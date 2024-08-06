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Строительство Национального военного кладбища: В тендере фигурирует лицо, связанное с советником ОП Биркадзе

біркадзе

Консорциум "Билдинг Юа", который получил право на строительство первой очереди военного кладбища, может быть связан с фигурантом "сливов" НАБУ, советником Офиса президента Георгием Биркадзе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Ранее СМИ сообщили, что государственное учреждение "Национальное военное мемориальное кладбище" 1 августа определилась с победителем на строительство I очереди Национального военного мемориального кладбища в пределах Гатненской территориальной громады Киевской области. Им стал консорциум "Билдинг Юа" из Киева.

По сведениям аналитической системы Youcontrol, консорциум "Билдинг Юа" создан 4 июля 2024 года - на следующий день после объявления тендера на строительство I очереди Национального военного мемориального кладбища.

Так, в консорциум "Билдинг Юа" входит, в частности, Наталья Побережец, которая является владелицей еще одного предприятия "Будвижн".

До конца 2022 года эта компания называлась "БРК Трансальянс" и принадлежала Святославу Пузняку, который в 2016-2019 гг. руководил ООО "Трансальянсгруп".

Основателем ООО "Трансальянсгруп" был, в частности, Георгий Биркадзе, которого подозревают в причастности к делу о разглашении данных досудебного расследования детективом НАБУ.

Также читайте: Первые захоронения на Национальном военном кладбище могут состояться уже осенью, - "слуга народа" Кравчук

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Специализированная антикоррупционная прокуратура совместно с Национальной полицией проводит обыски в НАБУ.

Впоследствии в САП прокомментировали информацию о проведении обыска у одного из сотрудников НАБУ. И отметили, что никаких обысков или следственных действий в помещениях НАБУ не проводилось. Обыск осуществлялся исключительно по месту жительства действующего сотрудника НАБУ - детектива одного из подразделений.

Антикоррупционный суд разрешил САП провести обыски у экс-главы Броварской РГА Биркадзе в рамках дела о разглашении данных досудебного расследования детективом НАБУ.

Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро начало досудебное расследование относительно возможной утечки информации.

Читайте также: Заказчик объяснил, почему Национальное военное кладбище будет строить компания, созданная через день после объявления тендера: "Есть успешные кейсы"

Автор: 

тендер (668) Национальное военное мемориальное кладбище (23)


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Топ комментарии
+43
Валерій Прозапас

Якщо у когось ще є питання як на відновлення Охматдиту було обрано невідому контору з роздутими цінами - то от вам фото її власника поруч з лудшим в мірє радником ОП. Ну, просто так співпало.

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06.08.2024 11:36
+31
Їм на все пох. Моральні мутанти.
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06.08.2024 11:35
+20
Гляньте який красень у вишиванці. Ну як такого ц мародерстві запідозриш?
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06.08.2024 11:37
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Правила форума Совет форумчан
Скільки там дебілів за зелепідарів голосували?! І чому ці зелепідари зараз цих крадіїв з ОП Зеленського не знесуть?! **** ви нормальні- під час війни намагатися вкрасти на похованнях...?!
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06.08.2024 11:30 Ответить
Шановний,крадуть так, що навіть в страшому сні не побачите. Щоб зробити прибирання, треба престріляти трохи не всіх. У них немає ні совісті,ні честі. Воно,ще й вишиванку нашу компрометує, рило таке , що як тільки запахне смаженою щетиною, здрисне, шибче,чим сідало в те крісло. Як збираються ,або вже прийняли закон,на перетин кордону, суддям,прокурворам, та іншим без затримки, то що тут можна казати. Тільки відстріл, просто біля кордону.
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06.08.2024 13:28 Ответить
Судячи по ширині орнаменту, не здивуююся, якщо на ньому і вишиті штани..
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06.08.2024 11:33 Ответить
І не бояться красти в мертвих
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06.08.2024 11:34 Ответить
Їм на все пох. Моральні мутанти.
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06.08.2024 11:35 Ответить
а чому не красти у мертвих . у ненароджених --- зеленим гандонам ..какая разницца.. --- война все спишет ---- ***** коли вже вибори !!!!! щоб прибрати накуй зелене лайно ЗА ВСЮ ВОЙНУ С 22 ГОДА НИ ОДНА КАЛОМОЙСКАЯ ***** НА Г+Г НЕ СКАЗАЛА СКОЛЬКО ПОРОХ ЗАКУПИЛ ДЛЯ НАШЕЙ ЗСУ . НИ ОДНА **** а вчера гончарова про шоколадные батончики ********** для фронта чтобы хоть как то уколоть ПОРОШЕНКА --- СУКИ ГРЕБАНЫЕ НИ СТЫДА НИ СОВЕСТИ ----- КОЛИ ВЖЕ ВИБОРИ ????????? щоб не бачити на тв кожного дня ***** мазур масейчук плинского гончарову и им подобных ..журнашлюх..
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06.08.2024 17:39 Ответить
Як бачу бородате їбло в вишиванці- зразу думаю що корупціонер....
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06.08.2024 11:34 Ответить
В лоха багато друзів-бізнесменів і інвалідів, яких снайпер може вбити.

Навіть на могилі хочуть заробити. Оце вирок, так вирок...
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06.08.2024 11:36 Ответить
Ви в слові "виродок" трохи помилилися...
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06.08.2024 13:57 Ответить
Ніколи такого не було, і от знову... Мало того, що зброєю не забезпечують, бронежилетів не вистачає, так ще й ******** не поховають нормально
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06.08.2024 11:36 Ответить
Валерій Прозапас

Якщо у когось ще є питання як на відновлення Охматдиту було обрано невідому контору з роздутими цінами - то от вам фото її власника поруч з лудшим в мірє радником ОП. Ну, просто так співпало.

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06.08.2024 11:36 Ответить
О !ЦЕ хіба не той,що на орбіті спутником навколо Землі намотав,аж на три квартири в Кийові. Це той що в кутці,кольору оливи.???
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06.08.2024 13:32 Ответить
Гляньте який красень у вишиванці. Ну як такого ц мародерстві запідозриш?
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06.08.2024 11:37 Ответить
таки так, у всьому винна вишиванка- це вона змушує кожного не українця, що куди не плюнь сидить на державній посаді, красти? Оце ж логіка перевернута.
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06.08.2024 12:49 Ответить
Це не вишиванка. Українська вишиванка вишита скромно хрестиком вузькими смужками "червоними і чорними нитками". Як доля нашого народу. А цей ... весь у лопухах від пуза до сраки. Так ще болгари з молдаванами "вишивають"... і доморощені клоуни.
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06.08.2024 14:53 Ответить
вс1 грош1 в с1м ю
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06.08.2024 12:02 Ответить
Ця біркадхе, така с....а, кончена.
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06.08.2024 12:03 Ответить
мразі...
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06.08.2024 12:03 Ответить
Зелений ОП, це корупційне гніздо різноманітних покидьків, створений єрмаком, під надійним прикриттям гундоса. І цей ОП фактично кермує державою у воєнний час?
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06.08.2024 12:04 Ответить
саме так і куди не плюнь то попадеш на батьків у кацапії чи обрізаний прутень щирого вкраїнчика.
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06.08.2024 12:51 Ответить
корупція у нас настільки висока, що це вже стало звичкою, читати такі новини
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06.08.2024 12:17 Ответить
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06.08.2024 12:35 Ответить
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06.08.2024 13:04 Ответить
На кормлєніє випросив Подляк в Бубона ? Така ж ситуація з Меморіальним кладовищем. Прохіндєї тривалий час ставили палки в колеса, а коли замаячила реальна цифра , і грузини, і греки, і сябри, і татари з чуваками Бубона вишикувались з ложками біля бюджетного казана- ета наша карова і ми єйо даїть будєм.
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06.08.2024 12:36 Ответить
а що в когось були сумніви що там сторчить писок зеленої свині.....
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06.08.2024 12:48 Ответить
А вила, та хтось заточує, ще трошечки зосталось, зубчики підправити, ну може десь щось не так заточене.!!!
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06.08.2024 12:53 Ответить
Що за люди, вже й з кладовища якусь виставу роблять, довбонуті на всю голову.
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06.08.2024 13:31 Ответить
А без гризунів ніяк не обійтися ?
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06.08.2024 13:40 Ответить
В них один з головних принципів "аби не українець".

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07.08.2024 08:57 Ответить
Парадигма надійності.
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06.08.2024 14:36 Ответить
Зєлєнське, застрелься.. - "зламав систему", розвів тут, в "країні своєї мрії", блдство-мародерство зелене, і вже п'ятирічну елітно-дермову постійну зраду...
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06.08.2024 14:42 Ответить
Якими ж треба бути моральним. виродками, щоб скрізь своїх людей пхати де тільки можна вкрасти гроші. Ну не є це першочерговим питанням . Ми що вже війну виграли- всі території відвоювали? Люди постійно донатять гроші на дрони, автівки, а ви хочете витрачати державні гроші на цвинтар? Невже це не можна зробити після війни? Краще на оборону витратьте, на озброєння, щоб бригади не вимолювали гроші на РЕБ і т.п. це і кінці кінців ображає наших воїнів, що держава не здатна їх цим забезпечити. Вони й так віддають найцінніше- свої життя та здоров'я. Так невже держава не повинна їх в першу чергу забезпечити всім необхідним для перемоги?
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06.08.2024 15:31 Ответить
чергове підтвердження того, що вся власніть зелених є краденою, і тому їм не належить; вони як крадії тимчасово нею користуються і мають її віддати.
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06.08.2024 15:38 Ответить
и в грузию геноцвали хер здрыстнет когда зеленая пена уйдет в небытие . а то ненароком сядет в соседнюю камеру с михо саакашвили пан биркадзе ..вышиваный..
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06.08.2024 17:24 Ответить
Ви шо?! Це Беркадзе своїм зміїним язиком нализало, заслужило очолити дерибан на кладовищі, воно в режимі нон-стоп сере в бік Пороха.

Це головна якість, за яку приймають в обмежене коло зеленого "Озера" ( аналог ху@ловського "Озера" ).
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07.08.2024 08:55 Ответить
Від кришування "піщаної мафії" до справи зливів з НАБУ: хто такий Георгій Біркадзе.

Останнім часом Біркадзе став фігурувати в медійному полі як політичний експерт. Навіть потрапив в ефір телемарафону, де, однак, привернув до себе увагу не глибокою аналітикою, а дуже характерною обмовкою.

Директор НАБУ Семен Кривонос відсторонив свого першого заступника від виконання обов'язків на час досудового розслідування щодо ймовірного https://unn.ua/news/ymovirnyi-vytik-informatsii-dyrektor-nabu-usunuv-svoho-pershoho-zastupnyka-vid-oboviazkiv витоку інформації в Бюро. Напередодні цієї події з'явилася інформація, що в рамках розслідування можливих зливів були проведені обшуки в одного зі слідчих НАБУ, а також у колишнього голови Броварської РДА Георгія Біркадзе.

Останнім часом Біркадзе став фігурувати в медійному полі як політичний експерт. Навіть потрапив в ефір телемарафону, де, однак, привернув до себе увагу не глибокою аналітикою, а дуже характерною обмовкою.
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07.08.2024 08:59 Ответить
Біркадзе запросили на ефір марафону в якості гостя дати коментар з приводу другого траншу з погодженої програми макрофінансової допомоги Ukraine Facility від ЄС обсягом 1,5 млрд євро. Експерт зазначив, що Україна робить все, аби зміцнювати обороноздатність держави.

Однак, після цього щось пішло не так.

"На відбудову сьогодні ми знаємо, що 37 мільярдів тільки ВКРАЛИ, ОЙ ВКЛАЛИ, вибачаюсь, в фортифікації", - сказав Біркадзе.

https://unn.ua/news/vid-kryshuvannia-pishchanoi-mafii-do-spravy-zlyviv-z-nabu-khto-takyi-heorhii-birkadze
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07.08.2024 09:02 Ответить
Головне вишиванка ..важний вираз обличчя і ти патріот
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30.08.2024 00:34 Ответить
 
 