Повідомлено про підозру пособнику посадовця НЕК "Укренерго", якого викрили на розтраті 10 млн грн при закупівлі бронежилетів, - САП

За процесуального керівництва САП детективи НАБУ повідомили про підозру пособнику посадовця Національної енергетичної компанії "Укренерго", якого викрили на розтраті державних коштів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу САП.

У межах досудового розслідування встановлено, що на початку повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну у березні 2022 року начальник департаменту НЕК "Укренерго" пролобіював закупівлю за кошти компанії бронежилетів за значно завищеними цінами. Унаслідок таких умисних дій підприємству-постачальнику надлишково сплачено понад 10 мільйонів гривень.

Слідством встановлена причетність до вчинення цього злочину довіреної особи посадовця "Укренерго", завдання якого полягали у комунікації з представниками енергетичної компанії, інших відомств і займався безпосередньо реалізацією бронежилетів.

На сьогодні особі повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України. Оскільки вона на виклик до детективів не з’явилася та станом на даний час переховується від органу досудового розслідування, про підозру їй повідомлено в порядку ст. 135, 278 КПК України. Досудове розслідування у справі триває.

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