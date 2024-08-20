Минобороны с начала года закупило дронов на 30 млрд грн

"Агентство оборонных закупок" с начала года закупило БпЛА и беспилотных летательных комплексов уже на 30 млрд грн.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны, информирует Цензор.НЕТ.

"Всего законтрактовано более 350 тысяч дронов. Это как наиболее востребованные военными FPV и "мавики", так и дорогостоящие разведывательные и ударные дроны самолетного типа, которые могут работать глубоко в тылу врага", - говорится в сообщении.

Заместитель министра обороны Клименков отметил, что 95% закупленных дронов - украинского производства.

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