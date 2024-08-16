Один из самых безопасных бронеавтомобилей в мире Buffalo MPV допущен к поставкам в ВСУ, - Минобороны. ФОТО

Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к поставке в ВСУ бронированную инженерную машину Buffalo MPV. Этот бронеавтомобиль называют одним из самых безопасных в мире.

Об этом сообщили в Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

Что такое Buffalo MPV

Как отмечается, Buffalo MPV - это инженерная машина Армии США, изготовленная по технологии MRAP (Mine Resistant Ambush Protected - защита против мин и засад). Это класс военных автомобилей с повышенной баллистической защитой. Машины имеют V-образную форму днища для рассеивания энергии взрыва и специальные амортизирующие кресла. Конструктивно бронеавтомобили состоят из монолитной бронекапсулы и внешних взрывопоглощающих агрегатов.

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В Минобороны рассказали, что Buffalo MPV является глубокой модернизацией известного бронеавтомобиля СASSPIR. Этот панцирник применяли во время военных действий в Южной Африке с 1980-х, в Ираке и Афганистане. СASSPIR находятся на вооружении в армиях и силовых структурах более 10 стран мира. Показательно, что за время эксплуатации в боевых условиях ни в одном бронеавтомобиле этой модели, подвергшемся взрывам и обстрелам, не было ни одного погибшего.

Сообщается, что сейчас инженерные бронеавтомобили этой модели находятся на вооружении армий Канады, Франции, Италии, Пакистана, Великобритании.

Уровень защиты

Buffalo MPV относится к машинам III категории защиты по стандарту STANAG 4569 и выдерживает подрыв на мине с силой взрыва, эквивалентной 20 кг тротила. Окна защищены 15-сантиметровым пуленепробиваемым стеклом, а бронекапсула изготовлена из композитной брони, дополнительно защищенной кумулятивными решетками. Машина оснащена 9-метровым манипулятором со встроенной камерой и сенсорами для обезвреживания взрывчатых средств.

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Напомним, ранее сообщалось, что Министерство обороны Украины с начала широкомасштабного вторжения РФ кодифицировало и допустило к эксплуатации в войсках около 20 образцов боевых бронированных машин, созданных по принципу MRAP.