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Новини
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У Києві зростає кількість тяжких хворих на COVID-19. За останню добу до лікарні потрапили 34 людини, - КМДА

В Києві продовжує зростати захворюваність на коронавірус

В Києві продовжує зростати кількість тяжких хворих на COVID-19. Хворобу виявляють й у дітей.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на директорку Департаменту охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації Валентину Гінзбург.

За її словами, ще 1 серпня в столичних лікарнях перебували 87 пацієнтів, а от станом на 20 серпня їх вже 130. За останню добу до медичних закладів надійшли 34 людини.

"Це майже вдвічі більше, ніж кількість шпиталізованих напередодні. Також спостерігається тенденція зростання рівня захворюваності й серед дітей", — пояснила вона.

Вона додала, що ще одним фактом, що викликає занепокоєння, є збільшення кількості хворих, які потребують кисневої підтримки та підключення до апаратів штучної вентиляції легень.

Нагадаємо, за даними ДУ "Київський міський Центр контролю та профілактики хвороб", усього в липні зареєстрували 900 випадків COVID-19, а в червні їхня кількість становила менше 200.

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Автор: 

Київ (19441) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
Коли в тебе хтось з рідних помре важкою смертю від ковіду, таким самовпевненим не будеш вже. Це так працює.
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20.08.2024 22:13
+1
колись поки меркельша з х...лом не придумали так званий ковід були собі орз, орві та грип, а тепер де хто пукнув - ой, все пропало, ковід, задовбали вже
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20.08.2024 20:59
+1
Астро-Зенек мабуть протухає - А ВЖЕ ЗАПЛАНОВАНО закупи. От і ЕПІДЕМІЯ
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20.08.2024 21:26
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та да , як гелікоптери починають ночами над містом кружлять зразу чомусь настає епідемія. цей раз не виняток
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20.08.2024 20:30 Відповісти
Мне "підвищена небезпека.... довіевскої громади" спать не мешает. А вертолетов боюсь. Кажется это очередной министр на головы летит
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20.08.2024 22:10 Відповісти
колись поки меркельша з х...лом не придумали так званий ковід були собі орз, орві та грип, а тепер де хто пукнув - ой, все пропало, ковід, задовбали вже
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20.08.2024 20:59 Відповісти
Коли в тебе хтось з рідних помре важкою смертю від ковіду, таким самовпевненим не будеш вже. Це так працює.
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20.08.2024 22:13 Відповісти
Астро-Зенек мабуть протухає - А ВЖЕ ЗАПЛАНОВАНО закупи. От і ЕПІДЕМІЯ
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20.08.2024 21:26 Відповісти
А мы уже прям соскучились по мирным ковидным временам.
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20.08.2024 22:20 Відповісти
Теперь кроме паспорта гражданина и военного билета, ТЦК будут проверять паспорт прививок. Кто не привит - сразу на фронт.
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20.08.2024 22:21 Відповісти
Всі, кого за добу збила машина - жертви ковіду.
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21.08.2024 06:24 Відповісти
А чому ходять без масок,чому не введений обов'язковий масляний режим?
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21.08.2024 09:52 Відповісти
Накаркаєте)
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21.08.2024 14:09 Відповісти
 
 