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НАБУ опубликовало записи разговоров "слуги народа" Задорожного об откате из средств от ремонта на Сумщине. АУДИО

НАБУ опубликовало записи разговоров народного депутата из фракции "Слуга народа" Николая Задорожного с сельским головой на Сумщине, где они обсуждают откат для нардепа и местных правоохранителей.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

"Сельский голова: Значит, мы с вами переговорили, что 11 и 4, да?

Нардеп: 10 і 4

Сельский голова: 10 и 4 процента, это же мы берем от стоимости проекта?

Нардеп: Угу.

Сельский голова: 4 тогда, как вы говорите, то это милиции

Нардеп: Там смотри, если все ок, да, то потом

Сельский голова: А их три службы

Нардеп: Это все там вместе, все вместе", - говорится в разговоре.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Задорожний прокомментировал подозрение от НАБУ: Взятку не получал, стремлюсь к объективному расследованию

Напоминаем, в рамках досудебного расследования установлено, что народный депутат требовал 14% от суммы средств, выделенных на ремонт водопровода в Ахтырском районе Сумской области: из которых 10% предназначались ему лично и 4% - местным правоохранителям, которые за это не должны были препятствовать в освоении выделенных средств. По версии следствия, речь идет о 3,4 млн грн.

Действия нардепа квалифицированы по ч. 4 ст. 368 и ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 368 УК Украины, ему сообщено о подозрении.

Задорожный прокомментировал подозрение от НАБУ: "Никаких средств или иной неправомерной выгоды не получал и не требовал".

17 июля следственный судья ВАКС применил меру пресечения к народному депутату из фракции "Слуга народа" Николаю Задорожному в размере 3 028 000 грн с возложением соответствующих процессуальных обязанностей.

Автор: 

НАБУ (4241) Задорожний Николай (10)


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Топ комментарии
+26
ЦЕ все ІПСО. Слуги святі які і наш бог ЗЕ
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18.07.2024 20:19 Ответить
+23
Червінський «зробив» Банкову! Як полковник СБУ обʼєднав суспільство та опозицію

Український розвідник, причетний до ліквідації бойовиків «Гіві» та «Мотороли», Роман Червінський мав стати хлопчиком для биття влади Єрмака-Зеленського, які й далі змагаються із Силами оборони у народній любові. І бʼються в істериці від цифри 90%+ у кожному опитуванні, попри потоки ненависті та газлайтингу
https://republic.com.ua/article/chervinskij-zrobiv-bankovu.html
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18.07.2024 20:35 Ответить
+22

"Нє ту болєзнь назвалі "рожей"! (с)
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18.07.2024 20:25 Ответить
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ЦЕ все ІПСО. Слуги святі які і наш бог ЗЕ
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18.07.2024 20:19 Ответить
Червінський «зробив» Банкову! Як полковник СБУ обʼєднав суспільство та опозицію

Український розвідник, причетний до ліквідації бойовиків «Гіві» та «Мотороли», Роман Червінський мав стати хлопчиком для биття влади Єрмака-Зеленського, які й далі змагаються із Силами оборони у народній любові. І бʼються в істериці від цифри 90%+ у кожному опитуванні, попри потоки ненависті та газлайтингу
https://republic.com.ua/article/chervinskij-zrobiv-bankovu.html
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18.07.2024 20:35 Ответить
суки зелені на кожній промародереній рожі треба нагадувати ПРО ЧЕРВІНСЬКОГО ПРО АГЕНТА КОЗХИРА ТА ЙОГО ПОМСТУ!!!
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18.07.2024 20:44 Ответить
Ze" Cлуги» всі дегенерати , як ця морда ліца ! Нові 🤢ліца 73% 🦠ВИ, ще не наржились , не нажрались ШАШЛИЧКІВ Хто кого зробив ???
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19.07.2024 08:47 Ответить
В Україні нема 😆 корупції заявляв Дерьмак у СШАі йога підручна юлька Свириденко 🤡🎪🤢👿💩ЗДОХНІТЬ ВИРОДКИ КВАРТАЛЬНІ ви всі з ****** нищитє Україну !Ваш зелений порношут заявляв , що під час ВІЙНИ корупцію треба прірівняти до ДЕРЖЗРАДИ, ЯК ЗАВЖДИ ЗБРЕХАВ , тому , що всі ВАШІ МЕГАМАРОДЕРИ СПОКІЙНО ПІШЛИ В ЛІС виїхали за кордон ,накупили нерухомості і навіть цілі острови ЗАПАСНІ АЄРОДРОМИ ! А ви ВИРОДКИ « Зеслуги» ПРОДУВЖУЄТЕ ГРАБУВАТИ ,як в останній день ( ваша ціль здати ВСЕ
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19.07.2024 08:29 Ответить
Безобразие.
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18.07.2024 20:20 Ответить
В чем безобразие? Тут новость не в том, что откаты берет, а только в том, что спалился. Именно это и топ-контент. А то что чел спокойно стопорит восстановление водоснабжение в приграничной зоне вроде как вообще чистая диверсия. А он еще вдобавок и ответственный за фортификацию
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18.07.2024 21:42 Ответить
Це і є система в Україні! На різних ланках, вони не бояться, все роблять в відкриту. Система "ЗЕ", новітнє життя українців, у яких немає розуму!
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19.07.2024 10:02 Ответить
Так Арахам і сотоваріщі рішив шо корупціонерам можна відкупитись
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18.07.2024 20:20 Ответить
Після війни у народу буде дуже багато зброї на руках,не заздрю я Слугам Народу,буде повальний відстріл як тих собак бездомних.дграются
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18.07.2024 20:21 Ответить
Буде зброя ? Поїдуть усі хто може з цього ******** ЦИРКУ....
Такі типі надії що хтось щось буде вірішувати зі зброєю .... сам хоть виріш в те що написав ?
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18.07.2024 20:57 Ответить
Єднаймося і буде щасття!
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19.07.2024 10:03 Ответить
Не буде ніх... буде як завжди нова влада договориться із старою .... перепише на себе їх власність та відпустить з миром... а якщо будуть якісь незалежні активністи не під владним крилом, що захочуть розправи над колишніми корупціонерами.... то або в тюрьму посадять як Торнадо або випадково застрелять як Сашка Білого до прикладу
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18.07.2024 21:16 Ответить
У меня знакомый, каждый раз как накатит чарку, то и начинает сметать владу... Ага...
А трезвый молчалив.
Так вот думайте трезво, и не будет иллюзий.
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18.07.2024 21:50 Ответить
Народу це до сраки, якщо неможливо якимось чином приплести брата троюрідного сусіда Порошенки...
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18.07.2024 20:22 Ответить
За таку провину терміново зняти Patriot, що захищає маєток Задорожнього на охорону електростанцій.
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18.07.2024 20:23 Ответить
Вони продовжують всі , своєю шоблою, робити українців і досі... Алее, % як вам ?
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18.07.2024 20:24 Ответить

"Нє ту болєзнь назвалі "рожей"! (с)
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18.07.2024 20:25 Ответить
хоч пацюків на морді бий
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18.07.2024 20:48 Ответить
Уяві собі що таких пику ВРУ 80%. По друге - виходячи з того що сьогодні у Раді прийняли закон про те що корупціонер може відкупитися баблом від вʼязниці , я роблю висновок що всі депутати беруть хабарі і дуже побоюються попасти в буцегарню. Зєльц, кого ти по набирав у свою команду? Якщо ти підпишеш цей закон який приймають твої соратники поки ти катається по Європам, я теж буду вважати тебе таким же ж…
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18.07.2024 21:45 Ответить
А досі не вважали таким же? Де Ви були? Та я думаю, що йому дуже глибоко на...рати, що Ви про нього думаєте .
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18.07.2024 22:29 Ответить
Вже не думаю. В мене без нього проблем вистачає. То нехай він відтепер думає - скільки, коли, як, кому, в якої валюті, і що зі мною улюбленимдалі буде???
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19.07.2024 14:56 Ответить
Та всі там такі повним складом. Вони ж там всі обнімаються, вітаються товаришують. Це один колектив, як не крути. Якщо б в когось була б хоч якась гідність, то той в кого вона є просто би пішов з тієї ради або привселюдно зламав би щелепу корупційній свині привселюдно під запис камер на весь світ. І сидячі на туші цього лайна пояснив би світовій спільноті чого він так з ним зробив. Але ж цього немає і не буде. Чому? Тому що вони всі один одного покривають. Це найгірший склад із всіх складів верховних рад за всі роки. Регіонали хоча б бились до фінгалів, щоб зробити хоч якийсь вигляд, що ніби в них були опоненти. На мою думку, тоді було чесніше. Риги напряму казали, що вони за кацапів руками і ногами. І все будуть робити задля повалення України. А це вже просто блювотиння якесь. Ха ха ха.
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18.07.2024 22:36 Ответить
Ви такий як я і добрий і дурний, там все набагато простіше. Якщо туди попадаєте, втрачаєте голову і получаєте бабло, а потім понти і тд,
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18.07.2024 23:27 Ответить
Що значить втрачають голову? Досить говорити совковими приказками. Як туди попадають і т.д. Знаю не бідних людей, які воюють наприклад. А ухилянтське гівно теж по вашому бідне? В кожного в трусах по 30 к.баксів за один переход несе. Повідомлення з вкраденими барсеткими із авто кожен день. Любий лісник має пілорами і просто в пакетах кеш на пару мільйонів євро валяється прямо в тирсі. Поїдьте подивіться маєтки бурштинокопачів. Якщо у вас втратиться голово від пари мільйонів, то мені вас шкода. Слабохарактєрний. Ха ха ха.
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19.07.2024 05:37 Ответить
Какая мєрзопакостная рожа. Ха ха ха.
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18.07.2024 22:22 Ответить
І не розлетиться ця морда з тризубом під нею по західній пресі? Певно, вже.
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19.07.2024 02:15 Ответить
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18.07.2024 20:29 Ответить
Слабо віриться про сором.
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18.07.2024 21:06 Ответить
Може торгується.
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18.07.2024 22:32 Ответить
по законопроекту №11340 задорожній повинен "тіхо уйті в лєс".
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18.07.2024 20:34 Ответить
Гнида
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18.07.2024 20:34 Ответить
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18.07.2024 20:38 Ответить
Зеленський допоміг зняти арешт з рахунків https://bastion.tv/zelenskij-dopomig-znyati-aresht-z-rahunkiv-onlajn-kazino_n64005 онлайн - казино.
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19.07.2024 11:18 Ответить
якби вчасно зїбався, то зекономив би на заставі. Всього то треба було би надягти футболку не з літерою "V", а з літерою "Z".
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18.07.2024 20:42 Ответить
Супернову за відео закрили ,а тут така мелочь ..Держава пікірує до громадянської війни
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18.07.2024 20:47 Ответить
мерзота злодійська...
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18.07.2024 20:48 Ответить
Они делятся с прокуратурой, милицией, СБУ и УСР.

Эти структуры забронированы, тракторист Петро должен защищать их майно.

Вы думаете, что кто-то будет наказан?

Вспомните, коррупционный скандал месячной давности. И что? И ничего. Вы даже не помните. И никто не наказан.
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18.07.2024 20:57 Ответить
Тракторист Петро захищає Україну від кацапсько агресії і геноциду українського народу, а ти іди НХЙ, свинособака.
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18.07.2024 22:45 Ответить
Не бачу, в чому проблема. Наріду ж подобається, як зелена шобла ним керує. Рейтинги ж не брешуть.
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18.07.2024 21:03 Ответить
Пройде час і кожному члєну партії "СН" на лобі зроблять тавро - "ЗЛОДІЙ"
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18.07.2024 21:07 Ответить
Пройдёт время, да.
Но тебя уже не будет.
А злодеи будут во власти.
Ты всего лишь маленькая пылинка.
Вот это реально.
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18.07.2024 21:53 Ответить
Путин хухло, кацап!
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18.07.2024 22:55 Ответить
Тож і закон пропихують абрамохімія каже що то європа пропонує як завжди бреше всі кажуть україна корумпована а вони крадуть і крадуть заборонити кріптовалюту виїзд громадян з україни тим більше депутатам всіх рівнів чиновникам іїхнім подругам і чистить чистить і чистить всю шоблу митники подткова сбу сап менти набу це все паразити які тільки набивають гаманці привезти кмтайців і прсить навести лад з корупцією за відсоток знайденого через пів року україна буде чиста як струмок у горах якщо повісять тисячу чи дві не буде бідиінших в кар,єри з молотами корупцію треба викорінювать самим радикальним методом поки суди лінча не розпочались
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18.07.2024 21:10 Ответить
Зєля-РобінГуд не встигає своїм земародерам одрубувати руки..
а про те, що воно обіцяло само піти, як хоча би раз порушить закон, ніхто вже й не згадує, як і про систематичну зраду його і його банди, бо 5 років його прєздобольства - суцільне порушення Конституції, законів, норм, людської етики (шо це таке смішне? - воно й не знає)
понавибирали лайна по-приколу..
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18.07.2024 21:12 Ответить
І в тцк влк за підтвердження офіційного діагнозу у військових хабарі вимагають. Пора вже таких відстрілювати.
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18.07.2024 21:21 Ответить
Відкупиться падла. Зелені вже закон відповідний протягнули!
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18.07.2024 21:29 Ответить
Винні Порошенко і трішечки ТЦК
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18.07.2024 21:30 Ответить
хто вбє цю суку - того діти й внуки будуть в Божій благодаті на 6 поколінь вперед.
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18.07.2024 21:33 Ответить
А ще прилетять магічні феї на квадрокоптері, і перетворять Ланос в бентлі
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19.07.2024 01:01 Ответить
в тебе хвора уява.не сци за підарів.
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19.07.2024 08:05 Ответить
Тепер зрозуміло для чого забронювали мєнтів. І вся поголовно верховна рада, всі міністерства були з цим згодні. Тобто подільники всі. Навіть вахтери тієї верховної ради. Саме собою судді. Тепер і податківці вимагають своєї долі. І їм також вділяють. Хто ще там є на вернісажі зеленого гівна? Ха ха ха.
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18.07.2024 21:42 Ответить
І ця кварталівська скотиняка 5 років тут у нас розказувала який він правильний. А коли в перший день БТГ поперли стадами і без кухонь і навкруги на десятки км не було жодного бійця то я йому написав що здали Сумщину то воно щось писало невразумітєльне і зразу з'явилась купа зелених захисників які цього всього не бачили але писали ахінею.
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18.07.2024 21:44 Ответить
Загривок крєпкій, видюжит.
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18.07.2024 22:37 Ответить
Не зразуміло, чому правоохоронці мали чинити перешкоди? «4%-для місцевих правоохоронців, які за це не мали чинити перешкод в освоєнні виділених коштів Джерело:
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18.07.2024 23:13 Ответить
Контролюючі органи та правоохоронні органи(прокурор області) затримані??? Якщо ні то вся ця справа непрошо.
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18.07.2024 23:39 Ответить
Байден, чому ми досі не в НАТО?
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18.07.2024 23:59 Ответить
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19.07.2024 00:04 Ответить
А причём тут Зеленский ? Это всё проклятый Порошенко виноват , это всё он в "партию " слуга урода подсунул этого депутата . Он ещё и Колю котлету Зеленскому подсунул , и Марьяну Безумную.
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19.07.2024 06:31 Ответить
І це один з 95 кварталу, а не просто якийсь депутат. Вони всі вже озолотилися
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19.07.2024 08:15 Ответить
Закон протянут , и все будет ок. С 3 4 откатил в казну 0.4 , все свои довольны, и на свободе.
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19.07.2024 08:25 Ответить
це наскіки потрібно бути мразотою, щоб перешкоджати відремонтувати старий водогін?!
ще якось можна зрозуміти мотиви, якщо хтось хоче заробити і побудувати додатковий новий, щоб потім брати з людей гроші і за це має заплатити... але ж, плять, РЕМОНТ СТАРОГО ВОДОГІНУ!! це треш
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19.07.2024 08:26 Ответить
"Слуга народа" не может вымогать деньги у народа!
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19.07.2024 09:34 Ответить
Свиня одне слово
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19.07.2024 09:48 Ответить
"Повідомляю суспільство і виборців 162 округу, що сьогодні мені вручено підозру детективами НАБУ! Жодних коштів чи іншої не отримував та не вимагав! Джерело:
Залатой ти чілавєк, Юрій Вєнєдіктавіч, всьо а народє думаєш!
Аддахнуть тєбє нада!(с)
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19.07.2024 10:19 Ответить
Головне,натягнути на себе футболку з українською символікою,та балакати по українські,і можна красти!
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19.07.2024 12:22 Ответить
 
 