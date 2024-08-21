Міноборони кодифікувало близько 20 зразків автотехніки для перевезення великогабаритних вантажів

З початку широкомасштабного вторгнення Росії Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації близько 20 моделей спеціалізованої автомобільної техніки та транспортних засобів, призначених для перевезення великогабаритних та великотоннажних вантажів для потреб ЗСУ.

Про це інформує пресслужба Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

Автопарк спеціалізованої техніки ЗСУ підсилили важковозні транспортні напівпричепи (так звані "трали"), сідельні та звичайні автотягачі виробництва відомих автомобільних концернів США, Європи, Азії. А також – продукція вітчизняних підприємств.

"В умовах бойових дій високої інтенсивності питання ефективної логістики та швидкої доставки військової техніки є вкрай важливими. Сідельні автотягачі та важкі причепи потрібні для забезпечення транспортування різних видів озброєння та бойової техніки: танків, самохідних артилерійських установок, бойових броньованих машин, інших габаритних вантажів військового призначення тощо", - зазначили в оборонному відомстві.

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Використання спеціальної автотехніки для перевезення великогабаритних вантажів дозволяє військам у разі необхідності оперативно переміщувати бронетехніку та інше важке обладнання з однієї точки до іншої.

"Такий спосіб логістики дозволяє, зокрема, економити цінний власний моторесурс важкої бронетехніки. Крім того, важковозна автотехніка забезпечує надійну доставку пошкодженої "броні" на ремонтні бази", - пояснили у Міноборони.