщо. І в наш час все про всіх відомо. Навіть така херня як індефікаційний код все скаже.І все зараз підв'язали до мобілізації. Указами Кабміну . До речі сумнівними. "Нирнув на дно"? Ну що ж. Можна відтягнути неминуче. І не більше того. І плюс-той самий славнозвісний штраф🤷
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19.08.2024 19:21 Відповісти
Ну тоді навіщо це пафосне оновлення даних, якщо і так зараз все всім службам про всіх відомо, в ньому просто немає сенсу виходить
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19.08.2024 20:10 Відповісти
А треба було трохи подумати головою у квітні 2019 р..усього навсього
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19.08.2024 15:22 Відповісти
поколєніє зелених тилових татуйованих трутнів, класу- "всє на шашликі!". їх можна побачити кожного вечора по кабаках за лавандовим рафом на альтернатівном молокє, та на "уікендах", біля мільону мангалів в місцях масового відпочінку "уставших от войни".
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19.08.2024 15:29 Відповісти
Потрібно бронювати дійсно потрібний персонал
А депутатів госчинуш потрібно забирати на війну
Народ їх не бачить а бачить тільки перед виборами
Їхнє відвідування ВР народ вражає
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19.08.2024 16:37 Відповісти
Так, але їх відносно не багато. Тут он мільйони пооновлювали собі дані й далі без ніякої броні продовжують собі жити й тусуватись, так ніби й немає ніякої війни - ба більше, ще й очікують разом з пенсіонерами, жіночками й закордонними патріотами, коли замість них ТЦК наловить тих, кого вони всім миром прозвали "ухилянтими"
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19.08.2024 18:12 Відповісти
Тут ви не праві , бо до них черга не дійшла . Спочатку ТЦК обновляли дані , а тільки місяць як формують бригади .
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19.08.2024 18:29 Відповісти
Ухилянти вам - Укрзалізниця --- слюсар рухомого складу , навчають 1-2 тижня , зарплатня 8 тис , міняти колодки на колесах , але жжжж бронь ! Бігом поки є місця , хоч в Тисі не потопитесь , хоч якась користь з вас буде ! )))
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19.08.2024 18:26 Відповісти
Користь від людини на благо держави може бути тільки в тоталітарних помийках. В нормальних країнах все навпаки - там держава створюється для того, щоб вона приносила користь кожному її громадянину, незалежно від його статусу
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19.08.2024 20:24 Відповісти
 
 