Кремль готує росіян до "нової нормальності" щодо боїв у Курській області, - росЗМІ

У адміністрації російського диктатора Володимира Путіна вважають, що бої в Курській області, частину якої контролюють ЗСУ, за оптимістичним сценарієм триватимуть ще кілька місяців. Кремль використовує пропаганду, щоб підготувати російське населення до життя в умовах "нової реальності" і "нової нормальності".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Медузу".

"Відразу після початку операції ЗСУ в Курській області російські "еліти" були "шоковані". За два тижні "шок минув, відбулося звикання", - кажуть джерела видання.

За словами близького до Кремля співрозмовника видання, "спочатку було незрозуміло, якими силами зайшли, як довго це триватиме. Зараз розуміння є, це завжди легше".

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Кремль використовує пропаганду про "нову нормальність"

Так, за даними опитування Фонду громадської думки, тривожні настрої росіян зросли на 6% і досягли 45%.

У адміністрації Путіна ці показники вважають досить високими й сподіваються на їхнє швидке зниження.

"Під час шоку, а це, безумовно, було шоком, завжди відбуваються стрибки [соціологічних показників], потім люди звикають і все влаштовується. Що діялося під час заколоту Пригожина, мобілізації та на початку війни? Але все вгамувалося", - стверджує джерело "Медузи".

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Тому, щоб швидше "устаканити" настрої своїх громадян, Кремль за допомогою пропаганди намагається підготувати росіян до життя в умовах "нової реальності" і "нової нормальності" (ці терміни пропагандисти вже використовували під час пандемії та на самому початку війни з Україною).

Частини цієї "нової реальності", за задумом Кремля, такі:

ворог справді прорвався на російську територію;

на нього чекає неминуча поразка;

але повернення територій займе час, росіянам слід почекати.

У цей час людям пропонують "скерувати негатив і шок у позитивне русло", зокрема, взяти участь у зборі допомоги для Курської області.

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Також у Кремлі обговорювали можливість проведення нової хвилі мобілізації, що, ймовірно, може відбутися до кінця 2024 року через брак резервів.

Проте, як додає "Медуза", уряд і бізнес-еліта виступають проти цієї ідеї, побоюючись негативного впливу на економіку.

Операція ЗСУ на Курщині

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що станом на вівторок, 20 серпня, під контролем ЗСУ 1263 квадратні кілометри території та 93 населені пункти у Курській області.