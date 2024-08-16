Один з найбезпечніших бронеавтомобілів у світі Buffalo MPV допущено до постачання у ЗСУ, - Міноборони. ФОТО

Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до постачання у ЗСУ броньовану інженерну машину Buffalo MPV. Цей бронеавтомобіль називають одним з найбезпечніших у світі.

Про це повідомили в Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

Що таке Buffalo MPV

Як зазначається, Buffalo MPV – це інженерна машина Армії США, виготовлена за технологією MRAP (Mine Resistant Ambush Protected – захист проти мін і засідок). Це клас військових автомобілів із підвищеним балістичним захистом. Машини мають V-подібну форму днища для розсіювання енергії вибуху та спеціальні амортизуючі крісла. Конструктивно бронеавтомобілі складаються з монолітної бронекапсули і зовнішніх вибухопоглинаючих агрегатів.

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У Міноборони розповіли, що Buffalo MPV є глибокою модернізацією відомого бронеавтомобіля СASSPIR. Цей панцирник застосовували під час воєнних дій у Південній Африці з 1980-х, в Іраку та Афганістані. СASSPIR перебувають на озброєнні в арміях та силових структурах понад 10 країн світу. Показово, що за час експлуатації у бойових умовах у жодному бронеавтомобілі цієї моделі, що зазнав вибухів та обстрілів, не було жодного загиблого.

Повідомляється, що наразі інженерні бронеавтомобілі цієї моделі перебувають на озброєнні армій Канади, Франції, Італії, Пакистану, Великої Британії.

Рівень захисту

Buffalo MPV належить до машин ІІІ категорії захисту за стандартом STANAG 4569 і витримує підрив на міні з силою вибуху, еквівалентною 20 кг тротилу. Вікна захищені 15-сантиметровим куленепробивним склом, а бронекапсула виготовлена з композитної броні, додатково захищеної кумулятивними решітками. Машина оснащена 9-метровим маніпулятором з вмонтованою камерою і сенсорами для знешкодження вибухових засобів.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство оборони України від початку широкомасштабного вторгнення РФ кодифікувало та допустило до експлуатації у військах близько 20 зразків бойових броньованих машин, створених за принципом MRAP.