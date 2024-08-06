Строительство Национального военного кладбища: В тендере фигурирует лицо, связанное с советником ОП Биркадзе

Консорциум "Билдинг Юа", который получил право на строительство первой очереди военного кладбища, может быть связан с фигурантом "сливов" НАБУ, советником Офиса президента Георгием Биркадзе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Ранее СМИ сообщили, что государственное учреждение "Национальное военное мемориальное кладбище" 1 августа определилась с победителем на строительство I очереди Национального военного мемориального кладбища в пределах Гатненской территориальной громады Киевской области. Им стал консорциум "Билдинг Юа" из Киева.

По сведениям аналитической системы Youcontrol, консорциум "Билдинг Юа" создан 4 июля 2024 года - на следующий день после объявления тендера на строительство I очереди Национального военного мемориального кладбища.

Так, в консорциум "Билдинг Юа" входит, в частности, Наталья Побережец, которая является владелицей еще одного предприятия "Будвижн".

До конца 2022 года эта компания называлась "БРК Трансальянс" и принадлежала Святославу Пузняку, который в 2016-2019 гг. руководил ООО "Трансальянсгруп".

Основателем ООО "Трансальянсгруп" был, в частности, Георгий Биркадзе, которого подозревают в причастности к делу о разглашении данных досудебного расследования детективом НАБУ.

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Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Специализированная антикоррупционная прокуратура совместно с Национальной полицией проводит обыски в НАБУ.

Впоследствии в САП прокомментировали информацию о проведении обыска у одного из сотрудников НАБУ. И отметили, что никаких обысков или следственных действий в помещениях НАБУ не проводилось. Обыск осуществлялся исключительно по месту жительства действующего сотрудника НАБУ - детектива одного из подразделений.

Антикоррупционный суд разрешил САП провести обыски у экс-главы Броварской РГА Биркадзе в рамках дела о разглашении данных досудебного расследования детективом НАБУ.

Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро начало досудебное расследование относительно возможной утечки информации.

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