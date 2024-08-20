Рада призначила "слугу народу" Бакумова головою ТСК з питань фортифікацій

Верховна Рада ухвалила рішення про призначення "слуги народу" Олександра Бакумова головою ТСК з питань фортифікацій та закупівлі дронів для ЗСУ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

"Трохи більше ніж місяць після підозри НАБУ нардепу Миколі Задорожньому Рада прийняла рішення замінити його як Голову ТСК по фортифікаціям та дронам на харківʼянина Олександра Бакумова", - зазначив він.

282 депутатів проголосували за відповідну постанову.

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Справа Миколи Задорожнього

Нагадаємо, у межах досудового розслідування встановлено, що "слуга народу" Микола Задорожній вимагав 14 % від суми коштів, виділених на ремонт водогону в Охтирському районі Сумської області: з яких 10 % призначались йому особисто та 4 % – для місцевих правоохоронців, які за це не мали чинити перешкод в освоєнні виділених коштів. За версією слідства мова йде про 3,4 млн грн.

Дії нардепа кваліфіковані за ч. 4 ст. 368 та ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 368 КК України, йому повідомлено про підозру.

Задорожній прокоментував підозру від НАБУ: "Жодних коштів чи іншої неправомірної вигоди не отримував та не вимагав".

Пізніше його виключили з партії "Слуга народу".

17 липня слідчий суддя ВАКС застосував запобіжний захід до народного депутата із фракції "Слуга народу" Миколи Задорожнього у розмірі 3 028 000 грн з покладенням відповідних процесуальних обов’язків.

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