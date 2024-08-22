Суд на два месяца продлил меру пресечения митрополиту УПЦ МП Павлу, - адвокат

Суд продлил меру пресечения для экс-наместника Киево-Печерской лавры Павла (Лебедя) сроком на два месяца.

Об этом в комментарии Укринформу заявил его адвокат Никита Чекман, передает Цензор.НЕТ.

"У митрополита Павла мера пресечения - залог с возложением определенных обязанностей. Вчера обязанности были продлены еще на два месяца. Следующее заседание по делу должно состояться в сентябре", - проинформировал он.

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Чекман отметил, что его подзащитный находится на стационарном лечении в одной из больниц Киева в связи с резким ухудшением самочувствия.

Дело митрополита УПЦ МП Павла

1 апреля 2023 года, Служба безопасности Украины выдвинула подозрение экснаместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу. В его доме также проводились обыски.

Позже митрополита Павла вызвали в суд, где ему избирали меру пресечения. Экс-наместнику стало плохо во время заседания, поэтому судья решил перенести слушания на понедельник, 3 апреля. Но это решение было пересмотрено, и суд состоялся вечером. Митрополит Павел был отправлен под домашний арест.

Позже суд изменил меру пресечения митрополиту Украинской православной церкви Московского патриархата Павлу (Петру Лебедю) на содержание под стражей.

7 августа его выпустили из-под стражи после внесения залога в 33,3 млн грн.

30 апреля 2024 года с митрополита УПЦ МП Павла сняли электронный браслет.