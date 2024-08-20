У Києві зростає кількість тяжких хворих на COVID-19. За останню добу до лікарні потрапили 34 людини, - КМДА
В Києві продовжує зростати кількість тяжких хворих на COVID-19. Хворобу виявляють й у дітей.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на директорку Департаменту охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації Валентину Гінзбург.
За її словами, ще 1 серпня в столичних лікарнях перебували 87 пацієнтів, а от станом на 20 серпня їх вже 130. За останню добу до медичних закладів надійшли 34 людини.
"Це майже вдвічі більше, ніж кількість шпиталізованих напередодні. Також спостерігається тенденція зростання рівня захворюваності й серед дітей", — пояснила вона.
Вона додала, що ще одним фактом, що викликає занепокоєння, є збільшення кількості хворих, які потребують кисневої підтримки та підключення до апаратів штучної вентиляції легень.
Нагадаємо, за даними ДУ "Київський міський Центр контролю та профілактики хвороб", усього в липні зареєстрували 900 випадків COVID-19, а в червні їхня кількість становила менше 200.
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