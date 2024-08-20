Минобороны с начала года закупило дронов на 30 млрд грн
"Агентство оборонных закупок" с начала года закупило БпЛА и беспилотных летательных комплексов уже на 30 млрд грн.
Об этом сообщила пресс-служба Минобороны, информирует Цензор.НЕТ.
"Всего законтрактовано более 350 тысяч дронов. Это как наиболее востребованные военными FPV и "мавики", так и дорогостоящие разведывательные и ударные дроны самолетного типа, которые могут работать глубоко в тылу врага", - говорится в сообщении.
Заместитель министра обороны Клименков отметил, что 95% закупленных дронов - украинского производства.
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+5 Diesel_Sasha
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+4 Viktor Ivanov #575076
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зелені контрацептиви, блд....
Реально, скільки та яких передано? Бо тільки благодійників та волонтерів чутно на видно...
А де мульйон?
-Але як? купили 2 ящики горівки?
-Ні флєшку самогонки за півдоляра, решту сі загубило по дорозі додому....
-То ви кутіла куме, а не пияк!
"Міноборони від початку року списало 30 млрд грн на закупівлю дронів"