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Суд на два місяці продовжив запобіжний захід митрополиту УПЦ МП Павлу, - адвокат

Екснамісник Києво-Печерської лаври Павло (Лебідь)

Суд продовжив запобіжний захід для екснамісника Києво-Печерської лаври Павла (Лебедя) строком на два місяці.

Про це у коментарі Укрінформу заявив його адвокат Микита Чекман, передає Цензор.НЕТ.

"У митрополита Павла запобіжний захід - застава із покладенням певних обовʼязків. Вчора обовʼязки було продовжено ще на два місяці. Наступне засідання у справі має відбутися у вересні", - поінформував він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": З митрополита УПЦ МП Павла знімуть електронний браслет, - постанова суду

Чекман зазначив, що його підзахисний перебуває на стаціонарному лікуванні в одній із лікарень Києва у зв’язку із різким погіршенням самопочуття.

Справа митрополита УПЦ МП Павла

1 квітня 2023 року, Служба безпеки України висунула підозру екснаміснику Києво-Печерської лаври митрополиту Павлу. У його будинку також проводили обшуки.

Пізніше митрополита Павла викликали до суду, де йому обирали запобіжний захід. Екснамісникові стало погано під час засідання, тож суддя вирішив перенести слухання на понеділок, 3 квітня. Але це рішення переглянули, і суд відбувся ввечері. Митрополита Павла відправили під домашній арешт.

Пізніше суд змінив запобіжний захід митрополиту Української православної церкви Московського патріархату Павлу (Петру Лебедю) на утримання під вартою.

7 серпня 2023 року його випустили з-під варти після внесення застави у 33,3 млн грн.

30 квітня 2024 року з митрополита УПЦ МП Павла зняли електронний браслет.

Автор: 

запобіжний захід (480) Павло Петро Лебідь (35)


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Топ коментарі
+10
Чорт в рясі!!!!!
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22.08.2024 23:25
+5
якщо брати па-панятіям, то Паша пахан чи сматрящий?
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22.08.2024 23:23
+4
Дайте вже паюсной ікри!!
Бо в мощі перетвориться ))
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22.08.2024 23:28
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якщо брати па-панятіям, то Паша пахан чи сматрящий?
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22.08.2024 23:23 Відповісти
Чорт в рясі!!!!!
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22.08.2024 23:25 Відповісти
Він ж не бігає з пістолетом по вулицях, до нього лохи самі приходять
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22.08.2024 23:50 Відповісти
Бо він чорт, а люди йдуть або до Бога або до..........!!!!!!!!
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23.08.2024 00:02 Відповісти
Дайте вже паюсной ікри!!
Бо в мощі перетвориться ))
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22.08.2024 23:28 Відповісти
А обміняти можна? Гебня при обміні може дорожче?

Потім заочно засудите..
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23.08.2024 00:02 Відповісти
Порновські «суддівські», дозаробляють собі «капєєчку, то на вагнерах, то на беркутні, то на убивцях Патріотів Майдану!!….
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23.08.2024 00:41 Відповісти
Скільки можна тягнути зі слідством? Садити вже треба і тих, хто його веде.
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23.08.2024 07:07 Відповісти
Колишній намісник Києво-Печерської лаври митрополит Української православної церкви Московського патріархату Павло (Петро Лебідь) під час судового засідання пожартував над своїм прізвиськом "Паша Мерседес".

"Я вже не "Паша Мерседес". Я вже - "Тесла". Дякуючи вам, поміняв. Нате, оце права її. Я ж на підзарядці постійно сиджу", - заявив він журналістам, демонструючи електронний браслет на нозі.
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23.08.2024 07:32 Відповісти
Пристрельте хтось цього скаженого пса!!!
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23.08.2024 08:16 Відповісти
Ось так і будуть ''хороводити'' з кацапськими сатаністами ще багато років. Поки ми цю зелену владу не випремо вони будуть усілякими методами захищати кацапську церкву-вона зеленим ближча по духу.
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23.08.2024 09:41 Відповісти
 
 