В Киеве увеличивается количество тяжелых больных COVID-19. За последние сутки в больницы поступило 34 человека, - КГГА

В Киеве продолжает расти количество тяжелых больных COVID-19. Болезнь обнаруживают и у детей.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на директора Департамента здравоохранения Киевской городской государственной администрации Валентину Гинзбург.

По ее словам, еще 1 августа в столичных больницах находились 87 пациентов, а вот по состоянию на 20 августа их уже 130. За последние сутки в медицинские учреждения поступили 34 человека.

"Это почти вдвое больше, чем количество госпитализированных накануне. Также наблюдается тенденция роста уровня заболеваемости и среди детей", - пояснила она.

Она добавила, что еще одним фактом, вызывающим беспокойство, является увеличение количества больных, нуждающихся в кислородной поддержке и подключении к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Напомним, по данным ГУ "Киевский городской Центр контроля и профилактики болезней", всего в июле зарегистрировали 900 случаев COVID-19, а в июне их количество составляло менее 200.

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