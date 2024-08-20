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Союзники не успевают передать средства ПВО Украине в обещанные сроки, - Bloomberg

Союзники не встигають передати Україні засоби ППО

Некоторые союзники Украины в НАТО не могут выполнить обещания по ускорению поставок систем противовоздушной обороны и другого военного оборудования.

Об этом со ссылкой на информированные источники пишет Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.

Источники Bloomberg утверждают, что некоторые члены НАТО до сих пор не выполнили обязательства, которые подтвердили на саммите Альянса в Вашингтоне в июле, в частности об отправке не менее пяти дополнительных систем ПВО дальнего радиуса действия.

Они считают, что обещанные странами Альянса поставки оружия могут не состояться до осени, когда в Украине ожидают возобновления российских ударов по критически важным объектам инфраструктуры.

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Один из чиновников отметил, что некоторые союзники Украины вовремя не предоставляют военное снаряжение украинским силам резерва, что негативно влияет на обороноспособность Украины.

Ранее сообщалось, что немецкое правительство не смогло предоставить финансирование для новой системы ПВО IRIS-T, которую производитель был готов передать Украине после удара России по детской больнице "Охматдет" в июле.

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Автор: 

ПВО (2729) помощь (7788)


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Топ комментарии
+11
Походу у союзників гарно та вчасно тільки балабольство виходить.

На реальні дії просто запор якийсь.
У Шольца скоро очі вискочать - так він тужиться третій рік.
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20.08.2024 21:30
+5
Хоч один із " союзнічків " набереться сміливості пояснити - нах.я вони тягнуть резину ??
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20.08.2024 22:06
+3
На усі питання "чому не можна їхньою зброєю бити по цілях на болотах?" і досі не було жодної конкретної та логічної відповіді від союзників. Позорисько якесь...
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20.08.2024 21:55
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Правила форума Совет форумчан
Їхня русофобія недостатня
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20.08.2024 21:29 Ответить
Більш раціонально - знищувати носії ракет, склади зберігання та виробництво.
Але, мабуть ті союзники у військових ВНЗ вивчали щось не те...
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20.08.2024 21:29 Ответить
Ви свіжозареєстрований кацап-мазохіст?
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20.08.2024 22:23 Ответить
Ага-ага - з 20 серпня!
Піпець як давно!
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20.08.2024 22:47 Ответить
Значить дійсно - мазохіст.
За правду тут не банять, тут банять за брехню та за гімняність.
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20.08.2024 22:57 Ответить
Походу у союзників гарно та вчасно тільки балабольство виходить.

На реальні дії просто запор якийсь.
У Шольца скоро очі вискочать - так він тужиться третій рік.
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20.08.2024 21:30 Ответить
США та союзники легко можуть дозволити собі більшу підтримку України, - Financial Time Джерело:
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20.08.2024 21:30 Ответить
сьогодні в край потрібні томагавки п не ППО , з дозволом удару по теріторії РФ. .
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20.08.2024 21:33 Ответить
За наданими Генеральним штабом даними з 24.02.22 силами оборони України було загалом знищено з застосованих засобів ураження:

Аеробалістичних ракет
Х47м2 «Кинджал»
- 28/111;

Крилатих ракет
3м14 «Калібр»
- 443/894;

Крилатих ракет
Х-101/55
- 1441/1846;

Надзвукових крилатих ракет
3м55 «Онікс»
- 12/211;

Крилатих ракет
Р-500 (9м728) «Іскандер К»
- 76/202;

Крилатих ракет
Х35
- 1/15;

Надзвукових крилатих ракет
Х-22
- 2/362;

Балістичних ракет
9м723 ОТРК"Іскандер-М"/KN-23
- 58/1300;

Гіперзвукових крилатих ракет
3м22 «Циркон»
- 2/6;

Балістичних ракет
«Точка-У»
- 6/68;

Керованих авіаційних ракет Х-25/29/31/35/58/59/69
- 343/1547;

Зенітно-керованих ракет С-300/400
- 19/3008;

Інших ракет
- 0/57;

БпЛА "Шахід"/"Ланцет"
- 8836/13315;

Інші БпЛА
- 438/682;
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20.08.2024 21:55 Ответить
На усі питання "чому не можна їхньою зброєю бити по цілях на болотах?" і досі не було жодної конкретної та логічної відповіді від союзників. Позорисько якесь...
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20.08.2024 21:55 Ответить
Обіцянка - цяцянка
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20.08.2024 21:56 Ответить
Хоч один із " союзнічків " набереться сміливості пояснити - нах.я вони тягнуть резину ??
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20.08.2024 22:06 Ответить
Жалюгідні облудники в усьому! ,, партнери" наші!
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20.08.2024 22:14 Ответить
Союзники...гм. Дуже шкода, звичайно.
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20.08.2024 23:19 Ответить
А що заважає? "Глибоке занепокоєння" чи "серйозне занепокоєння"?
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20.08.2024 23:45 Ответить
Просто сором якийсь!
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20.08.2024 23:50 Ответить
Ну случайно, раз бывает. Потерпим. Все по маслу ведь шло ранее. Как по оливковому.
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21.08.2024 00:03 Ответить
 
 