Суд на два місяці продовжив запобіжний захід митрополиту УПЦ МП Павлу, - адвокат

Суд продовжив запобіжний захід для екснамісника Києво-Печерської лаври Павла (Лебедя) строком на два місяці.

Про це у коментарі Укрінформу заявив його адвокат Микита Чекман, передає Цензор.НЕТ.

"У митрополита Павла запобіжний захід - застава із покладенням певних обовʼязків. Вчора обовʼязки було продовжено ще на два місяці. Наступне засідання у справі має відбутися у вересні", - поінформував він.

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Чекман зазначив, що його підзахисний перебуває на стаціонарному лікуванні в одній із лікарень Києва у зв’язку із різким погіршенням самопочуття.

Справа митрополита УПЦ МП Павла

1 квітня 2023 року, Служба безпеки України висунула підозру екснаміснику Києво-Печерської лаври митрополиту Павлу. У його будинку також проводили обшуки.

Пізніше митрополита Павла викликали до суду, де йому обирали запобіжний захід. Екснамісникові стало погано під час засідання, тож суддя вирішив перенести слухання на понеділок, 3 квітня. Але це рішення переглянули, і суд відбувся ввечері. Митрополита Павла відправили під домашній арешт.

Пізніше суд змінив запобіжний захід митрополиту Української православної церкви Московського патріархату Павлу (Петру Лебедю) на утримання під вартою.

7 серпня 2023 року його випустили з-під варти після внесення застави у 33,3 млн грн.

30 квітня 2024 року з митрополита УПЦ МП Павла зняли електронний браслет.