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Новини
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Рада призначила "слугу народу" Бакумова головою ТСК з питань фортифікацій

Бакумов призначений головою ТСК Ради з питань фортифікацій та закупівлі дронів

Верховна Рада ухвалила рішення про призначення "слуги народу" Олександра Бакумова головою ТСК з питань фортифікацій та закупівлі дронів для ЗСУ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

"Трохи більше ніж місяць після підозри НАБУ нардепу Миколі Задорожньому Рада прийняла рішення замінити його як Голову ТСК по фортифікаціям та дронам на харківʼянина Олександра Бакумова", - зазначив він. 

282 депутатів проголосували за відповідну постанову. 

ТСК

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Порошенко: ТСК з питань фортифікацій за 2,5 місяці так і не розпочала роботу - вимагаємо звільнити голову та змінити статус комісії. ВIДЕО 

Справа Миколи Задорожнього

Нагадаємо, у межах досудового розслідування встановлено, що "слуга народу" Микола Задорожній вимагав 14 % від суми коштів, виділених на ремонт водогону в Охтирському районі Сумської області: з яких 10 % призначались йому особисто та 4 % – для місцевих правоохоронців, які за це не мали чинити перешкод в освоєнні виділених коштів. За версією слідства мова йде про 3,4 млн грн.

Дії нардепа кваліфіковані за ч. 4 ст. 368 та ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 368 КК України, йому повідомлено про підозру.

Задорожній прокоментував підозру від НАБУ: "Жодних коштів чи іншої неправомірної вигоди не отримував та не вимагав".

Пізніше його виключили з партії "Слуга народу".

17 липня слідчий суддя ВАКС застосував запобіжний захід до народного депутата із фракції "Слуга народу" Миколи Задорожнього у розмірі 3 028 000 грн з покладенням відповідних процесуальних обов’язків.

Також читайте: НАБУ опублікувало записи розмов "слуги народу" Задорожнього про відкат з коштів на ремонт водогону на Сумщині. АУДIО

Автор: 

ВР (14949) ТСК (373) Бакумов Олександр (10) Задорожній Микола (12)


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Топ коментарі
+19
"Красіво"! Ще до оголошення "підозри" "слуги" від нього "відмежувалися"! Як це так? Повинні ж "усираться на захисті" "однопартійника" !!! Висновок : Партія "Слуг" - збіговиськоо крадіїв ! І коли у когось з "пдєльніків" "задимилася жопа" - вони від нього "відхрещуються (шоб до них не добралися)
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20.08.2024 15:53
+13
Постійно згадую слова Порошенка: "Пан Зеленський - це не кіт в мішку, як він сказав про себе. Він - сам мішок, яким він прикриває котів, які в ньому знаходяться. Радше, чортів: підручних Азарова і олігархів-втікачів.
Переконаний, що там і російська п'ята колона і керівники з адміністрації Президента Російської Федерації, які також координують свої дії з Володимиром Зеленським.".
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20.08.2024 16:02
+11
Назначение Слуги народа означает одно: деньги исчезнут, а фортификации не появятся.
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20.08.2024 16:02
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Потужно! Це перемога! Цей тхорик з наїденими щічками проконтролює будівництво фортифікацій!
Він вже готовий!
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20.08.2024 15:47 Відповісти
скажіть, у ЗЄліній державі хоч щось робиться без слідчих комісій ?
(читай: краж, коруппції та саботажу...)
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20.08.2024 16:23 Відповісти
Та ви тільки погляньте у його "чесні" очі! Ось він то "доброчесно" наведе у цьому питанні порядок і даст ладу. Виведе корупціонерів та раскрадачив на чисту воду!
Іншими словами - призначили ЗЕленого цапа стерегти капксту.
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20.08.2024 16:36 Відповісти
Тепер треба глаз да глаз , поки не встиг "прибарахлица"
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20.08.2024 15:47 Відповісти
А якщо і встиг ("прібарахліцца"), то треба "в чєтирє ґлаза", бо апетит приходить під час їжі.
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20.08.2024 15:50 Відповісти
Очередной, к снаряду!
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20.08.2024 15:49 Відповісти
Очередной, к снаряду до корита!
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20.08.2024 15:55 Відповісти
Є підозра, що вже(, або новий карбішев...
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20.08.2024 15:52 Відповісти
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20.08.2024 15:52 Відповісти
"Красіво"! Ще до оголошення "підозри" "слуги" від нього "відмежувалися"! Як це так? Повинні ж "усираться на захисті" "однопартійника" !!! Висновок : Партія "Слуг" - збіговиськоо крадіїв ! І коли у когось з "пдєльніків" "задимилася жопа" - вони від нього "відхрещуються (шоб до них не добралися)
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20.08.2024 15:53 Відповісти
Постійно згадую слова Порошенка: "Пан Зеленський - це не кіт в мішку, як він сказав про себе. Він - сам мішок, яким він прикриває котів, які в ньому знаходяться. Радше, чортів: підручних Азарова і олігархів-втікачів.
Переконаний, що там і російська п'ята колона і керівники з адміністрації Президента Російської Федерації, які також координують свої дії з Володимиром Зеленським.".
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20.08.2024 16:02 Відповісти
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20.08.2024 18:33 Відповісти
ще один корупціонер. Задорожного було їм мало світити. треба ще одного
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20.08.2024 16:00 Відповісти
Назначение Слуги народа означает одно: деньги исчезнут, а фортификации не появятся.
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20.08.2024 16:02 Відповісти
Зате з'являться нові вілли в Монако та яхти в портах на Лазуровому узбережжі.
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20.08.2024 16:10 Відповісти
то уже все до пынды дверцы
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20.08.2024 16:07 Відповісти
Та, що ви таке кажете ,це ж кінець розкраданням бюджету .
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20.08.2024 16:14 Відповісти
У цивілізованих країнах головами різних ТСК обирають опозиціонерів. Щоб влада не перевіряла сама себе. Ми не цивілізовані?
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20.08.2024 16:28 Відповісти
https://t.me/officialeurosolidarity/11660

https://t.me/officialeurosolidarity/11661 Європейська Солідарність

https://t.me/officialeurosolidarity/11660 Video message

Парламент нарешті відкликав Миколу Задорожного з голови тимчасової спеціальної комісії щодо фортифікації.
282 депутати підтримали, але новим головою ТСК призначили нового слугу.
І тому «Європейська Солідарність» утрималася під час цього голосування, тому що об'єднали все в одній постанові і міняють шило на мило.

По-перше, ми вимагаємо створення тимчасової слідчої комісії, а не спеціальної, тому що зловживання на фортифікаціях такі, що вже пора долучати туди слідчі органи.
А по-друге, це інструмент опозиції і ми вимагаємо призначення головою такої слідчої комісії Михайла Бондаря. Але слуги хочуть створити фікцію.
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20.08.2024 16:48 Відповісти
Бакумов Александр Сергеевич - мажор от "Слуги народу", протеже Авакова и зять человека из близкого окружения мэра Харькова Кернеса.
Покойный отец нардепа - Сергей Бакумов на протяжении двадцати лет служил в ГАИ, занимал пост советника министра внутренних дел Арсена Авакова и директора департамента материального обеспечения МВД.
Брат Александра - Денис возглавляет Региональный сервисный центр МВД в Харьковской области. Ранее пост заместителя этого центра занимал Михаил Бакумов - дядя политика.

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20.08.2024 16:50 Відповісти
Крутії з досвідом .
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20.08.2024 16:58 Відповісти
за який час побіжить у Монако??
Робимо ставки..
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20.08.2024 17:49 Відповісти
"Слуга народа"?
"Боже, пропал дом… что будет с паровым отоплением?" (с)
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20.08.2024 18:05 Відповісти
...дуже патужний рішала, все буде чисто,злодіїв не будуть шукати.
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20.08.2024 18:54 Відповісти
 
 