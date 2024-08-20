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Новости Оборона
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Минобороны с начала года закупило дронов на 30 млрд грн

дрони

"Агентство оборонных закупок" с начала года закупило БпЛА и беспилотных летательных комплексов уже на 30 млрд грн.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны, информирует Цензор.НЕТ.

"Всего законтрактовано более 350 тысяч дронов. Это как наиболее востребованные военными FPV и "мавики", так и дорогостоящие разведывательные и ударные дроны самолетного типа, которые могут работать глубоко в тылу врага", - говорится в сообщении.

Заместитель министра обороны Клименков отметил, что 95% закупленных дронов - украинского производства.

Читайте: Госпредприятие Минобороны впервые закупило пикапы для ВСУ. Это китайские Great Wall Wingle 5

Автор: 

беспилотник (3565) Минобороны (9306) оборона (5202) дроны (3872) Агентство оборонных закупок (87)


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Топ комментарии
+5
вони літають в мільярді дерев над університетом майбутнього?

зелені контрацептиви, блд....
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20.08.2024 13:03
+4
То де вони?
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20.08.2024 13:01
+3
Знову на дурника падають. Законтрактовано..закуплено..то тільки гроші переведені. Ще й хз куди й кому.
Реально, скільки та яких передано? Бо тільки благодійників та волонтерів чутно на видно...
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20.08.2024 13:03
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То де вони?
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20.08.2024 13:01 Ответить
А нащо ви про це питаєте у публічному просторі? Агент кремля?
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20.08.2024 13:05 Ответить
вони літають в мільярді дерев над університетом майбутнього?

зелені контрацептиви, блд....
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20.08.2024 13:03 Ответить
Знову на дурника падають. Законтрактовано..закуплено..то тільки гроші переведені. Ще й хз куди й кому.
Реально, скільки та яких передано? Бо тільки благодійників та волонтерів чутно на видно...
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20.08.2024 13:03 Ответить
Тобто третина від проголошеного. Вже 8 й місяць.
А де мульйон?
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20.08.2024 13:04 Ответить
-Куме я вчора пропив 100долярів.
-Але як? купили 2 ящики горівки?
-Ні флєшку самогонки за півдоляра, решту сі загубило по дорозі додому....
-То ви кутіла куме, а не пияк!
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20.08.2024 13:15 Ответить
Кількість РОБОЧИХ дронів, переданих на фронт??
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20.08.2024 13:16 Ответить
Блді від наперстків!!
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20.08.2024 13:21 Ответить
где еще 23 мдрд.? На 24 год было выделено 48 млрд. + дополнительно 5 млрд.
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20.08.2024 13:16 Ответить
Это только на дроны
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20.08.2024 13:17 Ответить
Те що я писав ще 1,5 року назад, дрони,, будуть,,від держави, тільки на бумагах , на 95% дронів які закуплені волонтерами оп виділило бабло
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20.08.2024 13:25 Ответить
Переклад з зе-гундосного:
"Міноборони від початку року списало 30 млрд грн на закупівлю дронів"
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20.08.2024 14:45 Ответить
 
 