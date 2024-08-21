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Кремль готовит россиян к "новой нормальности" относительно боев в Курской области, - росСМИ

Кремль намагається підготувати росіян до нової нормальності щодо наступу ЗСУ на Курщину

В администрации российского диктатора Владимира Путина считают, что бои в Курской области, часть которой контролируют ВСУ, по оптимистическому сценарию будут продолжаться еще несколько месяцев. Кремль использует пропаганду, чтобы подготовить российское население к жизни в условиях "новой реальности" и "новой нормальности".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на"Медузу".

"Сразу после начала операции ВСУ в Курской области российские "элиты" были "шокированы". За две недели "шок прошел, произошло привыкание", - говорят источники издания.

По словам близкого к Кремлю собеседника издания, "сначала было непонятно, какими силами зашли, как долго это будет продолжаться. Сейчас понимание есть, это всегда легче".

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Кремль использует пропаганду о "новой нормальности"

Так, по данным опроса Фонда общественного мнения, тревожные настроения россиян выросли на 6% и достигли 45%.

В администрации Путина эти показатели считают достаточно высокими и надеются на их скорое снижение.

"Во время шока, а это, безусловно, было шоком, всегда происходят скачки [социологических показателей], потом люди привыкают и все устраивается. Что творилось во время мятежа Пригожина, мобилизации и в начале войны? Но все успокоилось", - утверждает источник "Медузы".

Читайте на "Цензор.НЕТ": США все еще обсуждают с Украиной долгосрочные цели операции ВСУ в Курской области, - представитель Пентагона Райдер

Поэтому, чтобы быстрее "устаканить" настроения своих граждан, Кремль с помощью пропаганды пытается подготовить россиян к жизни в условиях "новой реальности" и "новой нормальности" (эти термины пропагандисты уже использовали во время пандемии и в самом начале войны с Украиной).

Части этой "новой реальности", по замыслу Кремля, таковы:

  • враг действительно прорвался на российскую территорию;
  • его ждет неизбежное поражение;
  • но возвращение территорий займет время, россиянам следует подождать.

В это время людям предлагают "направить негатив и шок в позитивное русло", в частности, принять участие в сборе помощи для Курской области.

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Также в Кремле обсуждали возможность проведения новой волны мобилизации, что, вероятно, может произойти до конца 2024 года из-за нехватки резервов.

Однако, как добавляет "Медуза", правительство и бизнес-элита выступают против этой идеи, опасаясь негативного влияния на экономику.

Операция ВСУ на Курщине

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что по состоянию на вторник, 20 августа, под контролем ВСУ 1263 квадратных километра территории и 93 населенных пункта в Курской области.

Автор: 

россия (95308) Курск (1071)


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Топ комментарии
+14
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21.08.2024 12:00
+5
Для росіян бути потоптаними - це нова нормальність. Хоча не нова. У них так було завжди
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21.08.2024 11:53
+4
Насєлєнію кацапстану не звикати; як наказав цар, так і буде. Головний показник якогось спротиву владі--відсутність бухла у крамницях.
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21.08.2024 11:54
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Для росіян бути потоптаними - це нова нормальність. Хоча не нова. У них так було завжди
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21.08.2024 11:53 Ответить
у них настільки все гладко, що деякі прочуханки потрібні
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21.08.2024 13:26 Ответить
ТРИ санітарки в пологовому будинку спостерігають новонароджених немовлят.
- ось цей хлопчик буде шофером бо крутить руками як кермом - каже перша
- а ось ця дівчинка буде дояркою - бо руками як доїть корову - каже друга
- а ось цей буде путіним - бо обкакався і дуже сміється
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21.08.2024 14:04 Ответить
Насєлєнію кацапстану не звикати; як наказав цар, так і буде. Головний показник якогось спротиву владі--відсутність бухла у крамницях.
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21.08.2024 11:54 Ответить
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21.08.2024 14:05 Ответить
Курська' це дуже добре-погано тільки що Донбас рішили здать
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21.08.2024 11:54 Ответить
Беззуба - це ти?
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21.08.2024 11:59 Ответить
Чомусь перші коментарі до КОЖНОЇ статті мають негативний присмак. Випадковість? Не думаю.
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21.08.2024 11:59 Ответить
Перший:

"Для росіян бути потоптаними - це нова нормальність. Хоча не нова. У них так було завжди."

Другий:

"Насєлєнію кацапстану не звикати; як наказав цар, так і буде. Головний показник якогось спротиву владі--відсутність бухла у крамницях."
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21.08.2024 12:46 Ответить
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21.08.2024 12:00 Ответить
Новий патріотичний журнал для нормальних росіян "ZДОХНИ !"
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21.08.2024 12:31 Ответить
Для них Машкву самим спалити - "стара нормальність" а якийсь Курськ..
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21.08.2024 12:00 Ответить
Кремль готує росіян до "нової нормальності"

Кличко підтримує, та уточнює!
)))
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21.08.2024 12:01 Ответить
Кієв за трі дня - говорили вони )
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21.08.2024 12:02 Ответить
Мені здається Зеленський хотів витягнути кацапські війська з України, але витягнув українські війська.
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21.08.2024 12:03 Ответить
У напрямку Москви.
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21.08.2024 12:33 Ответить
Владивостока 👿
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21.08.2024 12:51 Ответить
Якщо хоч залишки мізків десь в когось є - нехай тікають у курвську волость, приєднуються до підрозділів Легіону "Свобода Росії" й виносять путіноїдську банду до Гааги, кладовищ - куди буде зручно.
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21.08.2024 12:04 Ответить
Поход Женьки Поварьонка був фундаментально схожий на похід стрільців з-під Азова при Петрушці 1. Ті теж парились два роки під Азовом (рубали прохід в Чорне Море) обносілісь,оголодалі і пішли в свої слободи вимагати гроші за службу. А Петрушка кожному десятому, по традиції предків, відрубав голову. Нічого, звиклись. Да ну її на.......цю курську волость, рассосьотся.
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21.08.2024 12:09 Ответить
Отсосётся
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21.08.2024 12:13 Ответить
"нова нормальність" це якось так:
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21.08.2024 12:11 Ответить
Як то казав один персонаж...
-- денег Нет
(войск нет,ума нет
нихрена нет)
Но вы Держитесь...
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21.08.2024 12:14 Ответить
"Відразу після початку операції ЗСУ в Курській області російські "еліти" були "шоковані". За два тижні "шок минув, відбулося звикання"
Ну от власне і результат, тобто ніякий
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21.08.2024 12:17 Ответить
"нравиццо, не нравиццо - терпи, моя красавицо"...
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21.08.2024 12:29 Ответить
Я ж казав - ЗСУ в Курській обл надовго . Навіть русня це визнає .
А на початку операції дехто тут мені з піною біля рота доводив що - через кілька днів кацапи наших звідти виб'ють . Не будемо на них вказувати пальцем .
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21.08.2024 12:36 Ответить
мене більш турбує як надовго каци в харьк., херсон. і інших наших областях
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22.08.2024 01:53 Ответить
Ще одне мене тривожить . Надто часті і наполегливі так звані - консультації США і України .
Є підозра що Україну схиляють до того що - пора закруглятись .
Червоні лінії якими Салліван густо обмалював свої мізки - нікуди не поділись .
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21.08.2024 12:42 Ответить
нова реальність: москву-таджикам,пітєр-узбекам,подмосков'я-киргизам,а рускіх можна буде купити на ринку в Грозному за курсом: 1 рускій=2 пачки чаю "Ахмат"
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21.08.2024 12:43 Ответить
Москва то є польське място... - Вночі з 20 на 21 вересня поляки тихо вступили до столиці, розмістилися в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8C Кремлі , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0) Китай-городі та Білому місті, зайняли https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80 Новодівичий монастир ; крім того, польські війська зайняли https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA Можайськ , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2_(%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE) Борисов https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B8#cite_note-2 [2]
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21.08.2024 12:52 Ответить
ага,а ще раніше там жаби жили і тритони... і скільки мільйонів поляків зараз живе в москвабаді?Нуль?а таджиків від трьох до п'яти мільйонів в москві,вони там становлять етнічнучну більшість.)
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21.08.2024 13:22 Ответить
 
 