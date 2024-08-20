РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4269 посетителей онлайн
Новости
2 795 12

В Киеве увеличивается количество тяжелых больных COVID-19. За последние сутки в больницы поступило 34 человека, - КГГА

В Києві продовжує зростати захворюваність на коронавірус

В Киеве продолжает расти количество тяжелых больных COVID-19. Болезнь обнаруживают и у детей.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на директора Департамента здравоохранения Киевской городской государственной администрации Валентину Гинзбург.

По ее словам, еще 1 августа в столичных больницах находились 87 пациентов, а вот по состоянию на 20 августа их уже 130. За последние сутки в медицинские учреждения поступили 34 человека.

"Это почти вдвое больше, чем количество госпитализированных накануне. Также наблюдается тенденция роста уровня заболеваемости и среди детей", - пояснила она.

Она добавила, что еще одним фактом, вызывающим беспокойство, является увеличение количества больных, нуждающихся в кислородной поддержке и подключении к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Напомним, по данным ГУ "Киевский городской Центр контроля и профилактики болезней", всего в июле зарегистрировали 900 случаев COVID-19, а в июне их количество составляло менее 200.

Читайте также: Новый штамм коронавируса FLiRT более заразен, чем его предшественники, - Минздрав

Автор: 

Киев (25499) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+6
Коли в тебе хтось з рідних помре важкою смертю від ковіду, таким самовпевненим не будеш вже. Це так працює.
показать весь комментарий
20.08.2024 22:13
+1
колись поки меркельша з х...лом не придумали так званий ковід були собі орз, орві та грип, а тепер де хто пукнув - ой, все пропало, ковід, задовбали вже
показать весь комментарий
20.08.2024 20:59
+1
Астро-Зенек мабуть протухає - А ВЖЕ ЗАПЛАНОВАНО закупи. От і ЕПІДЕМІЯ
показать весь комментарий
20.08.2024 21:26
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
та да , як гелікоптери починають ночами над містом кружлять зразу чомусь настає епідемія. цей раз не виняток
показать весь комментарий
20.08.2024 20:30 Ответить
Мне "підвищена небезпека.... довіевскої громади" спать не мешает. А вертолетов боюсь. Кажется это очередной министр на головы летит
показать весь комментарий
20.08.2024 22:10 Ответить
колись поки меркельша з х...лом не придумали так званий ковід були собі орз, орві та грип, а тепер де хто пукнув - ой, все пропало, ковід, задовбали вже
показать весь комментарий
20.08.2024 20:59 Ответить
Коли в тебе хтось з рідних помре важкою смертю від ковіду, таким самовпевненим не будеш вже. Це так працює.
показать весь комментарий
20.08.2024 22:13 Ответить
Астро-Зенек мабуть протухає - А ВЖЕ ЗАПЛАНОВАНО закупи. От і ЕПІДЕМІЯ
показать весь комментарий
20.08.2024 21:26 Ответить
А мы уже прям соскучились по мирным ковидным временам.
показать весь комментарий
20.08.2024 22:20 Ответить
Теперь кроме паспорта гражданина и военного билета, ТЦК будут проверять паспорт прививок. Кто не привит - сразу на фронт.
показать весь комментарий
20.08.2024 22:21 Ответить
Всі, кого за добу збила машина - жертви ковіду.
показать весь комментарий
21.08.2024 06:24 Ответить
А чому ходять без масок,чому не введений обов'язковий масляний режим?
показать весь комментарий
21.08.2024 09:52 Ответить
Накаркаєте)
показать весь комментарий
21.08.2024 14:09 Ответить
 
 