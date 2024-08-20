Рада назначила "слугу народа" Бакумова главой ВСК по вопросам фортификаций
Верховная Рада приняла решение о назначении "слуги народа" Александра Бакумова председателем ВСК по вопросам фортификаций и закупки дронов для ВСУ.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.
"Чуть больше месяца после подозрения НАБУ нардепу Николаю Задорожному Рада приняла решение заменить его как Председателя ВСК по фортификациям и дронам на харьковчанина Александра Бакумова", - отметил он.
282 депутатов проголосовали за соответствующее постановление.
Дело Николая Задорожного
Напомним, в рамках досудебного расследования установлено, что "слуга народа" Николай Задорожный требовал 14 % от суммы средств, выделенных на ремонт водопровода в Ахтырском районе Сумской области: из которых 10 % предназначались ему лично и 4 % - местным правоохранителям, которые за это не должны были препятствовать в освоении выделенных средств. По версии следствия речь идет о 3,4 млн грн.
Действия нардепа квалифицированы по ч. 4 ст. 368 и ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 368 УК Украины, ему сообщено о подозрении.
Задорожный прокомментировал подозрение от НАБУ: "Никаких средств или иной неправомерной выгоды не получал и не требовал".
Позже его исключили из партии "Слуга народа".
17 июля следственный судья ВАКС применил меру пресечения к народному депутату из фракции "Слуга народа" Николаю Задорожному в размере 3 028 000 грн с возложением соответствующих процессуальных обязанностей.
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Він вже готовий!
(читай: краж, коруппції та саботажу...)
Іншими словами - призначили ЗЕленого цапа стерегти капксту.
к снарядудо корита!
Переконаний, що там і російська п'ята колона і керівники з адміністрації Президента Російської Федерації, які також координують свої дії з Володимиром Зеленським.".
https://t.me/officialeurosolidarity/11661 Європейська Солідарність
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Парламент нарешті відкликав Миколу Задорожного з голови тимчасової спеціальної комісії щодо фортифікації.
✅ 282 депутати підтримали, але новим головою ТСК призначили нового слугу.
І тому «Європейська Солідарність» утрималася під час цього голосування, тому що об'єднали все в одній постанові і міняють шило на мило.
По-перше, ми вимагаємо створення тимчасової слідчої комісії, а не спеціальної, тому що зловживання на фортифікаціях такі, що вже пора долучати туди слідчі органи.
А по-друге, це інструмент опозиції і ми вимагаємо призначення головою такої слідчої комісії Михайла Бондаря. Але слуги хочуть створити фікцію.
Покойный отец нардепа - Сергей Бакумов на протяжении двадцати лет служил в ГАИ, занимал пост советника министра внутренних дел Арсена Авакова и директора департамента материального обеспечения МВД.
Брат Александра - Денис возглавляет Региональный сервисный центр МВД в Харьковской области. Ранее пост заместителя этого центра занимал Михаил Бакумов - дядя политика.
Робимо ставки..
"Боже, пропал дом… что будет с паровым отоплением?" (с)