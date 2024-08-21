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Новини
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Міноборони оновлює склад Громадської антикорупційної ради

міноборони

Міноборони України продовжує активну роботу з переобрання складу Громадської антикорупційної ради, яка є ключовим консультативно-дорадчим органом при Міністерстві оборони.

Про це повідомили в Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

Так, у липні 2024 року було внесено зміни до Положення про Громадську антикорупційну раду, зокрема, уточнено кваліфікаційні вимоги до кандидатів, які братимуть участь у конкурсі. Зазначені зміни були затверджені наказом МОУ від 11 липня 2024 року № 465/нм.

Минулого тижня, 16 серпня 2024 року, наказом Міністерства оборони затверджено склад комісії, яка забезпечуватиме проведення конкурсу з формування нової Громадської антикорупційної ради.

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Як зазначається, це рішення підкреслює постійну увагу керівництва міністерства до удосконалення процесу формування консультативно-дорадчих органів. З огляду на попередній досвід обрання ради шляхом рейтингового інтернет-голосування через СМС, що викликало численні скарги через можливі маніпуляції з голосами, Міноборони впроваджує сучасні заходи для підвищення прозорості цього процесу. Зокрема, наразі проводяться технічні заходи з використанням можливостей ДКП "Дія" для електронної ідентифікації виборців, що дозволить усунути зовнішній вплив на результати голосування.

"Міністерство оборони України залишається відданим принципам прозорості та чесності в усіх своїх процедурах та продовжує роботу над удосконаленням системи антикорупційного контролю", - додали в міністерстві.

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Автор: 

корупція (4671) Міноборони (7289)


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Топ коментарі
+12
Де можна побачити повний звіт про роботу попередньої ради?
Кого з корупціонерів засуджено і на який строк?
Скільки майна конфісковано у корупціонерів та членів їх сімей?
Куди пішли конфісковані кошти?
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21.08.2024 15:21
+6
ПРАВИЛЬНО. АТО ОДНИ ВЖЕ НАЖЕРЛИСЯ, ТРЕБА Й ПОСУНУТИСЯ ДЛЯ ІНШИХ.
СПРАВЕДЛИВІСТЬ....
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21.08.2024 15:23
+5
Громадської антикорупційної ради, яка є ключовим консультативно-дорадчим органом

Ге ж. Так само працюючим, як і органи відтворення лошаків та мулів.
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21.08.2024 15:23
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Де можна побачити повний звіт про роботу попередньої ради?
Кого з корупціонерів засуджено і на який строк?
Скільки майна конфісковано у корупціонерів та членів їх сімей?
Куди пішли конфісковані кошти?
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21.08.2024 15:21 Відповісти
ТАКЕ ПИТАЄТЕ...
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21.08.2024 15:24 Відповісти
Спочатку самих радників б варто було перевірити на набуте майно за період роботи та членів їх сімей
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21.08.2024 15:42 Відповісти
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21.08.2024 18:47 Відповісти
Тобто вихлоп нульовий.
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21.08.2024 19:09 Відповісти
Громадської антикорупційної ради, яка є ключовим консультативно-дорадчим органом

Ге ж. Так само працюючим, як і органи відтворення лошаків та мулів.
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21.08.2024 15:23 Відповісти
ПРАВИЛЬНО. АТО ОДНИ ВЖЕ НАЖЕРЛИСЯ, ТРЕБА Й ПОСУНУТИСЯ ДЛЯ ІНШИХ.
СПРАВЕДЛИВІСТЬ....
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21.08.2024 15:23 Відповісти
А ті, хто не хоче інсталювати у себе шпигунську "Дію", їм заборонено голосувати?
Чому не дати можливість проголосувати всім бажаючим з допомогою ЕЦП?
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21.08.2024 15:29 Відповісти
Лещенко і Найєм вже на низькому старті....
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21.08.2024 15:29 Відповісти
"антикорупційної " - это что такое? Фантастика?
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21.08.2024 15:35 Відповісти
Міноборони оновлює склад Громадської корупційної ради... Довго мабуть чекати не прийдеться про аналоги вартості "яєць,фляг,одягу ,харчів,будівельних матеріалів і т.ді т.п)
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21.08.2024 15:50 Відповісти
 
 