В ГУ "Национальное военное мемориальное кладбище" работают над очередностью захоронений, - Минветеранов

Государственное учреждение "Национальное военное мемориальное кладбище" работает над порядком очередности захоронений, в Минветеранов ждут предложений.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом рассказал заместитель министра по делам ветеранов Фархад Фархадов.

"Мы планируем начать первые захоронения осенью этого года... Возможно, начало ноября. Все будет зависеть от процесса строительства", - сказал Фархадов.

Относительно того, как будет определяться очередность захоронений, он отметил, что сейчас над этим работает государственное учреждение "Национальное военное мемориальное кладбище".

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"Процесс создания Национального военного мемориального кладбища имеет свою этапность решения вопросов. Мы не можем брать следующие вопросы, не решив предыдущие. Сейчас мы проходим этапы: законодательство, постановления Кабмина, кто может быть похоронен, какие будут надгробия. К этому вопросу (очередности. - Ред.) мы сейчас как раз доходим, и я жду от госучреждения предложений", - добавил он.

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Создание Национального военного мемориального кладбища

Напомним, Верховная Рада 8 декабря 2023 года приняла закон по обеспечению создания и эксплуатации Национального военно-мемориального кладбища. Кабинет Министров выделил 515 миллионов гривен на его строительство и функционирование в 2024 году. Правительство приняло распоряжение об определении места расположения Национального военного мемориального кладбища в Гатненской сельской территориальнойгромаде Фастовского района Киевской области.

В декабре 2023 года Минветеранов представило эскизный проект Национального военного мемориального кладбища.

27 марта 2024 года и. о. министра по делам ветеранов Александр Порхун заявил, что первые захоронения на НВМК могут начаться уже в конце лета - начале осени 2024 года, а полностью построить весь комплекс планируют до 2027 года.

В июне Кабинет Министров Украины утвердил порядки перезахоронения на Национальном военном мемориальном кладбище погибших военных, похороненных на оккупированных территориях, Героев Украины и урны с прахом из колумбариев других кладбищ.

30 июня Минветеранов заявило о получении положительного заключения относительно строительства I очереди Национального военного мемориального кладбища.

В июле правительство поддержало позицию Украинского института национальной памяти, Минветеранов, ГУ НВМК и экспертов и утвердило постановление о внешнем виде надгробных сооружений Национального военного мемориального кладбища (НВМК) в форме козацкого креста или прямоугольной таблицы (на выбор военных или их семей).