НАБУ опубликовало записи разговоров "слуги народа" Задорожного об откате из средств от ремонта на Сумщине. АУДИО

НАБУ опубликовало записи разговоров народного депутата из фракции "Слуга народа" Николая Задорожного с сельским головой на Сумщине, где они обсуждают откат для нардепа и местных правоохранителей.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

"Сельский голова: Значит, мы с вами переговорили, что 11 и 4, да?

Нардеп: 10 і 4

Сельский голова: 10 и 4 процента, это же мы берем от стоимости проекта?

Нардеп: Угу.

Сельский голова: 4 тогда, как вы говорите, то это милиции

Нардеп: Там смотри, если все ок, да, то потом

Сельский голова: А их три службы

Нардеп: Это все там вместе, все вместе", - говорится в разговоре.

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Напоминаем, в рамках досудебного расследования установлено, что народный депутат требовал 14% от суммы средств, выделенных на ремонт водопровода в Ахтырском районе Сумской области: из которых 10% предназначались ему лично и 4% - местным правоохранителям, которые за это не должны были препятствовать в освоении выделенных средств. По версии следствия, речь идет о 3,4 млн грн.

Действия нардепа квалифицированы по ч. 4 ст. 368 и ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 368 УК Украины, ему сообщено о подозрении.

Задорожный прокомментировал подозрение от НАБУ: "Никаких средств или иной неправомерной выгоды не получал и не требовал".

17 июля следственный судья ВАКС применил меру пресечения к народному депутату из фракции "Слуга народа" Николаю Задорожному в размере 3 028 000 грн с возложением соответствующих процессуальных обязанностей.