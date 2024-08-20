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Новини Боротьба з корупцією
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Повідомлено про підозру пособнику посадовця НЕК "Укренерго", якого викрили на розтраті 10 млн грн при закупівлі бронежилетів, - САП

бронежилет

За процесуального керівництва САП детективи НАБУ повідомили про підозру пособнику посадовця Національної енергетичної компанії "Укренерго", якого викрили на розтраті державних коштів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу САП.

У межах досудового розслідування встановлено, що на початку повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну у березні 2022 року начальник департаменту НЕК "Укренерго" пролобіював закупівлю за кошти компанії бронежилетів за значно завищеними цінами. Унаслідок таких умисних дій підприємству-постачальнику надлишково сплачено понад 10 мільйонів гривень.

Слідством встановлена причетність до вчинення цього злочину довіреної особи посадовця "Укренерго", завдання якого полягали у комунікації з представниками енергетичної компанії, інших відомств і займався безпосередньо реалізацією бронежилетів.

На сьогодні особі повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України. Оскільки вона на виклик до детективів не з’явилася та станом на даний час переховується від органу досудового розслідування, про підозру їй повідомлено в порядку ст. 135, 278 КПК України. Досудове розслідування у справі триває.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Розтрата майже 251 млн грн Мінекономіки на закупівлі бронежилетів: САП скерувала справу до суду

Автор: 

НАБУ (5063) Укренерго (2690) САП (2212) Бронежилет (154) закупівлі (3361)


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Топ коментарі
+4
НЕК "Укренерго" займається чим завгодно, тільки не енергетикою.
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20.08.2024 18:15
+3
Крадуть мільйони на другорядних закупівлях.
Це означає, що на основних крадуть мільярди.
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20.08.2024 18:23
+3
То, что не успевает уничтожить пуйло своими искандерами и кинжалами, уничтожают наши чиновники на высшем уровне, путем кражи миллиардов, и тем самым наша армия недополучает (считай пупкин уничтожил) на сумму украденных денег технику, оружие, боеприпасы, зарплату воинов.
Они пособники врага.
А что с такими делают во время войны? Когда идет борьба за выживание!
Правильно подумали. Но не у нас.
У нас - "підозра" с последующим отпуском на свободу под заставу (читай после взятки).
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20.08.2024 19:27
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Ніколи такого не було і знову.
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20.08.2024 18:08 Відповісти
НЕК "Укренерго" займається чим завгодно, тільки не енергетикою.
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20.08.2024 18:15 Відповісти
Та не скажіть.Хтось таки залишився біля "рубільніка" -світло вимикати.
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20.08.2024 18:40 Відповісти
Крадуть мільйони на другорядних закупівлях.
Це означає, що на основних крадуть мільярди.
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20.08.2024 18:23 Відповісти
Кудрицькому на зарплату не вистачало,мусіли десь зекономити
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20.08.2024 18:51 Відповісти
Третий год идет война, третий год воруют миллионами и миллиардами и никто не осужден и не сидит!
Зато дипломатический корпус разбух до неприличия!
Кто у нас гарант соблюдения законности?
Или ему некогда за этим следить? Видосики надо пилить с утра и до вечера.
А ведь в таких масштабах воруют либо его назначенцы, либо назначенцы его назначенцев.
Хрен редьки не слаже.
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20.08.2024 19:20 Відповісти
А яким боком "Укренерго", до закупівлі бронежелетів?
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20.08.2024 19:25 Відповісти
В 2022 году бронежилеты и прочее покупали все, у кого были деньги и желание, а также находились и те, кто хотел "погреть руки" на этом благом деле.
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20.08.2024 19:30 Відповісти
В 2022 году, когда у армии почти ничего не было
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20.08.2024 19:31 Відповісти
То, что не успевает уничтожить пуйло своими искандерами и кинжалами, уничтожают наши чиновники на высшем уровне, путем кражи миллиардов, и тем самым наша армия недополучает (считай пупкин уничтожил) на сумму украденных денег технику, оружие, боеприпасы, зарплату воинов.
Они пособники врага.
А что с такими делают во время войны? Когда идет борьба за выживание!
Правильно подумали. Но не у нас.
У нас - "підозра" с последующим отпуском на свободу под заставу (читай после взятки).
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20.08.2024 19:27 Відповісти
Вже одних зловили і що ? А на волі вольній
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20.08.2024 22:52 Відповісти
 
 