Рада призначила "слугу народу" Бакумова головою ТСК з питань фортифікацій
Верховна Рада ухвалила рішення про призначення "слуги народу" Олександра Бакумова головою ТСК з питань фортифікацій та закупівлі дронів для ЗСУ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.
"Трохи більше ніж місяць після підозри НАБУ нардепу Миколі Задорожньому Рада прийняла рішення замінити його як Голову ТСК по фортифікаціям та дронам на харківʼянина Олександра Бакумова", - зазначив він.
282 депутатів проголосували за відповідну постанову.
Справа Миколи Задорожнього
Нагадаємо, у межах досудового розслідування встановлено, що "слуга народу" Микола Задорожній вимагав 14 % від суми коштів, виділених на ремонт водогону в Охтирському районі Сумської області: з яких 10 % призначались йому особисто та 4 % – для місцевих правоохоронців, які за це не мали чинити перешкод в освоєнні виділених коштів. За версією слідства мова йде про 3,4 млн грн.
Дії нардепа кваліфіковані за ч. 4 ст. 368 та ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 368 КК України, йому повідомлено про підозру.
Задорожній прокоментував підозру від НАБУ: "Жодних коштів чи іншої неправомірної вигоди не отримував та не вимагав".
Пізніше його виключили з партії "Слуга народу".
17 липня слідчий суддя ВАКС застосував запобіжний захід до народного депутата із фракції "Слуга народу" Миколи Задорожнього у розмірі 3 028 000 грн з покладенням відповідних процесуальних обов’язків.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Він вже готовий!
(читай: краж, коруппції та саботажу...)
Іншими словами - призначили ЗЕленого цапа стерегти капксту.
к снарядудо корита!
Переконаний, що там і російська п'ята колона і керівники з адміністрації Президента Російської Федерації, які також координують свої дії з Володимиром Зеленським.".
https://t.me/officialeurosolidarity/11661 Європейська Солідарність
https://t.me/officialeurosolidarity/11660 Video message
Парламент нарешті відкликав Миколу Задорожного з голови тимчасової спеціальної комісії щодо фортифікації.
✅ 282 депутати підтримали, але новим головою ТСК призначили нового слугу.
І тому «Європейська Солідарність» утрималася під час цього голосування, тому що об'єднали все в одній постанові і міняють шило на мило.
По-перше, ми вимагаємо створення тимчасової слідчої комісії, а не спеціальної, тому що зловживання на фортифікаціях такі, що вже пора долучати туди слідчі органи.
А по-друге, це інструмент опозиції і ми вимагаємо призначення головою такої слідчої комісії Михайла Бондаря. Але слуги хочуть створити фікцію.
Покойный отец нардепа - Сергей Бакумов на протяжении двадцати лет служил в ГАИ, занимал пост советника министра внутренних дел Арсена Авакова и директора департамента материального обеспечения МВД.
Брат Александра - Денис возглавляет Региональный сервисный центр МВД в Харьковской области. Ранее пост заместителя этого центра занимал Михаил Бакумов - дядя политика.
Робимо ставки..
"Боже, пропал дом… что будет с паровым отоплением?" (с)