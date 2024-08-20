Україна екстрено надіслала запит у НАТО на важку будівельну, інженерну та медичну техніку

Україна звернулась із запитом до НАТО щодо надання міжнародної допомоги. Зокрема, будівельної та медичної техніки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Євроатлантичний координаційний центр.

Євроатлантичний центр передасть такий запит країнам-членам НАТО та іншим партнерам.

Як зазначається в запиті, через постійні атаки РФ по цивільному населенню та об'єктах критичної інфраструктури фіксуються поранення людей, а також значні руйнування будівель і споруд.

"Щоб мати можливість швидко реагувати, рятувати людей, ліквідовувати наслідки (серед іншого розбирати завали та руїни), а також виконувати пов'язані з цим завдання, Державна служба України з надзвичайних ситуацій терміново потребує

допомоги, про яку йдеться нижче", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Німеччина планує передати Україні ще дві IRIS-T та 30 танків Leopard до кінця 2024 року

Це обладнання необхідне рятувальникам для роботи у різних регіонах України, зокрема у тих, які найбільше постраждали від жорстоких російських атак.

Зокрема, Україна просить передати:

17 гусеничних та 10 колісних важких екскаваторів;

30 тягачів із тралами для перевезення вантажів вагою до 100 тонн;

25 броньованих санітарних машин;

27 пожежних машин.

Читайте: Японія замовила в українських виробників техніку для розмінування. Її передадуть ДСНС