Від травня з окремих напрямків Харківщини евакуювали 14 тис. людей, серед яких 1350 дітей, - ОВА

Із травня 2024 року з північно-східного, північного та східного напрямків Харківщини евакуювали 14 тисяч жителів, серед яких 1350 дітей. У 201 населеному пункті посилено комендантську годину.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в ефірі телемарафону розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Евакуація триває з півночі, північно-східного та Куп’янського напрямків. Із травня цього року з цих напрямків евакуювали 14 тисяч людей, із них 1350 – це діти. У 236 населених пунктах заборонено перебувати сім’ям із дітьми – там оголошена обов’язкова евакуація в примусовий спосіб", - йдеться в повідомленні.

Також Синєгубов розповів, що у 201 населеному пункті посилено комендантську годину (вона триває від 17 години вечора до 9 години ранку).

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"Це населені пункти в 10-кілометровій зоні від кордону з Росією чи лінії фронту", - пояснив він.

За його словами, збільшення комендантської години, в тому числі, може стимулювати людей виїздити з небезпечних територій.

"Ці заходи пов’язані перш за все з безпекою. І друге, звичайно, щоб люди активніше евакуювалися, оскільки ворог занадто близько, ворог б'є виключно по цивільній інфраструктурі", - додав голова ОВА.

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