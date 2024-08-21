Міноборони оновлює склад Громадської антикорупційної ради

Міноборони України продовжує активну роботу з переобрання складу Громадської антикорупційної ради, яка є ключовим консультативно-дорадчим органом при Міністерстві оборони.

Про це повідомили в Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

Так, у липні 2024 року було внесено зміни до Положення про Громадську антикорупційну раду, зокрема, уточнено кваліфікаційні вимоги до кандидатів, які братимуть участь у конкурсі. Зазначені зміни були затверджені наказом МОУ від 11 липня 2024 року № 465/нм.

Минулого тижня, 16 серпня 2024 року, наказом Міністерства оборони затверджено склад комісії, яка забезпечуватиме проведення конкурсу з формування нової Громадської антикорупційної ради.

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Як зазначається, це рішення підкреслює постійну увагу керівництва міністерства до удосконалення процесу формування консультативно-дорадчих органів. З огляду на попередній досвід обрання ради шляхом рейтингового інтернет-голосування через СМС, що викликало численні скарги через можливі маніпуляції з голосами, Міноборони впроваджує сучасні заходи для підвищення прозорості цього процесу. Зокрема, наразі проводяться технічні заходи з використанням можливостей ДКП "Дія" для електронної ідентифікації виборців, що дозволить усунути зовнішній вплив на результати голосування.

"Міністерство оборони України залишається відданим принципам прозорості та чесності в усіх своїх процедурах та продовжує роботу над удосконаленням системи антикорупційного контролю", - додали в міністерстві.

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