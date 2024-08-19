Около 930 тысяч военнообязанных забронированы от мобилизации, - Минобороны
Количество забронированных от мобилизации военнообязанных украинцев приблизилось к 1 миллиону человек.
Об этом сообщил заместитель министра обороны Иван Гаврилюк во время круглого стола "Законодательные подходы к бронированию работников предприятий", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Forbes Ukraine.
В то же время, по его словам, по состоянию на сегодня мобилизация не обеспечивает потребности войска, поскольку мобилизованный - это не боец. Он им станет через 3-6 месяцев, считает Гаврилюк.
Кроме того, заместитель министра обороны подчеркнул, что нормальное построение защиты государства - это когда одни воюют, а другие работают на оборону.
По его словам, экономика должна быть переведена на рельсы войны, но на сегодня в Украине "единицы предприятий работают в три смены".
В то же время, отметил Гаврилюк, Россия не уменьшает присутствие на оккупированных территориях Украины.
На начало года группировка врага насчитывала 440 тысяч человек на оккупированных территориях, сейчас - около 600 тыс., а до конца года ожидается рост до 800 тысяч человек.
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А депутатів госчинуш потрібно забирати на війну
Народ їх не бачить а бачить тільки перед виборами
Їхнє відвідування ВР народ вражає