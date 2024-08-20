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Рада назначила "слугу народа" Бакумова главой ВСК по вопросам фортификаций

Бакумов призначений головою ТСК Ради з питань фортифікацій та закупівлі дронів

Верховная Рада приняла решение о назначении "слуги народа" Александра Бакумова председателем ВСК по вопросам фортификаций и закупки дронов для ВСУ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

"Чуть больше месяца после подозрения НАБУ нардепу Николаю Задорожному Рада приняла решение заменить его как Председателя ВСК по фортификациям и дронам на харьковчанина Александра Бакумова", - отметил он.

282 депутатов проголосовали за соответствующее постановление.

ТСК

Также смотрите: Порошенко: ВСК по вопросам фортификаций за 2,5 месяца так и не приступила к работе - требуем уволить главу и изменить статус комиссии. ВИДЕО

Дело Николая Задорожного

Напомним, в рамках досудебного расследования установлено, что "слуга народа" Николай Задорожный требовал 14 % от суммы средств, выделенных на ремонт водопровода в Ахтырском районе Сумской области: из которых 10 % предназначались ему лично и 4 % - местным правоохранителям, которые за это не должны были препятствовать в освоении выделенных средств. По версии следствия речь идет о 3,4 млн грн.

Действия нардепа квалифицированы по ч. 4 ст. 368 и ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 368 УК Украины, ему сообщено о подозрении.

Задорожный прокомментировал подозрение от НАБУ: "Никаких средств или иной неправомерной выгоды не получал и не требовал".

Позже его исключили из партии "Слуга народа".

17 июля следственный судья ВАКС применил меру пресечения к народному депутату из фракции "Слуга народа" Николаю Задорожному в размере 3 028 000 грн с возложением соответствующих процессуальных обязанностей.

Также читайте: НАБУ опубликовало записи разговоров "слуги народа" Задорожного об откате из средств от ремонта на Сумщине. АУДИО

Автор: 

ВР (29234) ВСК (458) Бакумов Александр (8) Задорожний Николай (10)


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Топ комментарии
+19
"Красіво"! Ще до оголошення "підозри" "слуги" від нього "відмежувалися"! Як це так? Повинні ж "усираться на захисті" "однопартійника" !!! Висновок : Партія "Слуг" - збіговиськоо крадіїв ! І коли у когось з "пдєльніків" "задимилася жопа" - вони від нього "відхрещуються (шоб до них не добралися)
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20.08.2024 15:53
+13
Постійно згадую слова Порошенка: "Пан Зеленський - це не кіт в мішку, як він сказав про себе. Він - сам мішок, яким він прикриває котів, які в ньому знаходяться. Радше, чортів: підручних Азарова і олігархів-втікачів.
Переконаний, що там і російська п'ята колона і керівники з адміністрації Президента Російської Федерації, які також координують свої дії з Володимиром Зеленським.".
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20.08.2024 16:02
+11
Назначение Слуги народа означает одно: деньги исчезнут, а фортификации не появятся.
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20.08.2024 16:02
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Потужно! Це перемога! Цей тхорик з наїденими щічками проконтролює будівництво фортифікацій!
Він вже готовий!
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20.08.2024 15:47 Ответить
скажіть, у ЗЄліній державі хоч щось робиться без слідчих комісій ?
(читай: краж, коруппції та саботажу...)
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20.08.2024 16:23 Ответить
Та ви тільки погляньте у його "чесні" очі! Ось він то "доброчесно" наведе у цьому питанні порядок і даст ладу. Виведе корупціонерів та раскрадачив на чисту воду!
Іншими словами - призначили ЗЕленого цапа стерегти капксту.
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20.08.2024 16:36 Ответить
Тепер треба глаз да глаз , поки не встиг "прибарахлица"
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20.08.2024 15:47 Ответить
А якщо і встиг ("прібарахліцца"), то треба "в чєтирє ґлаза", бо апетит приходить під час їжі.
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20.08.2024 15:50 Ответить
Очередной, к снаряду!
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20.08.2024 15:49 Ответить
Очередной, к снаряду до корита!
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20.08.2024 15:55 Ответить
Є підозра, що вже(, або новий карбішев...
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20.08.2024 15:52 Ответить
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20.08.2024 15:52 Ответить
"Красіво"! Ще до оголошення "підозри" "слуги" від нього "відмежувалися"! Як це так? Повинні ж "усираться на захисті" "однопартійника" !!! Висновок : Партія "Слуг" - збіговиськоо крадіїв ! І коли у когось з "пдєльніків" "задимилася жопа" - вони від нього "відхрещуються (шоб до них не добралися)
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20.08.2024 15:53 Ответить
Постійно згадую слова Порошенка: "Пан Зеленський - це не кіт в мішку, як він сказав про себе. Він - сам мішок, яким він прикриває котів, які в ньому знаходяться. Радше, чортів: підручних Азарова і олігархів-втікачів.
Переконаний, що там і російська п'ята колона і керівники з адміністрації Президента Російської Федерації, які також координують свої дії з Володимиром Зеленським.".
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20.08.2024 16:02 Ответить
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20.08.2024 18:33 Ответить
ще один корупціонер. Задорожного було їм мало світити. треба ще одного
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20.08.2024 16:00 Ответить
Назначение Слуги народа означает одно: деньги исчезнут, а фортификации не появятся.
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20.08.2024 16:02 Ответить
Зате з'являться нові вілли в Монако та яхти в портах на Лазуровому узбережжі.
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20.08.2024 16:10 Ответить
то уже все до пынды дверцы
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20.08.2024 16:07 Ответить
Та, що ви таке кажете ,це ж кінець розкраданням бюджету .
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20.08.2024 16:14 Ответить
У цивілізованих країнах головами різних ТСК обирають опозиціонерів. Щоб влада не перевіряла сама себе. Ми не цивілізовані?
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20.08.2024 16:28 Ответить
https://t.me/officialeurosolidarity/11660

https://t.me/officialeurosolidarity/11661 Європейська Солідарність

https://t.me/officialeurosolidarity/11660 Video message

Парламент нарешті відкликав Миколу Задорожного з голови тимчасової спеціальної комісії щодо фортифікації.
282 депутати підтримали, але новим головою ТСК призначили нового слугу.
І тому «Європейська Солідарність» утрималася під час цього голосування, тому що об'єднали все в одній постанові і міняють шило на мило.

По-перше, ми вимагаємо створення тимчасової слідчої комісії, а не спеціальної, тому що зловживання на фортифікаціях такі, що вже пора долучати туди слідчі органи.
А по-друге, це інструмент опозиції і ми вимагаємо призначення головою такої слідчої комісії Михайла Бондаря. Але слуги хочуть створити фікцію.
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20.08.2024 16:48 Ответить
Бакумов Александр Сергеевич - мажор от "Слуги народу", протеже Авакова и зять человека из близкого окружения мэра Харькова Кернеса.
Покойный отец нардепа - Сергей Бакумов на протяжении двадцати лет служил в ГАИ, занимал пост советника министра внутренних дел Арсена Авакова и директора департамента материального обеспечения МВД.
Брат Александра - Денис возглавляет Региональный сервисный центр МВД в Харьковской области. Ранее пост заместителя этого центра занимал Михаил Бакумов - дядя политика.

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20.08.2024 16:50 Ответить
Крутії з досвідом .
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20.08.2024 16:58 Ответить
за який час побіжить у Монако??
Робимо ставки..
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20.08.2024 17:49 Ответить
"Слуга народа"?
"Боже, пропал дом… что будет с паровым отоплением?" (с)
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20.08.2024 18:05 Ответить
...дуже патужний рішала, все буде чисто,злодіїв не будуть шукати.
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20.08.2024 18:54 Ответить
 
 