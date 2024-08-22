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Суд на два месяца продлил меру пресечения митрополиту УПЦ МП Павлу, - адвокат

Екснамісник Києво-Печерської лаври Павло (Лебідь)

Суд продлил меру пресечения для экс-наместника Киево-Печерской лавры Павла (Лебедя) сроком на два месяца.

Об этом в комментарии Укринформу заявил его адвокат Никита Чекман, передает Цензор.НЕТ.

"У митрополита Павла мера пресечения - залог с возложением определенных обязанностей. Вчера обязанности были продлены еще на два месяца. Следующее заседание по делу должно состояться в сентябре", - проинформировал он.

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Чекман отметил, что его подзащитный находится на стационарном лечении в одной из больниц Киева в связи с резким ухудшением самочувствия.

Дело митрополита УПЦ МП Павла

1 апреля 2023 года, Служба безопасности Украины выдвинула подозрение экснаместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу. В его доме также проводились обыски.

Позже митрополита Павла вызвали в суд, где ему избирали меру пресечения. Экс-наместнику стало плохо во время заседания, поэтому судья решил перенести слушания на понедельник, 3 апреля. Но это решение было пересмотрено, и суд состоялся вечером. Митрополит Павел был отправлен под домашний арест.

Позже суд изменил меру пресечения митрополиту Украинской православной церкви Московского патриархата Павлу (Петру Лебедю) на содержание под стражей.

7 августа его выпустили из-под стражи после внесения залога в 33,3 млн грн.

30 апреля 2024 года с митрополита УПЦ МП Павла сняли электронный браслет.

Автор: 

мера пресечения (449) Павел Петр Лебедь (31)


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Топ комментарии
+10
Чорт в рясі!!!!!
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22.08.2024 23:25
+5
якщо брати па-панятіям, то Паша пахан чи сматрящий?
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22.08.2024 23:23
+4
Дайте вже паюсной ікри!!
Бо в мощі перетвориться ))
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22.08.2024 23:28
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якщо брати па-панятіям, то Паша пахан чи сматрящий?
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22.08.2024 23:23 Ответить
Чорт в рясі!!!!!
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22.08.2024 23:25 Ответить
Він ж не бігає з пістолетом по вулицях, до нього лохи самі приходять
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22.08.2024 23:50 Ответить
Бо він чорт, а люди йдуть або до Бога або до..........!!!!!!!!
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23.08.2024 00:02 Ответить
Дайте вже паюсной ікри!!
Бо в мощі перетвориться ))
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22.08.2024 23:28 Ответить
А обміняти можна? Гебня при обміні може дорожче?

Потім заочно засудите..
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23.08.2024 00:02 Ответить
Порновські «суддівські», дозаробляють собі «капєєчку, то на вагнерах, то на беркутні, то на убивцях Патріотів Майдану!!….
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23.08.2024 00:41 Ответить
Скільки можна тягнути зі слідством? Садити вже треба і тих, хто його веде.
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23.08.2024 07:07 Ответить
Колишній намісник Києво-Печерської лаври митрополит Української православної церкви Московського патріархату Павло (Петро Лебідь) під час судового засідання пожартував над своїм прізвиськом "Паша Мерседес".

"Я вже не "Паша Мерседес". Я вже - "Тесла". Дякуючи вам, поміняв. Нате, оце права її. Я ж на підзарядці постійно сиджу", - заявив він журналістам, демонструючи електронний браслет на нозі.
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23.08.2024 07:32 Ответить
Пристрельте хтось цього скаженого пса!!!
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23.08.2024 08:16 Ответить
Ось так і будуть ''хороводити'' з кацапськими сатаністами ще багато років. Поки ми цю зелену владу не випремо вони будуть усілякими методами захищати кацапську церкву-вона зеленим ближча по духу.
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23.08.2024 09:41 Ответить
 
 