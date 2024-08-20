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Союзники не встигають передати засоби ППО Україні в обіцяні терміни, - Bloomberg

Союзники не встигають передати Україні засоби ППО

Деякі союзники України в НАТО не можуть виконати обіцянки щодо прискорення поставок систем протиповітряної оборони та іншого військового обладнання.

Про це із посиланням на поінформовані джерела пише Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.

Джерела Bloomberg стверджують, що деякі члени НАТО досі не виконали зобов'язання, які підтвердили на саміті Альянсу у Вашингтоні в липні, зокрема про відправлення щонайменше п'яти додаткових систем ППО дальнього радіуса дії.

Вони вважають, що обіцяні країнами Альянсу поставки зброї можуть не відбутись до осені, коли в Україні очікують відновлення російських ударів по критично важливих об'єктах інфраструктури.

Читайте: Окупанти вдарили по дитячому кафе у Запорізькій області. Загинув 15-річний хлопчик, ще четверо поранені. ФОТОрепортаж

Один із посадовців зазначив, що деякі союзники України вчасно не надають військове спорядження українським силам резерву, що негативно впливає на обороноздатність України.

Раніше повідомлялось, що німецький уряд не зміг надати фінансування для нової системи ППО IRIS-T, яку виробник був готовий передати Україні після удару Росії по дитячій лікарні "Охматдит" у липні.

Також читайте: Із партнерами обговорили нові системи ППО для України, готуємо підсилення, - Зеленський

Автор: 

ППО (3169) допомога (8327)


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Топ коментарі
+11
Походу у союзників гарно та вчасно тільки балабольство виходить.

На реальні дії просто запор якийсь.
У Шольца скоро очі вискочать - так він тужиться третій рік.
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20.08.2024 21:30
+5
Хоч один із " союзнічків " набереться сміливості пояснити - нах.я вони тягнуть резину ??
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20.08.2024 22:06
+3
На усі питання "чому не можна їхньою зброєю бити по цілях на болотах?" і досі не було жодної конкретної та логічної відповіді від союзників. Позорисько якесь...
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20.08.2024 21:55
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Їхня русофобія недостатня
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20.08.2024 21:29 Відповісти
Більш раціонально - знищувати носії ракет, склади зберігання та виробництво.
Але, мабуть ті союзники у військових ВНЗ вивчали щось не те...
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20.08.2024 21:29 Відповісти
Ви свіжозареєстрований кацап-мазохіст?
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20.08.2024 22:23 Відповісти
Ага-ага - з 20 серпня!
Піпець як давно!
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20.08.2024 22:47 Відповісти
Значить дійсно - мазохіст.
За правду тут не банять, тут банять за брехню та за гімняність.
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20.08.2024 22:57 Відповісти
Походу у союзників гарно та вчасно тільки балабольство виходить.

На реальні дії просто запор якийсь.
У Шольца скоро очі вискочать - так він тужиться третій рік.
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20.08.2024 21:30 Відповісти
США та союзники легко можуть дозволити собі більшу підтримку України, - Financial Time Джерело:
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20.08.2024 21:30 Відповісти
сьогодні в край потрібні томагавки п не ППО , з дозволом удару по теріторії РФ. .
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20.08.2024 21:33 Відповісти
За наданими Генеральним штабом даними з 24.02.22 силами оборони України було загалом знищено з застосованих засобів ураження:

Аеробалістичних ракет
Х47м2 «Кинджал»
- 28/111;

Крилатих ракет
3м14 «Калібр»
- 443/894;

Крилатих ракет
Х-101/55
- 1441/1846;

Надзвукових крилатих ракет
3м55 «Онікс»
- 12/211;

Крилатих ракет
Р-500 (9м728) «Іскандер К»
- 76/202;

Крилатих ракет
Х35
- 1/15;

Надзвукових крилатих ракет
Х-22
- 2/362;

Балістичних ракет
9м723 ОТРК"Іскандер-М"/KN-23
- 58/1300;

Гіперзвукових крилатих ракет
3м22 «Циркон»
- 2/6;

Балістичних ракет
«Точка-У»
- 6/68;

Керованих авіаційних ракет Х-25/29/31/35/58/59/69
- 343/1547;

Зенітно-керованих ракет С-300/400
- 19/3008;

Інших ракет
- 0/57;

БпЛА "Шахід"/"Ланцет"
- 8836/13315;

Інші БпЛА
- 438/682;
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20.08.2024 21:55 Відповісти
На усі питання "чому не можна їхньою зброєю бити по цілях на болотах?" і досі не було жодної конкретної та логічної відповіді від союзників. Позорисько якесь...
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20.08.2024 21:55 Відповісти
Обіцянка - цяцянка
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20.08.2024 21:56 Відповісти
Хоч один із " союзнічків " набереться сміливості пояснити - нах.я вони тягнуть резину ??
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20.08.2024 22:06 Відповісти
Жалюгідні облудники в усьому! ,, партнери" наші!
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20.08.2024 22:14 Відповісти
Союзники...гм. Дуже шкода, звичайно.
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20.08.2024 23:19 Відповісти
А що заважає? "Глибоке занепокоєння" чи "серйозне занепокоєння"?
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20.08.2024 23:45 Відповісти
Просто сором якийсь!
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20.08.2024 23:50 Відповісти
Ну случайно, раз бывает. Потерпим. Все по маслу ведь шло ранее. Как по оливковому.
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21.08.2024 00:03 Відповісти
 
 