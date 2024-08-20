Кулеба обговорив з головою МЗС Нідерландів Вельдкампом постачання F-16 та посилення ППО України

У вівторок, 20 серпня, очільник МЗС України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову зі своїм нідерландським колегою Каспаром Вельдкампом. Серед іншого говорили про зусилля, спрямовані на посилення протиповітряної оборони України.

Про це Дмитро Кулеба розповів на своїй сторінці у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами міністра, зі своїм нідерландським візаві він обговорив "розвиток програми F-16, а також зусилля, спрямовані на забезпечення України додатковими засобами протиповітряної оборони".

Крім цього, очільники зовнішньополітичних відомств скоординували подальші кроки для розширення підтримки української "формули миру".

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"Україна залишається зосередженою на відновленні справедливого і тривалого миру", - зазначив Кулеба.

Наостанок він подякував Нідерландам за підтримку України у її боротьбі з російською агресією.

Нагадаємо, що Нідерланди разом із Данією очолюють "коаліцію винищувачів", яка вже передала Україні перші винищувачі F-16. Раніше видання The Times писало, що шість винищувачів F-16, які вже отримали ЗСУ, передали Нідерланди.

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