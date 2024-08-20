Украина экстренно направила запрос в НАТО на тяжелую строительную, инженерную и медицинскую технику
Украина обратилась с запросом к НАТО о предоставлении международной помощи. В частности, строительной и медицинской техники.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Евроатлантический координационный центр.
Евроатлантический центр передаст такой запрос странам-членам НАТО и другим партнерам.
Как отмечается в запросе, из-за постоянных атак РФ по гражданскому населению и объектам критической инфраструктуры фиксируются ранения людей, а также значительные разрушения зданий и сооружений.
"Чтобы иметь возможность быстро реагировать, спасать людей, ликвидировать последствия (среди прочего разбирать завалы и руины), а также выполнять связанные с этим задачи, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям срочно нуждается в
помощи, о которой говорится ниже", - сказано в сообщении.
Это оборудование необходимо спасателям для работы в разных регионах Украины, в частности в тех, которые больше всего пострадали от жестоких российских атак.
В частности, Украина просит передать:
- 17 гусеничных и 10 колесных тяжелых экскаваторов;
- 30 тягачей с тралами для перевозки грузов весом до 100 тонн;
- 25 бронированных санитарных машин;
- 27 пожарных машин.
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06 квітня 2024 !!! Карл, квітень місяць !!! півроку тому !!!
Слава Гетьману Пороху !!!
Невже нарешті фортифікації?
Чи знов асфальт та дороги?
дежавю, здається я вже від когось це чув !