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Минобороны обновляет состав Общественного антикоррупционного совета

міноборони

Минобороны Украины продолжает активную работу по переизбранию состава Общественного антикоррупционного совета, который является ключевым консультативно-совещательным органом при Министерстве обороны.

Об этом сообщили в Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

Так, в июле 2024 года были внесены изменения в Положение об Общественном антикоррупционном совете, в частности, уточнены квалификационные требования к кандидатам, которые будут участвовать в конкурсе. Указанные изменения были утверждены приказом МОУ от 11 июля 2024 года № 465/нм.

На прошлой неделе, 16 августа 2024 года, приказом Министерства обороны утвержден состав комиссии, которая будет обеспечивать проведение конкурса по формированию нового Общественного антикоррупционного совета.

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Как отмечается, это решение подчеркивает постоянное внимание руководства министерства к совершенствованию процесса формирования консультативно-совещательных органов. Учитывая предыдущий опыт избрания совета путем рейтингового интернет-голосования через СМС, что вызвало многочисленные жалобы из-за возможных манипуляций с голосами, Минобороны внедряет современные меры для повышения прозрачности этого процесса. В частности, сейчас проводятся технические меры с использованием возможностей ГКП "Дія" для электронной идентификации избирателей, что позволит устранить внешнее влияние на результаты голосования.

"Министерство обороны Украины остается преданным принципам прозрачности и честности во всех своих процедурах и продолжает работу над совершенствованием системы антикоррупционного контроля", - добавили в министерстве.

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Автор: 

коррупция (8551) Минобороны (9275)


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Топ комментарии
+12
Де можна побачити повний звіт про роботу попередньої ради?
Кого з корупціонерів засуджено і на який строк?
Скільки майна конфісковано у корупціонерів та членів їх сімей?
Куди пішли конфісковані кошти?
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21.08.2024 15:21
+6
ПРАВИЛЬНО. АТО ОДНИ ВЖЕ НАЖЕРЛИСЯ, ТРЕБА Й ПОСУНУТИСЯ ДЛЯ ІНШИХ.
СПРАВЕДЛИВІСТЬ....
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21.08.2024 15:23
+5
Громадської антикорупційної ради, яка є ключовим консультативно-дорадчим органом

Ге ж. Так само працюючим, як і органи відтворення лошаків та мулів.
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21.08.2024 15:23
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Правила форума Совет форумчан
Де можна побачити повний звіт про роботу попередньої ради?
Кого з корупціонерів засуджено і на який строк?
Скільки майна конфісковано у корупціонерів та членів їх сімей?
Куди пішли конфісковані кошти?
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21.08.2024 15:21 Ответить
ТАКЕ ПИТАЄТЕ...
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21.08.2024 15:24 Ответить
Спочатку самих радників б варто було перевірити на набуте майно за період роботи та членів їх сімей
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21.08.2024 15:42 Ответить
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21.08.2024 18:47 Ответить
Тобто вихлоп нульовий.
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21.08.2024 19:09 Ответить
Громадської антикорупційної ради, яка є ключовим консультативно-дорадчим органом

Ге ж. Так само працюючим, як і органи відтворення лошаків та мулів.
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21.08.2024 15:23 Ответить
ПРАВИЛЬНО. АТО ОДНИ ВЖЕ НАЖЕРЛИСЯ, ТРЕБА Й ПОСУНУТИСЯ ДЛЯ ІНШИХ.
СПРАВЕДЛИВІСТЬ....
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21.08.2024 15:23 Ответить
А ті, хто не хоче інсталювати у себе шпигунську "Дію", їм заборонено голосувати?
Чому не дати можливість проголосувати всім бажаючим з допомогою ЕЦП?
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21.08.2024 15:29 Ответить
Лещенко і Найєм вже на низькому старті....
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21.08.2024 15:29 Ответить
"антикорупційної " - это что такое? Фантастика?
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21.08.2024 15:35 Ответить
Міноборони оновлює склад Громадської корупційної ради... Довго мабуть чекати не прийдеться про аналоги вартості "яєць,фляг,одягу ,харчів,будівельних матеріалів і т.ді т.п)
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21.08.2024 15:50 Ответить
 
 