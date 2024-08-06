Строительство Национального военного кладбища: В тендере фигурирует лицо, связанное с советником ОП Биркадзе
Консорциум "Билдинг Юа", который получил право на строительство первой очереди военного кладбища, может быть связан с фигурантом "сливов" НАБУ, советником Офиса президента Георгием Биркадзе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Ранее СМИ сообщили, что государственное учреждение "Национальное военное мемориальное кладбище" 1 августа определилась с победителем на строительство I очереди Национального военного мемориального кладбища в пределах Гатненской территориальной громады Киевской области. Им стал консорциум "Билдинг Юа" из Киева.
По сведениям аналитической системы Youcontrol, консорциум "Билдинг Юа" создан 4 июля 2024 года - на следующий день после объявления тендера на строительство I очереди Национального военного мемориального кладбища.
Так, в консорциум "Билдинг Юа" входит, в частности, Наталья Побережец, которая является владелицей еще одного предприятия "Будвижн".
До конца 2022 года эта компания называлась "БРК Трансальянс" и принадлежала Святославу Пузняку, который в 2016-2019 гг. руководил ООО "Трансальянсгруп".
Основателем ООО "Трансальянсгруп" был, в частности, Георгий Биркадзе, которого подозревают в причастности к делу о разглашении данных досудебного расследования детективом НАБУ.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Специализированная антикоррупционная прокуратура совместно с Национальной полицией проводит обыски в НАБУ.
Впоследствии в САП прокомментировали информацию о проведении обыска у одного из сотрудников НАБУ. И отметили, что никаких обысков или следственных действий в помещениях НАБУ не проводилось. Обыск осуществлялся исключительно по месту жительства действующего сотрудника НАБУ - детектива одного из подразделений.
Антикоррупционный суд разрешил САП провести обыски у экс-главы Броварской РГА Биркадзе в рамках дела о разглашении данных досудебного расследования детективом НАБУ.
Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро начало досудебное расследование относительно возможной утечки информации.
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Навіть на могилі хочуть заробити. Оце вирок, так вирок...
Якщо у когось ще є питання як на відновлення Охматдиту було обрано невідому контору з роздутими цінами - то от вам фото її власника поруч з лудшим в мірє радником ОП. Ну, просто так співпало.
Це головна якість, за яку приймають в обмежене коло зеленого "Озера" ( аналог ху@ловського "Озера" ).
Останнім часом Біркадзе став фігурувати в медійному полі як політичний експерт. Навіть потрапив в ефір телемарафону, де, однак, привернув до себе увагу не глибокою аналітикою, а дуже характерною обмовкою.
Директор НАБУ Семен Кривонос відсторонив свого першого заступника від виконання обов'язків на час досудового розслідування щодо ймовірного https://unn.ua/news/ymovirnyi-vytik-informatsii-dyrektor-nabu-usunuv-svoho-pershoho-zastupnyka-vid-oboviazkiv витоку інформації в Бюро. Напередодні цієї події з'явилася інформація, що в рамках розслідування можливих зливів були проведені обшуки в одного зі слідчих НАБУ, а також у колишнього голови Броварської РДА Георгія Біркадзе.
Останнім часом Біркадзе став фігурувати в медійному полі як політичний експерт. Навіть потрапив в ефір телемарафону, де, однак, привернув до себе увагу не глибокою аналітикою, а дуже характерною обмовкою.
Однак, після цього щось пішло не так.
"На відбудову сьогодні ми знаємо, що 37 мільярдів тільки ВКРАЛИ, ОЙ ВКЛАЛИ, вибачаюсь, в фортифікації", - сказав Біркадзе.
https://unn.ua/news/vid-kryshuvannia-pishchanoi-mafii-do-spravy-zlyviv-z-nabu-khto-takyi-heorhii-birkadze