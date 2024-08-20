Міноборони від початку року закупило дронів на 30 млрд грн

"Агенція оборонних закупівель" від початку року закупила БпЛА та безпілотних літальних комплексів уже на 30 млрд грн.

Про це повідомила пресслужба Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.

"Усього законтрактовано понад 350 тисяч дронів. Це як найбільш затребувані військовими FPV та "мавіки", так і дороговартісні розвідувальні та ударні дрони літакового типу, що можуть працювати глибоко в тилу ворога", - йдеться в повідомленні.

Заступник міністра оборони Кліменков зазначив, що 95% закуплених дронів - українського виробництва.

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