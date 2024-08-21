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Новости
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Минобороны кодифицировало около 20 образцов автотехники для перевозки крупногабаритных грузов

Міноборони кодифікувало близько 20 моделей спеціальної автотехніки

С начала широкомасштабного вторжения России Министерство обороны кодифицировало и допустило к эксплуатации около 20 моделей специализированной автомобильной техники и транспортных средств, предназначенных для перевозки крупногабаритных и крупнотоннажных грузов для нужд ВСУ.

Об этом информирует пресс-служба Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

Автопарк специализированной техники ВСУ усилили тяжеловозные транспортные полуприцепы (так называемые "тралы"), седельные и обычные автотягачи производства известных автомобильных концернов США, Европы, Азии. А также - продукция отечественных предприятий.

"В условиях боевых действий высокой интенсивности вопросы эффективной логистики и быстрой доставки военной техники являются крайне важными. Седельные автотягачи и тяжелые прицепы нужны для обеспечения транспортировки различных видов вооружения и боевой техники: танков, самоходных артиллерийских установок, боевых бронированных машин, других габаритных грузов военного назначения и т.д.", - отметили в оборонном ведомстве.

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Использование специальной автотехники для перевозки крупногабаритных грузов позволяет войскам в случае необходимости оперативно перемещать бронетехнику и другое тяжелое оборудование из одной точки в другую.

"Такой способ логистики позволяет, в частности, экономить ценный свой моторесурс тяжелой бронетехники. Кроме того, тяжеловозная автотехника обеспечивает надежную доставку поврежденной "брони" на ремонтные базы", - пояснили в Минобороны.

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Минобороны (9275) техника (1732) ВСУ (6531)


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Йшов 3-й рік війни.....
Кодифікували.....
Нарешті....
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21.08.2024 13:14 Ответить
"Міноборони кодифікувало..."
Мабуть дуже стомилися, такий об'єм робіт провернули
Потрібно негайно їм збільшити зарплатню, розширити штат і всіх відправити у відпустку.
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21.08.2024 13:22 Ответить
Але на автомобіль хлопцям ''на курщину'' збирають українці! Може оте ''мо'' пора десь прикопати!
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21.08.2024 13:36 Ответить
 
 