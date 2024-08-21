Кремль готовит россиян к "новой нормальности" относительно боев в Курской области, - росСМИ

В администрации российского диктатора Владимира Путина считают, что бои в Курской области, часть которой контролируют ВСУ, по оптимистическому сценарию будут продолжаться еще несколько месяцев. Кремль использует пропаганду, чтобы подготовить российское население к жизни в условиях "новой реальности" и "новой нормальности".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на"Медузу".

"Сразу после начала операции ВСУ в Курской области российские "элиты" были "шокированы". За две недели "шок прошел, произошло привыкание", - говорят источники издания.

По словам близкого к Кремлю собеседника издания, "сначала было непонятно, какими силами зашли, как долго это будет продолжаться. Сейчас понимание есть, это всегда легче".

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Кремль использует пропаганду о "новой нормальности"

Так, по данным опроса Фонда общественного мнения, тревожные настроения россиян выросли на 6% и достигли 45%.

В администрации Путина эти показатели считают достаточно высокими и надеются на их скорое снижение.

"Во время шока, а это, безусловно, было шоком, всегда происходят скачки [социологических показателей], потом люди привыкают и все устраивается. Что творилось во время мятежа Пригожина, мобилизации и в начале войны? Но все успокоилось", - утверждает источник "Медузы".

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Поэтому, чтобы быстрее "устаканить" настроения своих граждан, Кремль с помощью пропаганды пытается подготовить россиян к жизни в условиях "новой реальности" и "новой нормальности" (эти термины пропагандисты уже использовали во время пандемии и в самом начале войны с Украиной).

Части этой "новой реальности", по замыслу Кремля, таковы:

враг действительно прорвался на российскую территорию;

его ждет неизбежное поражение;

но возвращение территорий займет время, россиянам следует подождать.

В это время людям предлагают "направить негатив и шок в позитивное русло", в частности, принять участие в сборе помощи для Курской области.

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Также в Кремле обсуждали возможность проведения новой волны мобилизации, что, вероятно, может произойти до конца 2024 года из-за нехватки резервов.

Однако, как добавляет "Медуза", правительство и бизнес-элита выступают против этой идеи, опасаясь негативного влияния на экономику.

Операция ВСУ на Курщине

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что по состоянию на вторник, 20 августа, под контролем ВСУ 1263 квадратных километра территории и 93 населенных пункта в Курской области.