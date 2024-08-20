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Украина экстренно направила запрос в НАТО на тяжелую строительную, инженерную и медицинскую технику

Україна попросила в країн НАТО різну техніку

Украина обратилась с запросом к НАТО о предоставлении международной помощи. В частности, строительной и медицинской техники.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Евроатлантический координационный центр.

Евроатлантический центр передаст такой запрос странам-членам НАТО и другим партнерам.

Как отмечается в запросе, из-за постоянных атак РФ по гражданскому населению и объектам критической инфраструктуры фиксируются ранения людей, а также значительные разрушения зданий и сооружений.

"Чтобы иметь возможность быстро реагировать, спасать людей, ликвидировать последствия (среди прочего разбирать завалы и руины), а также выполнять связанные с этим задачи, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям срочно нуждается в
помощи, о которой говорится ниже", - сказано в сообщении.

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Это оборудование необходимо спасателям для работы в разных регионах Украины, в частности в тех, которые больше всего пострадали от жестоких российских атак.

В частности, Украина просит передать:

  • 17 гусеничных и 10 колесных тяжелых экскаваторов;
  • 30 тягачей с тралами для перевозки грузов весом до 100 тонн;
  • 25 бронированных санитарных машин;
  • 27 пожарных машин.

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Автор: 

НАТО (9970) помощь (7784) техника (1734)


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Топ комментарии
+7
Порошенко привіз екскаватори військовим - техніка вже працює на фортифікаціях !!
06 квітня 2024 !!! Карл, квітень місяць !!! півроку тому !!!

Слава Гетьману Пороху !!!

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20.08.2024 18:10
+5
Йшов 3й рік війни...
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20.08.2024 18:20
+4
Екстренно забрала фінансування ************, і направила кошти на закупку техніки?
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20.08.2024 18:20
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Урочисто пообіцяйте не красти.
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20.08.2024 18:08 Ответить
Та зуб дають!
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20.08.2024 19:35 Ответить
Порошенко привіз екскаватори військовим - техніка вже працює на фортифікаціях !!
06 квітня 2024 !!! Карл, квітень місяць !!! півроку тому !!!

Слава Гетьману Пороху !!!

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20.08.2024 18:10 Ответить
Екстренно забрала фінансування ************, і направила кошти на закупку техніки?
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20.08.2024 18:20 Ответить
Йшов 3й рік війни...
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20.08.2024 18:20 Ответить
....згадали за "Бєларуса" з ковшом
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20.08.2024 18:23 Ответить
Справжньої, гарячої війни.
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20.08.2024 19:36 Ответить
17 гусеничних та 10 колісних важких екскаваторів
Невже нарешті фортифікації?
Чи знов асфальт та дороги?
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20.08.2024 18:29 Ответить
В тих козлів зелених хоть щось своє є, окрім відосиків, брехні, та корупції???
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20.08.2024 18:33 Ответить
"Армія, Мова, Віра"...

дежавю, здається я вже від когось це чув !
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20.08.2024 18:49 Ответить
Ростуть. А могли б як минулого року в грудні роздуплитись що треба копати укріплення. Хоча й досі дивно чому не можна нашкребти техніки з цивільних підприємств. По одному екскаватору з кожного міста.
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20.08.2024 19:01 Ответить
А зняти з будівництва доріг? Хоча б те, що підходить?
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20.08.2024 19:07 Ответить
Кацапы в сентябре выйдут на границы Харьковск и Днепропетровс области. Экстренно заказываете--ну-ну, куй гну! Чуть и смешно---но линия Мажино до сих пор стоит. Иди знай---сгодится может когда.
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20.08.2024 21:11 Ответить
 
 