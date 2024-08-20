Украина экстренно направила запрос в НАТО на тяжелую строительную, инженерную и медицинскую технику

Украина обратилась с запросом к НАТО о предоставлении международной помощи. В частности, строительной и медицинской техники.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Евроатлантический координационный центр.

Евроатлантический центр передаст такой запрос странам-членам НАТО и другим партнерам.

Как отмечается в запросе, из-за постоянных атак РФ по гражданскому населению и объектам критической инфраструктуры фиксируются ранения людей, а также значительные разрушения зданий и сооружений.

"Чтобы иметь возможность быстро реагировать, спасать людей, ликвидировать последствия (среди прочего разбирать завалы и руины), а также выполнять связанные с этим задачи, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям срочно нуждается в

помощи, о которой говорится ниже", - сказано в сообщении.

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Это оборудование необходимо спасателям для работы в разных регионах Украины, в частности в тех, которые больше всего пострадали от жестоких российских атак.

В частности, Украина просит передать:

17 гусеничных и 10 колесных тяжелых экскаваторов;

30 тягачей с тралами для перевозки грузов весом до 100 тонн;

25 бронированных санитарных машин;

27 пожарных машин.

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