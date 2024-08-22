Наступ на Покровськ: ключовий вузол півдня Донбасу | Юрій Бутусов. ВIДЕО
Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у прямому ефірі розповість про ситуацію на Покровському напрямку та що буде, якщо Україна втратить Покровськ.
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Нагадаємо, днями міська влада Покровська заявила, що у місцевого населення є лише тиждень-два для евакуації.
Топ коментарі
+12 Дан Корвин
показати весь коментар22.08.2024 20:10
+7 Анатолий К #427424
показати весь коментар22.08.2024 20:12
+5 Анатолий К #427424
показати весь коментар22.08.2024 21:29
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Скопіював і не прочитав уважно....
Чому ЗСУ не бʼють по двох флангах ось таких "виступів"?
"переключившись на самопіар на операції в Курській області Зеленський продовжує виконувати березневі домовленості щодо передачі території Донецької\Луганської областей в межах адміністративних кордонів під контроль РФ, здаючи один за одним населені пункти на цій території."(с)
Як не прикро, але це багато що пояснює, особливо на тлі наявності у нас, зі слів Зе, 14 бригад, яким не вистачає лише зброї.