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Новини Оборона
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Міноборони від початку року закупило дронів на 30 млрд грн

дрони

"Агенція оборонних закупівель" від початку року закупила БпЛА та безпілотних літальних комплексів уже на 30 млрд грн.

Про це повідомила пресслужба Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.

"Усього законтрактовано понад 350 тисяч дронів. Це як найбільш затребувані військовими FPV та "мавіки", так і дороговартісні розвідувальні та ударні дрони літакового типу, що можуть працювати глибоко в тилу ворога", - йдеться в повідомленні.

Заступник міністра оборони Кліменков зазначив, що 95% закуплених дронів - українського виробництва.

Читайте: Держпідприємство Міноборони вперше закупило пікапи для ЗСУ. Це китайські Great Wall Wingle 5

Автор: 

безпілотник (4127) Міноборони (7334) оборона (4776) дрони (4652) Агенція оборонних закупівель (110)


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Топ коментарі
+5
вони літають в мільярді дерев над університетом майбутнього?

зелені контрацептиви, блд....
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20.08.2024 13:03
+4
То де вони?
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20.08.2024 13:01
+3
Знову на дурника падають. Законтрактовано..закуплено..то тільки гроші переведені. Ще й хз куди й кому.
Реально, скільки та яких передано? Бо тільки благодійників та волонтерів чутно на видно...
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20.08.2024 13:03
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То де вони?
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20.08.2024 13:01 Відповісти
А нащо ви про це питаєте у публічному просторі? Агент кремля?
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20.08.2024 13:05 Відповісти
вони літають в мільярді дерев над університетом майбутнього?

зелені контрацептиви, блд....
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20.08.2024 13:03 Відповісти
Знову на дурника падають. Законтрактовано..закуплено..то тільки гроші переведені. Ще й хз куди й кому.
Реально, скільки та яких передано? Бо тільки благодійників та волонтерів чутно на видно...
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20.08.2024 13:03 Відповісти
Тобто третина від проголошеного. Вже 8 й місяць.
А де мульйон?
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20.08.2024 13:04 Відповісти
-Куме я вчора пропив 100долярів.
-Але як? купили 2 ящики горівки?
-Ні флєшку самогонки за півдоляра, решту сі загубило по дорозі додому....
-То ви кутіла куме, а не пияк!
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20.08.2024 13:15 Відповісти
Кількість РОБОЧИХ дронів, переданих на фронт??
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20.08.2024 13:16 Відповісти
Блді від наперстків!!
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20.08.2024 13:21 Відповісти
где еще 23 мдрд.? На 24 год было выделено 48 млрд. + дополнительно 5 млрд.
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20.08.2024 13:16 Відповісти
Это только на дроны
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20.08.2024 13:17 Відповісти
Те що я писав ще 1,5 року назад, дрони,, будуть,,від держави, тільки на бумагах , на 95% дронів які закуплені волонтерами оп виділило бабло
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20.08.2024 13:25 Відповісти
Переклад з зе-гундосного:
"Міноборони від початку року списало 30 млрд грн на закупівлю дронів"
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20.08.2024 14:45 Відповісти
 
 