Кулеба обсудил с главой МИД Нидерландов Вельдкампом поставки F-16 и усиление ПВО Украины
Во вторник, 20 августа, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор со своим нидерландским коллегой Каспаром Вельдкампом. Среди прочего говорили об усилиях, направленных на усиление противовоздушной обороны Украины.
Об этом Дмитрий Кулеба рассказал на своей странице в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.
По словам министра, со своим нидерландским визави он обсудил "развитие программы F-16, а также усилия, направленные на обеспечение Украины дополнительными средствами противовоздушной обороны".
Кроме этого, руководители внешнеполитических ведомств скоординировали дальнейшие шаги для расширения поддержки украинской "формулы мира".
"Украина остается сосредоточенной на восстановлении справедливого и длительного мира", - отметил Кулеба.
Напоследок он поблагодарил Нидерланды за поддержку Украины в ее борьбе с российской агрессией.
Напомним, что Нидерланды вместе с Данией возглавляют "коалицию истребителей", которая уже передала Украине первые истребители F-16. Ранее издание The Times писало, что шесть истребителей F-16, которые уже получили ВСУ, передали Нидерланды.
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