У ДУ "Національне військове меморіальне кладовище" працюють над черговістю поховань, - Мінветеранів

Державна установа "Національне військове меморіальне кладовище" працює над порядком черговості поховань, у Мінветеранів чекають пропозицій.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це розповів заступник міністра у справах ветеранів Фархад Фархадов.

"Ми плануємо розпочати перші поховання восени цього року... Можливо, початок листопада. Усе залежатиме від процесу будівництва", - сказав Фархадов.

Стосовно того, як визначатиметься черговість поховань, він зауважив, що наразі над цим працює державна установа "Національне військове меморіальне кладовище".

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"Процес створення Національного військового меморіального кладовища має свою етапність вирішення питань. Ми не можемо брати наступні питання, не вирішивши попередні. Зараз ми проходимо етапи: законодавство, постанови Кабміну, хто може бути похований, які будуть надгробки. До цього питання (черговості. – Ред.) ми зараз якраз доходимо, і я чекаю від держустанови пропозицій", - додав він.

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Створення Національного військового меморіального кладовища

Нагадаємо, Верховна Рада 8 грудня 2023 року ухвалила закон щодо забезпечення створення та експлуатації Національного військово-меморіального кладовища. Кабінет Міністрів виділив 515 мільйонів гривень на його будівництво та функціонування в 2024 році. Уряд ухвалив розпорядження щодо визначення місця розташування Національного військового меморіального кладовища у Гатненській сільській територіальній громаді Фастівського району Київської області.

У грудні 2023 року Мінветеранів презентувало ескізний проєкт Національного військового меморіального кладовища

27 березня 2024 року в. о. міністра у справах ветеранів Олександр Порхун заявив, що перші поховання на НВМК можуть розпочатися вже наприкінці літа - на початку осені 2024 року, а повністю побудувати весь комплекс планують до 2027 року.

У червні Кабінет Міністрів України затвердив порядки перепоховання на Національному військовому меморіальному кладовищі загиблих військових, похованих на окупованих територіях, Героїв України і урни з прахом з колумбаріїв інших кладовищ.

30 червня Мінветеранів заявило про отримання позитивного висновку щодо будівництва I черги Національного військового меморіального кладовища.

У липні уряд підтримав позицію Українського інституту національної пам'яті, Мінветеранів, ДУ НВМК та експертів і затвердив постанову про зовнішній вигляд намогильних споруд Національного військового меморіального кладовища (НВМК) у формі козацького хреста або прямокутної таблиці (на вибір військових або їхніх родин).