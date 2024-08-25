Росіяни завдали удару по Слобідському району Харкова: постраждало 6 людей
25 серпня вдень російські війська завдали удару по Слобідському району Харкова, унаслідок чого постраждало 6 людей, горить приватний будинок.
Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.
"У Харкові було чутно потужний вибух. Внаслідок прильоту по Слобідському району міста горить приватний будинок. Екстрені служби працюють на місці удару", - написав він.
Мер міста повідомляє про шістьох постраждалих після прильоту.
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