Союзники не встигають передати засоби ППО Україні в обіцяні терміни, - Bloomberg
Деякі союзники України в НАТО не можуть виконати обіцянки щодо прискорення поставок систем протиповітряної оборони та іншого військового обладнання.
Про це із посиланням на поінформовані джерела пише Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.
Джерела Bloomberg стверджують, що деякі члени НАТО досі не виконали зобов'язання, які підтвердили на саміті Альянсу у Вашингтоні в липні, зокрема про відправлення щонайменше п'яти додаткових систем ППО дальнього радіуса дії.
Вони вважають, що обіцяні країнами Альянсу поставки зброї можуть не відбутись до осені, коли в Україні очікують відновлення російських ударів по критично важливих об'єктах інфраструктури.
Один із посадовців зазначив, що деякі союзники України вчасно не надають військове спорядження українським силам резерву, що негативно впливає на обороноздатність України.
Раніше повідомлялось, що німецький уряд не зміг надати фінансування для нової системи ППО IRIS-T, яку виробник був готовий передати Україні після удару Росії по дитячій лікарні "Охматдит" у липні.
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Але, мабуть ті союзники у військових ВНЗ вивчали щось не те...
Піпець як давно!
За правду тут не банять, тут банять за брехню та за гімняність.
На реальні дії просто запор якийсь.
У Шольца скоро очі вискочать - так він тужиться третій рік.
Аеробалістичних ракет
Х47м2 «Кинджал»
- 28/111;
Крилатих ракет
3м14 «Калібр»
- 443/894;
Крилатих ракет
Х-101/55
- 1441/1846;
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3м55 «Онікс»
- 12/211;
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Надзвукових крилатих ракет
Х-22
- 2/362;
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9м723 ОТРК"Іскандер-М"/KN-23
- 58/1300;
Гіперзвукових крилатих ракет
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- 2/6;
Балістичних ракет
«Точка-У»
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Керованих авіаційних ракет Х-25/29/31/35/58/59/69
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Зенітно-керованих ракет С-300/400
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БпЛА "Шахід"/"Ланцет"
- 8836/13315;
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