Минобороны обновляет состав Общественного антикоррупционного совета

Минобороны Украины продолжает активную работу по переизбранию состава Общественного антикоррупционного совета, который является ключевым консультативно-совещательным органом при Министерстве обороны.

Об этом сообщили в Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

Так, в июле 2024 года были внесены изменения в Положение об Общественном антикоррупционном совете, в частности, уточнены квалификационные требования к кандидатам, которые будут участвовать в конкурсе. Указанные изменения были утверждены приказом МОУ от 11 июля 2024 года № 465/нм.

На прошлой неделе, 16 августа 2024 года, приказом Министерства обороны утвержден состав комиссии, которая будет обеспечивать проведение конкурса по формированию нового Общественного антикоррупционного совета.

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Как отмечается, это решение подчеркивает постоянное внимание руководства министерства к совершенствованию процесса формирования консультативно-совещательных органов. Учитывая предыдущий опыт избрания совета путем рейтингового интернет-голосования через СМС, что вызвало многочисленные жалобы из-за возможных манипуляций с голосами, Минобороны внедряет современные меры для повышения прозрачности этого процесса. В частности, сейчас проводятся технические меры с использованием возможностей ГКП "Дія" для электронной идентификации избирателей, что позволит устранить внешнее влияние на результаты голосования.

"Министерство обороны Украины остается преданным принципам прозрачности и честности во всех своих процедурах и продолжает работу над совершенствованием системы антикоррупционного контроля", - добавили в министерстве.

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