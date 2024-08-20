Союзники не встигають передати засоби ППО Україні в обіцяні терміни, - Bloomberg

Деякі союзники України в НАТО не можуть виконати обіцянки щодо прискорення поставок систем протиповітряної оборони та іншого військового обладнання.

Про це із посиланням на поінформовані джерела пише Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.

Джерела Bloomberg стверджують, що деякі члени НАТО досі не виконали зобов'язання, які підтвердили на саміті Альянсу у Вашингтоні в липні, зокрема про відправлення щонайменше п'яти додаткових систем ППО дальнього радіуса дії.

Вони вважають, що обіцяні країнами Альянсу поставки зброї можуть не відбутись до осені, коли в Україні очікують відновлення російських ударів по критично важливих об'єктах інфраструктури.

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Один із посадовців зазначив, що деякі союзники України вчасно не надають військове спорядження українським силам резерву, що негативно впливає на обороноздатність України.

Раніше повідомлялось, що німецький уряд не зміг надати фінансування для нової системи ППО IRIS-T, яку виробник був готовий передати Україні після удару Росії по дитячій лікарні "Охматдит" у липні.

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