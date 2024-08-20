Міноборони від початку року закупило дронів на 30 млрд грн
"Агенція оборонних закупівель" від початку року закупила БпЛА та безпілотних літальних комплексів уже на 30 млрд грн.
Про це повідомила пресслужба Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.
"Усього законтрактовано понад 350 тисяч дронів. Це як найбільш затребувані військовими FPV та "мавіки", так і дороговартісні розвідувальні та ударні дрони літакового типу, що можуть працювати глибоко в тилу ворога", - йдеться в повідомленні.
Заступник міністра оборони Кліменков зазначив, що 95% закуплених дронів - українського виробництва.
Топ коментарі
+5 Diesel_Sasha
показати весь коментар20.08.2024 13:03
+4 Viktor Ivanov #575076
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+3 Марина Нєчаєва #561431
показати весь коментар20.08.2024 13:03
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зелені контрацептиви, блд....
Реально, скільки та яких передано? Бо тільки благодійників та волонтерів чутно на видно...
А де мульйон?
-Але як? купили 2 ящики горівки?
-Ні флєшку самогонки за півдоляра, решту сі загубило по дорозі додому....
-То ви кутіла куме, а не пияк!
"Міноборони від початку року списало 30 млрд грн на закупівлю дронів"