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Кремль готує росіян до "нової нормальності" щодо боїв у Курській області, - росЗМІ

Кремль намагається підготувати росіян до нової нормальності щодо наступу ЗСУ на Курщину

У адміністрації російського диктатора Володимира Путіна вважають, що бої в Курській області, частину якої контролюють ЗСУ, за оптимістичним сценарієм триватимуть ще кілька місяців. Кремль використовує пропаганду, щоб підготувати російське населення до життя в умовах "нової реальності" і "нової нормальності".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Медузу".

"Відразу після початку операції ЗСУ в Курській області російські "еліти" були "шоковані". За два тижні "шок минув, відбулося звикання", - кажуть джерела видання. 

За словами близького до Кремля співрозмовника видання, "спочатку було незрозуміло, якими силами зайшли, як довго це триватиме. Зараз розуміння є, це завжди легше".

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Кремль використовує пропаганду про "нову нормальність"

Так, за даними опитування Фонду громадської думки, тривожні настрої росіян зросли на 6% і досягли 45%.

У адміністрації Путіна ці показники вважають досить високими й сподіваються на їхнє швидке зниження.

"Під час шоку, а це, безумовно, було шоком, завжди відбуваються стрибки [соціологічних показників], потім люди звикають і все влаштовується. Що діялося під час заколоту Пригожина, мобілізації та на початку війни? Але все вгамувалося", - стверджує джерело "Медузи".

Читайте на "Цензор.НЕТ": США все ще обговорюють з Україною довгострокові цілі операції ЗСУ в Курській області, - речник Пентагону Райдер

Тому, щоб швидше "устаканити" настрої своїх громадян, Кремль за допомогою пропаганди намагається підготувати росіян до життя в умовах "нової реальності" і "нової нормальності" (ці терміни пропагандисти вже використовували під час пандемії та на самому початку війни з Україною).

Частини цієї "нової реальності", за задумом Кремля, такі:

  • ворог справді прорвався на російську територію;
  • на нього чекає неминуча поразка;
  • але повернення територій займе час, росіянам слід почекати.

У цей час людям пропонують "скерувати негатив і шок у позитивне русло", зокрема, взяти участь у зборі допомоги для Курської області. 

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Також у Кремлі обговорювали можливість проведення нової хвилі мобілізації, що, ймовірно, може відбутися до кінця 2024 року через брак резервів.

Проте, як додає "Медуза", уряд і бізнес-еліта виступають проти цієї ідеї, побоюючись негативного впливу на економіку. 

Операція ЗСУ на Курщині

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що станом на вівторок, 20 серпня, під контролем ЗСУ 1263 квадратні кілометри території та 93 населені пункти у Курській області.

Автор: 

росія (64846) Курськ (1082)


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Топ коментарі
+14
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21.08.2024 12:00
+5
Для росіян бути потоптаними - це нова нормальність. Хоча не нова. У них так було завжди
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21.08.2024 11:53
+4
Насєлєнію кацапстану не звикати; як наказав цар, так і буде. Головний показник якогось спротиву владі--відсутність бухла у крамницях.
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21.08.2024 11:54
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Для росіян бути потоптаними - це нова нормальність. Хоча не нова. У них так було завжди
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21.08.2024 11:53 Відповісти
у них настільки все гладко, що деякі прочуханки потрібні
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21.08.2024 13:26 Відповісти
ТРИ санітарки в пологовому будинку спостерігають новонароджених немовлят.
- ось цей хлопчик буде шофером бо крутить руками як кермом - каже перша
- а ось ця дівчинка буде дояркою - бо руками як доїть корову - каже друга
- а ось цей буде путіним - бо обкакався і дуже сміється
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21.08.2024 14:04 Відповісти
Насєлєнію кацапстану не звикати; як наказав цар, так і буде. Головний показник якогось спротиву владі--відсутність бухла у крамницях.
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21.08.2024 11:54 Відповісти
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21.08.2024 14:05 Відповісти
Курська' це дуже добре-погано тільки що Донбас рішили здать
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21.08.2024 11:54 Відповісти
Беззуба - це ти?
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21.08.2024 11:59 Відповісти
Чомусь перші коментарі до КОЖНОЇ статті мають негативний присмак. Випадковість? Не думаю.
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21.08.2024 11:59 Відповісти
Перший:

"Для росіян бути потоптаними - це нова нормальність. Хоча не нова. У них так було завжди."

Другий:

"Насєлєнію кацапстану не звикати; як наказав цар, так і буде. Головний показник якогось спротиву владі--відсутність бухла у крамницях."
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21.08.2024 12:46 Відповісти
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21.08.2024 12:00 Відповісти
Новий патріотичний журнал для нормальних росіян "ZДОХНИ !"
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21.08.2024 12:31 Відповісти
Для них Машкву самим спалити - "стара нормальність" а якийсь Курськ..
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21.08.2024 12:00 Відповісти
Кремль готує росіян до "нової нормальності"

Кличко підтримує, та уточнює!
)))
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21.08.2024 12:01 Відповісти
Кієв за трі дня - говорили вони )
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21.08.2024 12:02 Відповісти
Мені здається Зеленський хотів витягнути кацапські війська з України, але витягнув українські війська.
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21.08.2024 12:03 Відповісти
У напрямку Москви.
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21.08.2024 12:33 Відповісти
Владивостока 👿
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21.08.2024 12:51 Відповісти
Якщо хоч залишки мізків десь в когось є - нехай тікають у курвську волость, приєднуються до підрозділів Легіону "Свобода Росії" й виносять путіноїдську банду до Гааги, кладовищ - куди буде зручно.
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21.08.2024 12:04 Відповісти
Поход Женьки Поварьонка був фундаментально схожий на похід стрільців з-під Азова при Петрушці 1. Ті теж парились два роки під Азовом (рубали прохід в Чорне Море) обносілісь,оголодалі і пішли в свої слободи вимагати гроші за службу. А Петрушка кожному десятому, по традиції предків, відрубав голову. Нічого, звиклись. Да ну її на.......цю курську волость, рассосьотся.
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21.08.2024 12:09 Відповісти
Отсосётся
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21.08.2024 12:13 Відповісти
"нова нормальність" це якось так:
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21.08.2024 12:11 Відповісти
Як то казав один персонаж...
-- денег Нет
(войск нет,ума нет
нихрена нет)
Но вы Держитесь...
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21.08.2024 12:14 Відповісти
"Відразу після початку операції ЗСУ в Курській області російські "еліти" були "шоковані". За два тижні "шок минув, відбулося звикання"
Ну от власне і результат, тобто ніякий
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21.08.2024 12:17 Відповісти
"нравиццо, не нравиццо - терпи, моя красавицо"...
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21.08.2024 12:29 Відповісти
Я ж казав - ЗСУ в Курській обл надовго . Навіть русня це визнає .
А на початку операції дехто тут мені з піною біля рота доводив що - через кілька днів кацапи наших звідти виб'ють . Не будемо на них вказувати пальцем .
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21.08.2024 12:36 Відповісти
мене більш турбує як надовго каци в харьк., херсон. і інших наших областях
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22.08.2024 01:53 Відповісти
Ще одне мене тривожить . Надто часті і наполегливі так звані - консультації США і України .
Є підозра що Україну схиляють до того що - пора закруглятись .
Червоні лінії якими Салліван густо обмалював свої мізки - нікуди не поділись .
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21.08.2024 12:42 Відповісти
нова реальність: москву-таджикам,пітєр-узбекам,подмосков'я-киргизам,а рускіх можна буде купити на ринку в Грозному за курсом: 1 рускій=2 пачки чаю "Ахмат"
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21.08.2024 12:43 Відповісти
Москва то є польське място... - Вночі з 20 на 21 вересня поляки тихо вступили до столиці, розмістилися в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8C Кремлі , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0) Китай-городі та Білому місті, зайняли https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80 Новодівичий монастир ; крім того, польські війська зайняли https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA Можайськ , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2_(%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE) Борисов https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B8#cite_note-2 [2]
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21.08.2024 12:52 Відповісти
ага,а ще раніше там жаби жили і тритони... і скільки мільйонів поляків зараз живе в москвабаді?Нуль?а таджиків від трьох до п'яти мільйонів в москві,вони там становлять етнічнучну більшість.)
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21.08.2024 13:22 Відповісти
 
 