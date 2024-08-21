Минобороны кодифицировало около 20 образцов автотехники для перевозки крупногабаритных грузов
С начала широкомасштабного вторжения России Министерство обороны кодифицировало и допустило к эксплуатации около 20 моделей специализированной автомобильной техники и транспортных средств, предназначенных для перевозки крупногабаритных и крупнотоннажных грузов для нужд ВСУ.
Об этом информирует пресс-служба Минобороны, передает Цензор.НЕТ.
Автопарк специализированной техники ВСУ усилили тяжеловозные транспортные полуприцепы (так называемые "тралы"), седельные и обычные автотягачи производства известных автомобильных концернов США, Европы, Азии. А также - продукция отечественных предприятий.
"В условиях боевых действий высокой интенсивности вопросы эффективной логистики и быстрой доставки военной техники являются крайне важными. Седельные автотягачи и тяжелые прицепы нужны для обеспечения транспортировки различных видов вооружения и боевой техники: танков, самоходных артиллерийских установок, боевых бронированных машин, других габаритных грузов военного назначения и т.д.", - отметили в оборонном ведомстве.
Использование специальной автотехники для перевозки крупногабаритных грузов позволяет войскам в случае необходимости оперативно перемещать бронетехнику и другое тяжелое оборудование из одной точки в другую.
"Такой способ логистики позволяет, в частности, экономить ценный свой моторесурс тяжелой бронетехники. Кроме того, тяжеловозная автотехника обеспечивает надежную доставку поврежденной "брони" на ремонтные базы", - пояснили в Минобороны.
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Кодифікували.....
Нарешті....
Мабуть дуже стомилися, такий об'єм робіт провернули
Потрібно негайно їм збільшити зарплатню, розширити штат і всіх відправити у відпустку.