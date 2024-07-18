НАБУ опубликовало записи разговоров "слуги народа" Задорожного об откате из средств от ремонта на Сумщине. АУДИО
НАБУ опубликовало записи разговоров народного депутата из фракции "Слуга народа" Николая Задорожного с сельским головой на Сумщине, где они обсуждают откат для нардепа и местных правоохранителей.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.
"Сельский голова: Значит, мы с вами переговорили, что 11 и 4, да?
Нардеп: 10 і 4
Сельский голова: 10 и 4 процента, это же мы берем от стоимости проекта?
Нардеп: Угу.
Сельский голова: 4 тогда, как вы говорите, то это милиции
Нардеп: Там смотри, если все ок, да, то потом
Сельский голова: А их три службы
Нардеп: Это все там вместе, все вместе", - говорится в разговоре.
Напоминаем, в рамках досудебного расследования установлено, что народный депутат требовал 14% от суммы средств, выделенных на ремонт водопровода в Ахтырском районе Сумской области: из которых 10% предназначались ему лично и 4% - местным правоохранителям, которые за это не должны были препятствовать в освоении выделенных средств. По версии следствия, речь идет о 3,4 млн грн.
Действия нардепа квалифицированы по ч. 4 ст. 368 и ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 368 УК Украины, ему сообщено о подозрении.
Задорожный прокомментировал подозрение от НАБУ: "Никаких средств или иной неправомерной выгоды не получал и не требовал".
17 июля следственный судья ВАКС применил меру пресечения к народному депутату из фракции "Слуга народа" Николаю Задорожному в размере 3 028 000 грн с возложением соответствующих процессуальных обязанностей.
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Український розвідник, причетний до ліквідації бойовиків «Гіві» та «Мотороли», Роман Червінський мав стати хлопчиком для биття влади Єрмака-Зеленського, які й далі змагаються із Силами оборони у народній любові. І бʼються в істериці від цифри 90%+ у кожному опитуванні, попри потоки ненависті та газлайтингу
https://republic.com.ua/article/chervinskij-zrobiv-bankovu.html
Такі типі надії що хтось щось буде вірішувати зі зброєю .... сам хоть виріш в те що написав ?
А трезвый молчалив.
Так вот думайте трезво, и не будет иллюзий.
"Нє ту болєзнь назвалі "рожей"! (с)
Эти структуры забронированы, тракторист Петро должен защищать их майно.
Вы думаете, что кто-то будет наказан?
Вспомните, коррупционный скандал месячной давности. И что? И ничего. Вы даже не помните. И никто не наказан.
Но тебя уже не будет.
А злодеи будут во власти.
Ты всего лишь маленькая пылинка.
Вот это реально.
а про те, що воно обіцяло само піти, як хоча би раз порушить закон, ніхто вже й не згадує, як і про систематичну зраду його і його банди, бо 5 років його прєздобольства - суцільне порушення Конституції, законів, норм, людської етики (шо це таке смішне? - воно й не знає)
понавибирали лайна по-приколу..
ще якось можна зрозуміти мотиви, якщо хтось хоче заробити і побудувати додатковий новий, щоб потім брати з людей гроші і за це має заплатити... але ж, плять, РЕМОНТ СТАРОГО ВОДОГІНУ!! це треш
Залатой ти чілавєк, Юрій Вєнєдіктавіч, всьо а народє думаєш!
Аддахнуть тєбє нада!(с)