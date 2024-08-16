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Один из самых безопасных бронеавтомобилей в мире Buffalo MPV допущен к поставкам в ВСУ, - Минобороны. ФОТО

Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к поставке в ВСУ бронированную инженерную машину Buffalo MPV. Этот бронеавтомобиль называют одним из самых безопасных в мире.

Об этом сообщили в Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

Бронеавтомобіль Buffalo MPV

Что такое Buffalo MPV

Как отмечается, Buffalo MPV - это инженерная машина Армии США, изготовленная по технологии MRAP (Mine Resistant Ambush Protected - защита против мин и засад). Это класс военных автомобилей с повышенной баллистической защитой. Машины имеют V-образную форму днища для рассеивания энергии взрыва и специальные амортизирующие кресла. Конструктивно бронеавтомобили состоят из монолитной бронекапсулы и внешних взрывопоглощающих агрегатов.

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В Минобороны рассказали, что Buffalo MPV является глубокой модернизацией известного бронеавтомобиля СASSPIR. Этот панцирник применяли во время военных действий в Южной Африке с 1980-х, в Ираке и Афганистане. СASSPIR находятся на вооружении в армиях и силовых структурах более 10 стран мира. Показательно, что за время эксплуатации в боевых условиях ни в одном бронеавтомобиле этой модели, подвергшемся взрывам и обстрелам, не было ни одного погибшего.

Сообщается, что сейчас инженерные бронеавтомобили этой модели находятся на вооружении армий Канады, Франции, Италии, Пакистана, Великобритании.

Уровень защиты

Buffalo MPV относится к машинам III категории защиты по стандарту STANAG 4569 и выдерживает подрыв на мине с силой взрыва, эквивалентной 20 кг тротила. Окна защищены 15-сантиметровым пуленепробиваемым стеклом, а бронекапсула изготовлена из композитной брони, дополнительно защищенной кумулятивными решетками. Машина оснащена 9-метровым манипулятором со встроенной камерой и сенсорами для обезвреживания взрывчатых средств.

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Напомним, ранее сообщалось, что Министерство обороны Украины с начала широкомасштабного вторжения РФ кодифицировало и допустило к эксплуатации в войсках около 20 образцов боевых бронированных машин, созданных по принципу MRAP.

Автор: 

Минобороны (9327) техника (1736)


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хоть не за взятку???
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16.08.2024 15:43 Ответить
какіе взяткі? добровільна пожертва на розвиток електротранспорту!
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16.08.2024 15:46 Ответить
Скоро такие будут на улицах Киева с номерами типа "Колян".
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16.08.2024 15:49 Ответить
...не шали
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16.08.2024 16:00 Ответить
гарний на вигляд, якщо і надійний то беремо
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16.08.2024 15:50 Ответить
Все самые самые пока не попадут в Украину.
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16.08.2024 16:15 Ответить
Цей буфало зжере величезну частку коштів виділених на фінансування озброєнь.
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16.08.2024 16:43 Ответить
Супер , це безпека наших воїнів , це збережені життя !! Buffalo MPV - це інженерна машина, розроблена для Армії США за технологією MRAP (Mine Resistant Ambush Protected), яка забезпечує підвищений захист від мін та засідок.
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16.08.2024 20:25 Ответить
 
 