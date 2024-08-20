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Новини
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Україна екстрено надіслала запит у НАТО на важку будівельну, інженерну та медичну техніку

Україна попросила в країн НАТО різну техніку

Україна звернулась із запитом до НАТО щодо надання міжнародної допомоги. Зокрема, будівельної та медичної техніки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ  із посиланням на Євроатлантичний координаційний центр.

Євроатлантичний центр передасть такий запит країнам-членам НАТО та іншим партнерам.

Як зазначається в запиті, через постійні атаки РФ по цивільному населенню та об'єктах критичної інфраструктури фіксуються поранення людей, а також значні руйнування будівель і споруд.

"Щоб мати можливість швидко реагувати, рятувати людей, ліквідовувати наслідки (серед іншого розбирати завали та руїни), а також виконувати пов'язані з цим завдання, Державна служба України з надзвичайних ситуацій терміново потребує
допомоги, про яку йдеться нижче", - йдеться у повідомленні.

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Це обладнання необхідне рятувальникам для роботи у різних регіонах України, зокрема у тих, які найбільше постраждали від жорстоких російських атак.

Зокрема, Україна просить передати:

  • 17 гусеничних та 10 колісних важких екскаваторів;
  • 30 тягачів із тралами для перевезення вантажів вагою до 100 тонн;
  • 25 броньованих санітарних машин;
  • 27 пожежних машин.

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Автор: 

НАТО (6431) допомога (8322) техніка (1824)


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Топ коментарі
+7
Порошенко привіз екскаватори військовим - техніка вже працює на фортифікаціях !!
06 квітня 2024 !!! Карл, квітень місяць !!! півроку тому !!!

Слава Гетьману Пороху !!!

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20.08.2024 18:10
+5
Йшов 3й рік війни...
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20.08.2024 18:20
+4
Екстренно забрала фінансування ************, і направила кошти на закупку техніки?
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20.08.2024 18:20
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Урочисто пообіцяйте не красти.
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20.08.2024 18:08 Відповісти
Та зуб дають!
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20.08.2024 19:35 Відповісти
Порошенко привіз екскаватори військовим - техніка вже працює на фортифікаціях !!
06 квітня 2024 !!! Карл, квітень місяць !!! півроку тому !!!

Слава Гетьману Пороху !!!

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20.08.2024 18:10 Відповісти
Екстренно забрала фінансування ************, і направила кошти на закупку техніки?
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20.08.2024 18:20 Відповісти
Йшов 3й рік війни...
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20.08.2024 18:20 Відповісти
....згадали за "Бєларуса" з ковшом
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20.08.2024 18:23 Відповісти
Справжньої, гарячої війни.
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20.08.2024 19:36 Відповісти
17 гусеничних та 10 колісних важких екскаваторів
Невже нарешті фортифікації?
Чи знов асфальт та дороги?
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20.08.2024 18:29 Відповісти
В тих козлів зелених хоть щось своє є, окрім відосиків, брехні, та корупції???
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20.08.2024 18:33 Відповісти
"Армія, Мова, Віра"...

дежавю, здається я вже від когось це чув !
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20.08.2024 18:49 Відповісти
Ростуть. А могли б як минулого року в грудні роздуплитись що треба копати укріплення. Хоча й досі дивно чому не можна нашкребти техніки з цивільних підприємств. По одному екскаватору з кожного міста.
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20.08.2024 19:01 Відповісти
А зняти з будівництва доріг? Хоча б те, що підходить?
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20.08.2024 19:07 Відповісти
Кацапы в сентябре выйдут на границы Харьковск и Днепропетровс области. Экстренно заказываете--ну-ну, куй гну! Чуть и смешно---но линия Мажино до сих пор стоит. Иди знай---сгодится может когда.
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20.08.2024 21:11 Відповісти
 
 