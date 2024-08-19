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Около 930 тысяч военнообязанных забронированы от мобилизации, - Минобороны

Кількість заброньованих від мобілізації наблизилася до 1 млн

Количество забронированных от мобилизации военнообязанных украинцев приблизилось к 1 миллиону человек.

Об этом сообщил заместитель министра обороны Иван Гаврилюк во время круглого стола "Законодательные подходы к бронированию работников предприятий", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Forbes Ukraine.

В то же время, по его словам, по состоянию на сегодня мобилизация не обеспечивает потребности войска, поскольку мобилизованный - это не боец. Он им станет через 3-6 месяцев, считает Гаврилюк.

Кроме того, заместитель министра обороны подчеркнул, что нормальное построение защиты государства - это когда одни воюют, а другие работают на оборону.

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По его словам, экономика должна быть переведена на рельсы войны, но на сегодня в Украине "единицы предприятий работают в три смены".

В то же время, отметил Гаврилюк, Россия не уменьшает присутствие на оккупированных территориях Украины.

На начало года группировка врага насчитывала 440 тысяч человек на оккупированных территориях, сейчас - около 600 тыс., а до конца года ожидается рост до 800 тысяч человек.

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Автор: 

Минобороны (9305) бронирование (152) мобилизация (2747)


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Топ комментарии
+9
тамади, кловуни, артисти розмовного жанру...
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19.08.2024 14:30
+5
В моем окружении минимум 6 человек, которые забили на все и скрываются от ТЦК. При этом работают и неплохо зарабатывают.
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19.08.2024 14:32
+5
Це і є відсотків 60-70 з тих хто "оновлював дані" у резерв+, решта не такі дурні.
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19.08.2024 14:40
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тамади, кловуни, артисти розмовного жанру...
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19.08.2024 14:30 Ответить
А шо, хатітє, штоб как в 1941 году, всєх артістов под Москвой поубівалі?
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19.08.2024 15:02 Ответить
ті, хто має працювати на оборону, тільки краде і мародерить . зсу без снарядів, всі гроші зникли по карманам зеленої мерзоти. Або оманське чмо здасть Україну, або брати зброю до рук....
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19.08.2024 15:03 Ответить
В моем окружении минимум 6 человек, которые забили на все и скрываются от ТЦК. При этом работают и неплохо зарабатывают.
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19.08.2024 14:32 Ответить
А от 17 тысяч штрафа они как скрываются?
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19.08.2024 14:37 Ответить
Не знаю. Наверное так же, как и от ТЦК.
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19.08.2024 14:52 Ответить
Ну то есть надеются что война всё спишет. Не тот случай.
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19.08.2024 14:56 Ответить
А не забагато? Агласітє вєсь спісок пажалуйста.
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19.08.2024 14:36 Ответить
"одиниці підприємств працюють у три зміни" - а ти подбав про держзамовлення для цих підприємств, Гаврилюк? Чи просто так наші підприємства благають уряд дозволити їм виробляти зброю для сторонніх замовників?
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19.08.2024 14:39 Ответить
Це і є відсотків 60-70 з тих хто "оновлював дані" у резерв+, решта не такі дурні.
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19.08.2024 14:40 Ответить
Менше, бо ті, що воюють, теж оновлювали данні, по-приколу…
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19.08.2024 14:59 Ответить
Чкшо ми будемо тратити на армію, нам не хватіт на асфальт! 19рік? Ні?
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19.08.2024 14:55 Ответить
Ті, хто "працює на оборону", мають вміти воювати.
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19.08.2024 14:57 Ответить
4,8 млн оновили дані до 16 липня, 1 млн лише заброньованих, виходить 3,8 млн підпадають під мобілізацію, на котру необхідно 250 тисяч на рік. Так в чому проблема мобілізації, чому ТЦК майже безтолку бігають за одними і тими ж ухилянтими, котрі вже по 2 роки як ховаються, а просто не призивають потрохи військовозобов'язаних з числа тих хто оновив вчасно дані погодившись тим самим з політикою держави?
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19.08.2024 15:12 Ответить
Тому що зараз займаються тим,щоб массово поштрафувати тих, хто "не згоден з політикою держави". Це набагато вигідніше в матеріальному плані. Дарма ті що не оновили дані вважають, що так все і проканає.
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19.08.2024 15:24 Ответить
А що з них держава планує взяти? Ті що ховаються - це найбідніші, як правило безробітні (ну принаймі офіційно), в яких немає ні майна зареєстрованого на себе, ні банківських рахунків чи кредитів, що з них взяти? Вони навіть тих 17 000 не заплатять, хіба що відпрацюють. Якщо держава займеться тільки їх залякуванням і намаганням мобілізувати чи оштрафувати, то не замітить, як скоро програє
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19.08.2024 15:51 Ответить
Це все красива теорія. Немає таких з кого нічого взяти. Хіба що якщо ти циган чи бомж.
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19.08.2024 16:01 Ответить
Чому вам всім в очах стоять ті ухилянти-зрадники держави. Ну ось маєте 3,8 млн законослухняних громадян, котрі не заброньовані - ну невже з них не можна призивати по 20-30 тисяч щомісячно як заявляє воїн Костенко. Ну невже ви всі, хто оновив дані не станете на захист держави а будете бігати за тими недостойними ухилянтими? Так ж війну програєте дуже скоро
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19.08.2024 17:09 Ответить
Тобто ухилився,і пох на все і на всіх? Живи та радій? Тому що є 3.8 млн. як ти вважаєш дурників? Е ні. Це так не працює.
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19.08.2024 17:19 Ответить
Стоп стоп стоп. По перше ті хто ухиляється від ТЦК не "живуть й радіють" а забили на нормальне життя і виживають як можуть. Якраз наоборот ці 3,8 млн "оновлених" ухилянтів вже 2,5 роки навіть не думають що прийдеться отримувати повістку, а продовжують жити й радіти - працювати на своїх місцях так ніби їх війна не стосується, тому що знайшли дурників, котрих прозвали всім народом "ухилянти" - котрі мають все кидати і йти на фронт захищати їх і їх сім'ї. Е ні. Це ТАК не працює
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19.08.2024 17:43 Ответить
Ну це якась недолуга маніпуляція,яка до реальності не має ніякого відношення. Простий приклад .Є два сусіди. Один оновився а інший ні. Але ж цей інший десь жив до цього. Десь робив. В нього була банківська карта. Він податки платив. Машину купив. В нього є якась рідня,жінка діти . Тепер припускаємо що він переписує своє майно на тещу,машину на жінку, "офіційно" звільняється з роботи але продовжує в конверті отримувати. Переїхав на дачу знайомого пенсіонера щоб не знайшли. І що? Скільки він протягне? Він же не на Марсі, а серед людей так чи інакше існує. А зараз війна і кожен день приносить різноманітні новини. Ну і що? Чим може закінчитися існування цієї людини? Радістю що він наї@ав свою країну? Ну може і так. Та чи надовго?
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19.08.2024 19:35 Ответить
Так полювання на ухилянтів і так не припиняється від початку війни. ТЦК як бігаюли від початку війни, шукаючи за ними, не даючи змоги їм працювати і жити, так і бігають. Питання в нас у другому, чому ті, хто оновив дані, не переховується ніде, працює собі як до війни і далі продовжують залишатися незамітними ТЦК? Чому вони, багато мільйонів, продовжують далі собі жити, ніби війни немає і держава їх не записує в ухилянтів
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19.08.2024 20:20 Ответить
Гарік, в якому тцк працюєте? Такую сладкую лапшу только от тэцэкуна услышишь
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19.08.2024 16:37 Ответить
О. Той хто дані не оновив. Думаєш,щастя настало?🥴
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19.08.2024 16:46 Ответить
А ті хто оновив як думають собі - поставив галочку, і далі займатись своїми справами? Оновили, значить дали згоду на вручення повістки. Чи це оновлення просто був перепис недоторканих, яких в країні більша половина чоловічого населення
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19.08.2024 17:19 Ответить
Мінімум наівно вважати,що коли не оновив дані, то не отримаєш повістку. Ти можеш її отримати ще швидше.
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19.08.2024 17:22 Ответить
Ну по логіці швидше отримати повістки мають ті хто оновив дані, тому що вони вказали своє місце проживання і ТЦК не повинно їх вишукувати, як ухилянтів. Оновленим - повістки, а ухилянтам - штрафи. А якщо той хто оновив дані не приходить в ТЦК - той автоматично зараховується до ухилянтів і теж получає свій штраф. Ну так же має бути?
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19.08.2024 17:48 Ответить
По логіці вся інформація про конкретну людину призовного віку і так є у всіляких реєстрах. Якщо це громадянин України. Не може бути що людина-ніщо. І в наш час все про всіх відомо. Навіть така херня як індефікаційний код все скаже.І все зараз підв'язали до мобілізації. Указами Кабміну . До речі сумнівними. "Нирнув на дно"? Ну що ж. Можна відтягнути неминуче. І не більше того. І плюс-той самий славнозвісний штраф🤷
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19.08.2024 19:21 Ответить
Ну тоді навіщо це пафосне оновлення даних, якщо і так зараз все всім службам про всіх відомо, в ньому просто немає сенсу виходить
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19.08.2024 20:10 Ответить
А треба було трохи подумати головою у квітні 2019 р..усього навсього
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19.08.2024 15:22 Ответить
поколєніє зелених тилових татуйованих трутнів, класу- "всє на шашликі!". їх можна побачити кожного вечора по кабаках за лавандовим рафом на альтернатівном молокє, та на "уікендах", біля мільону мангалів в місцях масового відпочінку "уставших от войни".
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19.08.2024 15:29 Ответить
Потрібно бронювати дійсно потрібний персонал
А депутатів госчинуш потрібно забирати на війну
Народ їх не бачить а бачить тільки перед виборами
Їхнє відвідування ВР народ вражає
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19.08.2024 16:37 Ответить
Так, але їх відносно не багато. Тут он мільйони пооновлювали собі дані й далі без ніякої броні продовжують собі жити й тусуватись, так ніби й немає ніякої війни - ба більше, ще й очікують разом з пенсіонерами, жіночками й закордонними патріотами, коли замість них ТЦК наловить тих, кого вони всім миром прозвали "ухилянтими"
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19.08.2024 18:12 Ответить
Тут ви не праві , бо до них черга не дійшла . Спочатку ТЦК обновляли дані , а тільки місяць як формують бригади .
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19.08.2024 18:29 Ответить
Ухилянти вам - Укрзалізниця --- слюсар рухомого складу , навчають 1-2 тижня , зарплатня 8 тис , міняти колодки на колесах , але жжжж бронь ! Бігом поки є місця , хоч в Тисі не потопитесь , хоч якась користь з вас буде ! )))
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19.08.2024 18:26 Ответить
Користь від людини на благо держави може бути тільки в тоталітарних помийках. В нормальних країнах все навпаки - там держава створюється для того, щоб вона приносила користь кожному її громадянину, незалежно від його статусу
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19.08.2024 20:24 Ответить
 
 