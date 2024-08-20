Союзники не успевают передать средства ПВО Украине в обещанные сроки, - Bloomberg

Некоторые союзники Украины в НАТО не могут выполнить обещания по ускорению поставок систем противовоздушной обороны и другого военного оборудования.

Об этом со ссылкой на информированные источники пишет Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.

Источники Bloomberg утверждают, что некоторые члены НАТО до сих пор не выполнили обязательства, которые подтвердили на саммите Альянса в Вашингтоне в июле, в частности об отправке не менее пяти дополнительных систем ПВО дальнего радиуса действия.

Они считают, что обещанные странами Альянса поставки оружия могут не состояться до осени, когда в Украине ожидают возобновления российских ударов по критически важным объектам инфраструктуры.

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Один из чиновников отметил, что некоторые союзники Украины вовремя не предоставляют военное снаряжение украинским силам резерва, что негативно влияет на обороноспособность Украины.

Ранее сообщалось, что немецкое правительство не смогло предоставить финансирование для новой системы ПВО IRIS-T, которую производитель был готов передать Украине после удара России по детской больнице "Охматдет" в июле.

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